La présidente de la République de Moldova viendra en visite au Canada

OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence Maia Sandu, présidente de la République de Moldova, viendra en visite au Canada les 11 et 12 mai 2023.

Le premier ministre et la présidente discuteront des répercussions dans le monde de l'invasion brutale et injustifiable de l'Ukraine par le président Poutine, des mesures prises en réaction à cette invasion et de la sécurité en Europe de l'Est. Le premier ministre réitérera le soutien du Canada à l'égard de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Moldova et de l'ordre international fondé sur des règles face aux menaces de la Russie.

Le premier ministre et la présidente discuteront également du soutien constant de la Moldova, qui accueille un grand nombre d'Ukrainiens ayant besoin d'hébergement, de sécurité et d'aide humanitaire.

Au cours de la visite de la présidente, les deux dirigeants parleront d'enjeux d'intérêt mutuel, tels que la réforme institutionnelle nationale de la Moldova et son programme de lutte contre la corruption ainsi que le soutien de la Moldova dans ses efforts en vue d'intégrer l'Union européenne.

Durant sa visite, la présidente rencontrera également Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

« J'ai une grande admiration pour le fort leadership de la présidente Sandu et pour le peuple moldove, qui continue de subir les conséquences de l'invasion brutale et injustifiable de la Russie en Ukraine. J'ai bien hâte d'accueillir la présidente Sandu au Canada pour la première fois et de discuter avec elle de nos priorités communes, dont l'ambition de la Moldova de se joindre à l'Union européenne. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Cette visite marque le premier passage au Canada d'un président de la Moldova depuis 1992.

depuis 1992. Le Canada et la Moldova ont établi des relations diplomatiques en 1992. Les deux pays ont célébré le 30 e anniversaire de leurs relations bilatérales le 20 février 2022.

et la ont établi des relations diplomatiques en 1992. Les deux pays ont célébré le 30 anniversaire de leurs relations bilatérales le 20 février 2022. La communauté moldove du Canada, qui compte plus de 20 000 membres, est surtout centrée à Montréal et à Toronto , mais des communautés moins nombreuses sont également présentes à Calgary et à Vancouver .

, mais des communautés moins nombreuses sont également présentes à et à . La Moldova a déposé une demande pour adhérer à l'Union européenne en mars 2022 et a obtenu le statut de candidat à l'UE en juin 2022.

a déposé une demande pour adhérer à l'Union européenne en mars a obtenu le statut de candidat à l'UE en juin 2022. L'Accord entre le Canada et la République de Moldova concernant la promotion et la protection des investissements (APIE) a été signé en juin 2018. L'APIE comportait une déclaration conjointe reconnaissant l'importance du commerce et de l'investissement progressistes et inclusifs. Les négociations entre le Canada et la Moldova en vue de conclure un APIE avaient été lancées en juin 2013.

concernant la promotion et la protection des investissements (APIE) a été signé en juin 2018. L'APIE comportait une déclaration conjointe reconnaissant l'importance du commerce et de l'investissement progressistes et inclusifs. Les négociations entre le Canada et la en vue de conclure un APIE avaient été lancées en juin 2013. Le Canada et la Moldova travaillent en étroite collaboration au sein de plusieurs forums multilatéraux, notamment la Francophonie, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la Cour pénale internationale (CPI), le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

