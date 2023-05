Verimatrix présente ses solutions Streamkeeper, VCAS et XTD aux salons CABSAT et ANGA COM





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour qu'elle présentera ses technologies novatrices de protection vidéo et OTT ainsi que ses solutions de cybersécurité à l'occasion de deux événements majeurs de l'industrie à venir.

L'ensemble des solutions Verimatrix, y compris Streamkeepertm, VCAS (DVP+IPTV) et XTD (Extended Threat defense), qui offrent aux entreprises les meilleures solutions prêtes à l'emploi pour protéger les contenus de valeur et lutter contre le piratage, seront présentées à l'occasion des événements suivants :

CABSAT - 16-18 mai - Stand S1-G31 - Se tenant au Dubai World Trade Centre, CABSAT est l'unique rendez-vous de la région MEASA attirant plus de 14 000 professionnels du contenu numérique et de l'industrie des médias.

ANGA COM - 23-25 mai - Hall 7 Stand A30 - Se tenant au Koelnmesse (Hall 7+8 / Congress Center North) à Cologne, en Allemagne, ANGA COM est le plus grand rassemblement professionnel européen consacré aux secteurs du haut débit, de la télévision et de l'Internet, réunissant les opérateurs de réseaux, les vendeurs et les fournisseurs de contenu.

Par ailleurs, Sebastian Braun, responsable de l'activité Streamkeeper chez Verimatrix, participera à une table ronde dans le cadre de l'ANGA COM, qui se tiendra à l'innovation stage, mardi 23 mai, de 14 h à 15h 15. Intitulée "Securing the World of Video and OTT" (Sécuriser le monde de la vidéo et de l'OTT), Sebastian Braun proposera aux participants une approche précise de la lutte contre le piratage à l'aide d'outils avancés tels que l'IA/ML et Verimatrix Counterspy.

Pour prendre rendez-vous avec les dirigeants et l'équipe de Verimatrix lors des salons de cette année, cliquez ici : Rendez-vous CABSAT et rendez-vous ANGA COM.

"Depuis de nombreuses années, nous aidons les fournisseurs de contenu à sécuriser la distribution de leur contenu et leurs sources de revenus. Nous sommes heureux de participer à ces événements de premier plan pour interagir directement avec les organisations que nous servons ainsi qu'avec les acteurs de la profession", a déclaré Sebastian Braun. " Les technologies primées et exceptionnellement puissantes de Verimatrix associent la sécurité vidéo et les capacités de cybersécurité pour offrir une approche globale souvent manquante malgré les types d'attaques de plus en plus astucieuses que l'on connaît aujourd'hui."

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez les sites www.verimatrix.com et www.verimatrixcybersecurity.com.

