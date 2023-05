Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à Dunord





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Lors du Gala du 25e Défi OSEntreprendre de la région de Montréal, qui avait lieu le 2 mai dernier, la société Dunord a remporté le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise, comprenant une bourse de 3000 $ et de nombreux services pour contribuer au développement de la société lauréate. Druide a également remis un exemplaire d'Antidote+, donnant accès à toutes les applications de la gamme, aux lauréates des six catégories officielles.

Druide informatique est associée depuis 2012 au Défi OSEntreprendre. Cet engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide accordé au meilleur projet parmi toutes les organisations gagnantes du volet Création d'entreprise.

Cette année, les participants au Défi ont soumis plus de 80 projets à ce volet, dont six ont été récompensés dans les catégories officielles. C'est parmi ces sociétés lauréates que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi Dunord, séduit par l'impact positif sur l'environnement du projet porté par son fondateur, Jonathan Dumas, auparavant gestionnaire de la croissance des Fermes Lufa.

Dunord récupère les surplus des fermes locales afin de les incorporer dans des repas déshydratés à longue durée de vie et réduire ainsi le gaspillage alimentaire. Vendus en épicerie ou sur dunord.club, les sachets de prêt-à-cuisiner produits de la sorte ne nécessitent qu'un peu d'eau et une brève cuisson pour constituer des repas écoresponsables et faciles à préparer, à prix très abordable.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

