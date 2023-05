Le gouvernement du Canada renforce l'accès aux services d'avortement





OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Tout le monde devrait avoir accès à des services constants et sécuritaires en matière de santé reproductive, dont l'avortement. Même si l'avortement est légal au Canada depuis plus de 50 ans, des obstacles empêchent encore de nombreuses personnes d'y avoir accès. La santé sexuelle et reproductive fait partie intégrante des soins de santé et le gouvernement du Canada défendra toujours le droit des femmes à choisir, tout en améliorant l'accès aux soins pour tous.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de plus de 4,2 millions de dollars à l'équipe de recherche sur la contraception et l'avortement de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et à Action Canada pour la santé et les droits sexuels pour leurs projets financés par le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR). Ces projets, financés par le budget de 2021, amélioreront l'accès en éliminant les obstacles aux services d'avortement essentiels et en offrant des renseignements exacts sur la santé reproductive aux Canadiens.

Bien que l'histoire et les circonstances de chaque personne soient uniques et que les obstacles puissent varier d'une région à l'autre, ceux-ci comprennent souvent la pénurie de services à proximité, le fait de ne pas avoir les moyens de se déplacer pour avoir accès à des soins d'avortement et la difficulté d'accéder à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés à la culture et exempts de stigmatisation. Les expériences antérieures de discrimination au sein du système de soins de santé rendent également plus difficile pour de nombreux membres de groupes marginalisés d'obtenir les soins dont ils ont besoin; c'est une réalité pour les Autochtones et les personnes racisées, les membres des communautés 2ELGBTQI+ et les jeunes.

UBC-CART recevra un financement de 3?833?486 $ pour éliminer les obstacles à l'accès à l'avortement et à l'information pour les populations mal desservies au Canada. Ce projet améliorera l'accès en collaborant avec des organisations pour élaborer des ressources et du matériel de formation pour les professionnels de la santé et les patients.

Action Canada pour la santé et les droits sexuels recevra 428?236 $ pour élargir ses programmes Ligne d'accès et Carrefour d'information sur la santé sexuelle, en s'appuyant sur l'investissement initial de Santé Canada de 2?291?773 $ en 2022. L'agrandissement permettra d'accroître la portée du projet et l'accessibilité de l'information et des services pour les populations mal desservies. Ce projet améliorera également l'accès à une aide financière pour couvrir les frais de déplacement et d'hébergement, ainsi que le soutien logistique aux personnes qui ont accès à des soins d'interruption volontaire de grossesse.

Le FSSR fut établi par le biais du budget 2021 avec un investissement initial de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. À ce jour, plus de 38,9 millions de dollars ont été engagés, ainsi qu'un engagement budgétaire supplémentaire de 36 millions de dollars pour la période allant jusqu'au budget 2023. Ces investissements reflètent la conviction du gouvernement du Canada que tout le monde a le droit de prendre des décisions concernant son propre corps et que, peu importe qui vous êtes et où vous vivez, nous protégerons toujours les droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour toutes les personnes au Canada.

Citations

«?Notre gouvernement maintiendra toujours le droit des femmes à choisir et veillera à ce que les soins de santé sexuelle et reproductive soient accessibles à tous, peu importe leur identité ou leur lieu de résidence. Alors que de nombreuses personnes continuent de faire face à des obstacles et à la stigmatisation lorsqu'elles tentent d'accéder à ces services, des organismes comme Action Canada et l'Université de la Colombie-Britannique font un travail important pour trouver des solutions afin d'améliorer l'accès aux services d'avortement partout au Canada. Ensemble, nous continuerons de protéger et d'améliorer le droit à un accès sûr et uniforme aux services de santé reproductive, dont l'avortement.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?Nous savons que les femmes du Canada sont confrontées à des obstacles lorsqu'elles veulent accéder à des services d'avortement, notamment les frais de déplacement, la stigmatisation culturelle et les difficultés d'accès à des informations précises. C'est pour cette raison que nous devons absolument poursuivre notre collaboration avec des organisations telles qu'Action Canada et l'Université de la Colombie-Britannique, pour veiller à ce que les femmes défavorisées aient accès à des services d'avortement sûrs, quel que soit leur lieu de résidence. Nous soutiendrons toujours le droit des femmes à choisir et nous continuerons à protéger les droits en matière de santé sexuelle et reproductive.?»

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

«?Refuser des soins d'avortement à une personne, c'est lui refuser le droit d'avoir le plein contrôle de son propre corps. Au Canada, nous avons le droit de choisir l'avortement, mais ce n'est pas tout le monde qui y a accès. La ligne d'accès d'Action Canada donne aux gens l'information et le soutien dont ils ont besoin pour se faire avorter, peu importe la distance qu'ils doivent parcourir, ou l'argent dans leur compte bancaire. Ce financement est essentiel pour faire de l'accès à l'avortement une réalité pour tous.?»

Farrah Khan, directrice générale

Action Canada pour la santé et les droits sexuels

«?L'équipe de recherche sur la contraception et l'avortement (CART) de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et ses 56 chercheurs et organismes partenaires de partout au pays sont ravis de recevoir le soutien de Santé Canada pour entreprendre ce projet. Nous visons à améliorer l'accès à des soins équitables en matière d'avortement partout au Canada, en particulier pour les groupes actuellement mal desservis. En réunissant des experts et des organisations de professionnels de la santé pour les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins, les travailleurs sociaux et les doulas, nous créons une gamme passionnante de ressources et de formations pour les professionnels de la santé. Nous faisons le lien avec des mesures de soutien et des outils de pointe pour aider quiconque demande un avortement à avoir accès à des soins d'avortement acceptables, appropriés et de grande qualité près de chez lui.?»

Wendy V. Norman

Professeure, Département de médecine familiale, Université de la Colombie-Britannique, fondatrice et codirectrice de CART (Contraception & Abortion Research Team)

Faits saillants

Le budget de 2021 prévoit 45 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour améliorer l'accès au soutien, à l'information et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes au Canada qui font face aux plus grands obstacles à l'accès.

qui font face aux plus grands obstacles à l'accès. Le budget de 2023 propose de fournir 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Santé Canada pour renouveler le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive.

pour renouveler le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive. À ce jour, plus de 38,9 millions de dollars ont été affectés. Vingt-trois projets, d'une valeur de 29,2 millions de dollars, ont été financés. Parmi ces projets, quatre portent sur l'accès à l'avortement, sept portent sur les communautés 2ELGBTQI+ et quatre, sur les communautés autochtones, y compris les jeunes Autochtones et les personnes bispirituelles. Deux projets ciblent les personnes racisées ou les nouveaux arrivants, deux autres visent les jeunes d'un éventail de populations et quatre autres visent d'autres priorités. De plus, comme les projets ci-dessus ont une portée nationale ou visent des provinces et des territoires autres que le Québec, un financement par habitant de 9,7 M$ a été alloué à la province de Québec pour soutenir les organismes communautaires situés au Québec. Le budget de 2023 renouvelle et prolonge le FSSR en y ajoutant 36 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive a été créé afin d'appuyer un vaste éventail de projets novateurs fondés sur des données probantes pour les personnes au Canada qui ont un risque accru de piètres résultats en matière de santé sexuelle et reproductive, comme les membres des communautés 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

qui ont un risque accru de piètres résultats en matière de santé sexuelle et reproductive, comme les membres des communautés 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes. De plus, le budget de 2022 prévoit 79 millions de dollars sur six ans pour aider les personnes au Canada qui veulent devenir parents et reconnaître :

qui veulent devenir parents et reconnaître : les frais médicaux liés à une mère porteuse ou à un donneur de sperme, d'ovules ou d'embryon payés aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs au Canada afin d'obtenir du sperme et des ovules de donneurs comme des dépenses admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux pour 2022 et les années d'imposition suivantes.

