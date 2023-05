L'assemblée générale de l'Arab Palestinian Investment Company (APIC) ratifie la distribution de dividendes à ses actionnaires pour un montant de 15,64 millions de dollars américains





RAMALLAH, Palestine, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- L' Arab Palestinian Investment Company (APIC) a tenu son assemblée générale ordinaire le lundi 8 mai 2023 à Ramallah en Palestine. L'assemblée, présidée par Tarek Aggad , président-directeur général de l'APIC, a réuni des membres du conseil d'administration de l'APIC, des représentants du ministère de l'Économie nationale - le Bureau du contrôleur des sociétés, l'Autorité palestinienne des marchés financiers, l'auditeur externe de la Société, son conseiller juridique et bon nombre de ses actionnaires.

Lors de la réunion, l'assemblée générale a ratifié la distribution de dividendes d'une valeur de 15,64 millions de dollars américains pour les actionnaires nominatifs à compter du 7 mai 2023, soit environ 13,96 % du capital libéré de l'APIC qui s'élève à 112 millions de dollars américains à ce jour, 9,5 % sous forme de dividendes en espèces, soit 10,64 millions de dollars, et 4,46 % sous forme d'actions gratuites pour une valeur de 5 millions. Ainsi, le capital libéré de l'APIC atteindra les 117 millions de dollars américains après la distribution d'actions gratuites.

Dans son intervention lors de la réunion, Tarek Aggad a expliqué les défis économiques régionaux et mondiaux sans précédent auxquels l'APIC a fait face en 2022 et jusqu'à aujourd'hui, notamment d'inflation relative aux coûts de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier concernant le prix des matières premières, la production, l'expédition, de l'énergie, le transport et le stockage en raison de la guerre en Ukraine, entre autres. Il a ajouté qu'il y avait une augmentation des coûts de financement du groupe, qui ont augmenté de plus de 60 % en 2022, en partie en raison d'une hausse importante des taux d'intérêt mondiaux, outre l'augmentation du coût du financement associé aux expansions et aux fonds de roulement. Il a ajouté que la société a également été touchée par les résultats de la filiale turque de Siniora, Polonez, en raison de l'application de la norme comptable internationale no 29 parce que la Turquie a été classée par ses auditeurs comme un pays hyperinflationniste en avril 2022. Tarek Aggad a conclu en réaffirmant la solide situation financière de la société et ses bons résultats malgré les nombreux défis, notant que l'EBITDA s'élevait à 77,9 millions de dollars américains en 2022, soit une croissance de 3,2 % par rapport à 2021.

À propos de l'APIC

L'APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de son groupe de filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company and Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant plus de 3 000 personnes au sein de son groupe de filiales. Pour plus d'informations, consultez le site www.apic.ps

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2071849/APIC_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/3474868/APIC_Logo.jpg

9 mai 2023 à 10:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :