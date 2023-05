Desjardins annonce son premier projet de construction de logements abordables dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement du Québec





56 unités seront construites à Sherbrooke

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Desjardins est fier d'annoncer le premier projet de construction de logements sociaux et abordables dans la région de l'Estrie en partenariat avec le gouvernement du Québec, la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est et la Ville de Sherbrooke. Desjardins s'était engagé auprès du gouvernement, en juin 2022, à rendre disponibles plus de 1 000 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Ce projet permettra de rendre disponibles 56 logements de 2 à 3 chambres à coucher destinées à des familles, des couples et des personnes seules à faible et moyen revenu à Sherbrooke. Le coût total de construction évalué à plus de 16 M$ sera financé par le gouvernement du Québec, Desjardins, Capital régional et coopératif Desjardins, la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est et la Ville de Sherbrooke. Développés en collaboration avec des partenaires communautaires locaux, dont le GRT Entraide Habitat Estrie, certains logements seront livrés en août 2023. À moins d'un kilomètre des services, plusieurs d'entre eux seront adaptables pour répondre à une clientèle aux besoins particuliers.

«?Partout au Québec, le manque de logements est criant et si nous ne voulons pas créer d'avantage d'iniquité entre les générations, il est essentiel de s'attaquer à l'enjeu d'accès à la propriété de manière forte et concertée. Chez Desjardins, nous sommes donc très fiers d'annoncer ce premier projet de construction à Sherbrooke réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec, la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est et la Ville de Sherbrooke. Cette annonce marque le début d'une série de projets qui verront le jour à travers tout le Québec?!?», a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Ce premier projet issu de notre entente de partenariat avec Desjardins annoncée en juin 2022 montre bien qu'il faut varier les modèles établis et permettre aux plus d'acteurs possibles d'apporter leurs solutions aux besoins en logements au Québec. Moins d'un an plus tard, nous voilà en train de bâtir, de faire lever de terre un projet qui assurera à plus d'une cinquantaine de ménages un milieu de vie abordable et de qualité », a déclaré France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation.

Le taux d'inoccupation des logements locatifs à Sherbrooke se situe à 0,9 %. La municipalité se retrouve ainsi dans les trois villes avec les taux d'inoccupation les plus bas parmi les dix plus grandes villes du Québec. En 2022, le loyer moyen a augmenté de 13,2 % dans la région métropolitaine de Sherbrooke (RMR).

« Nous avons besoin de partenaires de tous les horizons pour augmenter l'accès aux logements abordables. Je me réjouis de l'implication de Desjardins ainsi que du fait que Sherbrooke ait été choisie pour implanter ce premier projet de construction de logements abordables. On a ici un beau projet bâti sur le modèle coopératif qui sera près des services et qui répondra aux besoins de logements pour les personnes à mobilité réduite. C'est très prometteur ! », s'est réjouie Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.

« Fondée en 1974, la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est est un acteur important dans le secteur du logement coopératif à Sherbrooke. Avec ce projet, intitulé « Projet Ô », elle comptera plus de 66 immeubles totalisant 429 logements à Sherbrooke. Avec bientôt plus de 400 membres, la Coopérative est fière de participer activement à promouvoir la formule coopérative et à offrir des logements abordables de qualité tout en contribuant à la revitalisation des quartiers et des immeubles à Sherbrooke », a fait valoir Philippe Grenier, directeur général de la Coopérative d'habitation des Cantons de l'Est.

Expertise unique à Desjardins

Desjardins est la seule institution financière à regrouper sous un même toit l'ensemble des solutions de financement pour le logement abordable. Ce guichet unique favorisera grandement les démarches que doivent mener les promoteurs communautaires pour concrétiser des projets de logement abordable.

« La force du Mouvement Desjardins est de travailler en mode innovation et intercoopération avec des équipes spécialisées. À la Caisse d'économie solidaire, 60% du financement aux entreprises sert à répondre aux besoins criants en matière d'habitation communautaire. Le financement de l'habitation communautaire, c'est notre coeur de métier », a soulevé Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins

Desjardins peut compter sur l'expertise de la Caisse d'économie solidaire qui détient une forte relation de proximité avec les groupes de ressources techniques (GRT), les fédérations de coopératives d'habitation et les grands développeurs immobiliers communautaires.

Plus de 1500 logements abordables d'ici 2025

En avril dernier, Desjardins et le gouvernement du Québec annonçaient le dépassement de l'objectif initial de logements abordables. Grâce à une équipe dédiée et à son vaste réseau de caisses, Desjardins a sollicité les promoteurs, les coopératives d'habitation, les organismes communautaires et les acteurs municipaux pour rendre disponibles 1 500 logements abordables à travers le Québec d'ici la fin de 2025.

Un investissement total de 350 M$ sera consacré pour rendre disponibles 1 500 logements d'ici décembre 2025. Précisons que le gouvernement a confié 175 M$ à Desjardins pour la réalisation de l'ensemble des projets. De son côté, Desjardins mettra 150 M$ en financement et en capital patient à la disposition de ces projets. Les organismes porteurs des projets s'engagent à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Les projets de logements abordables seront répartis équitablement dans toutes les régions du Québec et offerts de façon prioritaire aux familles et aux personnes à faible revenu. Les projets seront portés par une coopérative d'habitation, un organisme à but non lucratif ou un office municipal d'habitation. Le coût du loyer mensuel et le revenu des ménages respecteront les grilles établies par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

