Quatre analyses de données pour REBYOTAtm (fecal microbiota, live ? jslm), le premier traitement basé sur le microbiome approuvé par la FDA pour la prévention de l'infection récurrente à C. difficile, sont présentées à la DDW 2023





Ferring Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui trois présentations orales et une présentation par affiche à la Digestive Disease Week® (DDW 2023) pour REBYOTAtm (fecal microbiota, live ? jslm), le premier traitement unidose basé sur le microbiome approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la prévention de l'infection récurrente à C. difficile (C. diff) chez les personnes âgées de 18 ans et plus, après un traitement antibiotique pour l'infection récurrente à C. diff.

Les analyses ont examiné l'innocuité de REBYOTA (anciennement RBX2660) chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin, ainsi que l'innocuité et l'efficacité chez les patients immunodéprimés et lors d'une administration par coloscopie. Une analyse supplémentaire a porté sur les changements de composition du microbiome et la greffe clonale après le traitement par REBYOTA.

La première analyse ad hoc (résultats d'innocuité et changements médicamenteux concomitants chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin traitée par RBX2660 pour une infection récurrente à Clostridioides difficile ; session numéro 699) a évalué les résultats d'innocuité et les variations dans les médicaments liés à la MII après le traitement par REBYOTA chez des adultes atteints d'infection récurrente à C. diff catégorisés par des sous-groupes atteints de MII avec des comorbidités dans l'essai PUNCH CD3-OLS de Phase 3 en cours et une étude rétrospective finalisée dans le cadre d'une application discrétionnaire.

Dans la population d'innocuité commune (N=547), 18 patients ont été identifiés comme atteints de la maladie de Crohn uniquement et 38 de colite ulcéreuse uniquement. Sur les 56 patients évalués, 39 patients (69,6 %) ont reçu des médicaments liés à la MII au moment de l'administration de REBYOTA. Le nombre de médicaments liés à la MII pris lors de l'administration de REBYOTA et/ou au cours de la période de référence observationnelle de huit semaines ont été comparés à ceux à huit semaines après l'administration. Les participants ont fait l'objet d'une surveillance pour détecter les effets indésirables apparus durant le traitement (TEAE) pendant au moins six mois après le traitement.

L'analyse a montré que 82,1 % (n=32/39) n'ont pas subi de changement de médicament lié à la MII après huit semaines. Sept participants ont arrêté ou entamé la prise concomitante de médicaments durant les huit premières semaines de traitement. L'incidence des TEAE était comparable chez les patients atteints ou non de MII (57,1 % contre 63,1 %). Les TEAE étaient avant tout de nature gastrointestinale, principalement la diarrhée et les douleurs abdominales.

« La MII sous-jacente est un facteur de risque connu pour l'infection récurrente à C. diff, mais les essais cliniques prospectifs excluent souvent ces patients », déclare Jessica Allegretti, M.D., M.P.H., Brigham & Women's Hospital. « Cette analyse est importante, car elle reflète les résultats d'une population de patients dans le monde réel vu dans la pratique clinique. »

Dans une analyse ad hoc séparée de l'essai PUNCH CD3-OLS évaluant l'innocuité et l'efficacité de REBYOTA chez les patients immunodéprimés (innocuité et efficacité du RBX2660 dans la réduction de l'infection récurrente à Clostridioides difficile chez des patients immunodéprimés ; session numéro 700), 91 des 483 participants présentaient une affection immunodéprimante sous-jacente, y compris le cancer et la maladie rénale terminale. Un pourcentage similaire de participants atteints ou non de conditions immunodéprimantes (64,8 % et 62,0 %, respectivement) ont signalé des TEAE. La plupart des participants atteints ou non de conditions immunodéprimantes ont présenté des TEAE de gravité légère ou modérée (42,9 % et 47,7 %, respectivement) avec des troubles gastrointestinaux, y compris la diarrhée, les douleurs abdominales et les nausées, les TEAE les plus fréquemment signalés. Des TEAE graves ont été signalés chez 19,8 % et 8,4 % des participants avec et sans conditions immunodéprimantes, respectivement, et la plupart étaient liés à l'infection à C. diff ou à des conditions préexistantes. Le succès du traitement (défini comme l'absence d'infection récurrente à C. diff pendant huit semaines après le traitement) a été comparable chez les patients avec et sans conditions immunodéprimantes (79,5 % et 73,5 %, respectivement). La réponse clinique soutenue pendant six mois a été maintenue chez 80,0 % et 85,0 % des répondants avec et sans conditions immunodéprimantes.

L'affiche présentait une analyse rétrospective de sous-groupe évaluant l'innocuité et l'efficacité du REBYOTA administré par coloscopie (analyse rétrospective du sous-groupe de RBX2660 administré par coloscopie dans le cadre d'une application discrétionnaire pour la réduction de l'infection récurrente à Clostridioides difficile ; affiche numéro Su1866). Dans l'analyse, les patients atteints d'infection récurrente à C. diff et traités par REBYOTA dans le cadre du programme Assured Active Treatment (AAT) ont été identifiés rétrospectivement sur cinq sites d'essais cliniques. Le programme AAT a offert REBYOTA aux adultes non admissibles à la participation à des essais cliniques ou qui avaient besoin d'un traitement supplémentaire après la participation à l'étude. Le critère d'évaluation principal était le nombre de participants avec des TEAE liés à REBYOTA et/ou à la procédure. Les critères secondaires étaient le succès du traitement, défini comme l'absence d'infection récurrente à C. diff huit semaines après la dose finale et une réponse clinique soutenue pendant six mois après le traitement. Sur les 94 participants de l'ensemble complet de l'analyse, 39 ont reçu une dose de REBYOTA et dix de ces patients ont reçu un traitement par coloscopie. Deux participants qui ont reçu un traitement par coloscopie, mais n'avaient pas de dossier médical complet ont été comptabilisés parmi les échecs thérapeutiques.

Des TEAE ont été signalés chez 75 % des participants (six sur huit). La plupart des TEAE étaient de gravité légère à modérée et n'étaient pas dus à REBYOTA ou à son administration, les TEAE les plus courants étant des troubles gastrointestinaux et des infections/infestations. Le succès du traitement a été rapporté chez huit des dix participants ayant reçu REBYOTA par coloscopie. Six des huit participants qui ont signalé le succès du traitement ont présenté une réponse clinique soutenue à six mois.

« Les médecins voient souvent des patients atteints d'infection récurrente à C. diff avec des comorbidités et effectuent des coloscopies de routine pour eux », déclare Paul Feuerstadt, M.D., F.A.C.G., A.G.A.F., Yale University School of Medicine. « Il s'agit là d'une partie des premières données qui examinent REBYOTA administré par coloscopie dans cette population de patients. »

Une présentation orale (changements importants et durables de la composition du microbiome et greffe clonale dans un essai de Phase 3 sur RBX2660 pour l'infection récurrente à Clostridioides difficile ; session numéro 697) sur une analyse exploratoire post-hoc a évalué les changements de composition du microbiome et la greffe clonale chez les participants à l'essai clinique PUNCH CD3 de Phase 3 pour REBYOTA. L'analyse a examiné la nécessité de différencier entre les populations clonales afin d'évaluer la greffe. Les échantillons fournis par les patients traités par REBYOTA ont été évalués afin de déterminer si les espèces présentes après le traitement étaient celles présentes dans la dose de REBYOTA qu'ils ont reçue. L'analyse a montré que la réponse clinique dans l'essai de Phase 3 était associée à la greffe clonale et que les bactéries de la catégorie Bacteroidia et Clostridia étaient les vecteurs de greffe les plus efficaces. L'analyse de contrôle n'a montré aucune greffe clonale significative chez les participants traités par placebo.

La DDW 2023 présente les résumés sur son site Web.

À propos de l'infection à C. diff (ICD)

L'ICD est une infection grave et potentiellement mortelle qui touche des personnes partout dans le monde. La bactérie C. diff provoque des symptômes débilitants, tels qu'une diarrhée sévère, de la fièvre, une sensibilité ou des douleurs à l'estomac, une perte d'appétit, des nausées et une colite (inflammation du côlon).1 L'ICD peut être le début d'un cercle vicieux de récidive, entraînant un fardeau important pour les patients et le système de santé.2,3 Il a été estimé que jusqu'à 35 % des cas d'ICD réapparaissent après le diagnostic initial et que les personnes qui ont eu une récidive courent un risque significativement plus élevé d'autres infections.4,5,6,7 Après la première récidive, il a été estimé que jusqu'à 65 % des patients peuvent développer une récidive ultérieure.6,7 Les antibiotiques ? la norme de soins actuelle pour le traitement de l'ICD ? traitent la maladie, mais peuvent également être un facteur contribuant à un cycle de récidive.1

À propos de REBYOTA

REBYOTA est une suspension unidose de microbiote de 150 ml préemballée pour administration rectale composée d'un mélange liquide de trillions de microbes vivants, y compris des Bacteroides. REBYOTA est administré directement au microbiome intestinal et est administré par un professionnel de la santé en une seule visite. REBYOTA est approuvé et commercialisé aux États-Unis seulement.

INDICATION

REBYOTA (fecal microbiota, live ? jslm) est indiqué pour la prévention de la récidive de l'infection à Clostridioides difficile (C. diff) chez les personnes de 18 ans et plus, après un traitement antibiotique pour l'ICD récurrente.

Limite d'utilisation

REBYOTA n'est pas indiqué pour le traitement de l'infection à C. diff.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À L'INNOCUITÉ

Vous ne devez pas prendre REBYOTA si vous avez des antécédents de réaction allergique grave (par ex. anaphylaxie) à REBYOTA ou à l'un de ses composants.

Vous devez signaler à votre médecin toute infection que vous pensez avoir contractée après l'administration.

REBYOTA peut contenir des allergènes alimentaires.

Les effets secondaires les plus courants peuvent inclure des douleurs à l'estomac (8,9 %), de la diarrhée (7,2 %), des ballonnements (3,9 %), des gaz (3,3 %) et des nausées (3,3 %).

REBYOTA n'a pas été étudié chez des patients de moins de 18 ans.

Les études cliniques n'ont pas déterminé si les adultes de 65 ans et plus répondaient différemment des adultes plus jeunes.

Nous vous encourageons à signaler les effets secondaires négatifs des médicaments sur ordonnance à la FDA. Rendez-vous sur www.FDA.gov/medwatch ou appelez le 1-800-332-1088.

Consultez les informations posologiques complètes.

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui s'engage à contribuer au mieux-être de chacun et à lui permettre de fonder une famille. Basé à Saint-Prex, en Suisse, Ferring est un leader dans les domaines de la médecine reproductive et de la santé des femmes, ainsi que dans les spécialités de la gastroentérologie et de l'urologie. Ferring développe depuis plus de 50 ans des traitements pour les mamans et leurs bébés et possède un portefeuille couvrant les traitements, de la conception à la naissance. Fondée en 1950, la société privée Ferring emploie 7 000 personnes dans le monde, a des filiales opérationnelles dans plus de 50 pays et commercialise ses produits dans plus de 100 pays.

Plus d'informations sur www.ferring.com. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Ferring s'est engagé à explorer le lien crucial entre le microbiome et la santé humaine, en commençant par la menace d'infection récurrente à C. difficile. Ferring travaille au développement de nouvelles thérapies basées sur le microbiome pour répondre à d'importants besoins non satisfaits et aider les gens à vivre une vie meilleure. Rejoignez-nous sur nos canaux dédiés au développement de thérapies par le microbiome sur Twitter et LinkedIn.

À propos du congrès DDW

La Digestive Disease Week® (DDW) est le plus grand rassemblement international de médecins, de chercheurs et d'universitaires spécialisés dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de l'endoscopie et de la chirurgie gastrointestinale. Parrainé conjointement par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), l'American Gastroenterological Association (AGA) Institute, l'American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) et la Society for Surgery of the Alimentary Tract (SSAT), la DDW est un congrès présentiel et virtuel du 6 au 9 mai 2023. Plus de 3 100 résumés et des centaines d'exposés sur les dernières avancées de la recherche, de la médecine et des technologies gastrointestinales sont présentés dans le cadre de l'événement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ddw.org.

Références:

