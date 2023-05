GWM organise un événement consacré aux véhicules à énergies nouvelles pour présenter sa nouvelle stratégie énergétique





BAODING, Chine, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, GWM a organisé un événement médiatique mondial sur ses produits fonctionnant aux nouvelles énergies à Baoding, en Chine. L'événement a illustré son engagement envers l'électrification ainsi que sa valeur de marque « Go With More » avec une série de produits fonctionnant aux nouvelles énergies qui vont être lancés.

GWM a invité des centaines de médias et de distributeurs de plus de 60 pays et régions à découvrir ses technologies et véhicules intelligents fonctionnant aux nouvelles énergies. Le centre d'essai de GWM, l'un des plus avancés en Asie, dispose de centaines de routes haut de gamme, notamment des anneaux à grande vitesse, des places dynamiques et des collines d'essai. Le centre d'essai répond ainsi aux exigences d'essai rigoureuses pour tous les types de modèles de véhicules.

GWM a fourni aux médias et aux distributeurs des modèles de différentes sous-marques, y compris le nouveau SUV moyen fonctionnant aux nouvelles énergies d'HAVAL, le véhicule hybride rechargeable H6 d'HAVAL, le véhicule hybride rechargeable TANK500 de GMW, le véhicule hybride électrique POER Shanghai, et l'ORA 07.

Le nouveau SUV moyen fonctionnant aux nouvelles énergies de GMW HAVAL (code interne B07, surnommé « Fierce Dragon MAX » sur le marché chinois), est lancé comme un nouveau SUV familial intelligent fonctionnant aux nouvelles énergies. Avec un empattement de 2,8 mètres, le modèle dispose d'une superbe capacité d'expansion d'espace pouvant répondre aux besoins des utilisateurs pour les voyages en famille. Sur le plan énergétique, c'est le premier modèle de GWM équipé de la technologie Hi4 (4 x 4 hybride intelligent), qui offre un équilibre entre haute performance et faible consommation de carburant.

L'ORA 07, positionné comme un coupé pur électrique super profilé, affiche un design fastback. Son design esthétique ultra-épuré met en valeur une grâce modernisée combinant des styles sportifs et tendances. En ce qui concerne les détails intérieurs, un grand nombre de matériaux écologiques sont utilisés pour le modèle, apportant un confort impressionnant et un sentiment de délicatesse pour le conducteur et les passagers.

Après l'événement, les médias et les distributeurs ont salué l'innovation technologique de GWM, la qualité de ses produits et la performance de ses véhicules. Un participant a fait remarquer que GWM a affiché une performance exceptionnelle sur le plan du développement de l'électrique, et l'événement a illustré la force et les technologies avancées de GWM.

Il a offert à GMW une occasion unique de démontrer son engagement envers l'électrification et le développement durable dans l'industrie automobile. GWM a déployé de nouvelles technologies et de nouveaux modèles, démontrant ses rapides progrès en matière de transformation énergétique. Ceux-ci sont en harmonie avec son concept de R&D, à savoir une « contribution précise en vue de se positionner en tête de l'industrie ».

L'année dernière, GWM a investi 12,181 milliards de yuans dans la R&D, soit une hausse de 34,34 % sur un an. D'ici 2025, les dépenses totales de GWM en R&D dépasseront les 100 milliards de yuans. Ces chiffres témoignent de la persévérance de GWM pour mener une transition intelligente vers les nouvelles énergies grâce à une technologie innovante.

GWM a établi une matrice complète de produits fonctionnant aux nouvelles énergies avec des formes énergétiques variées, y compris les véhicules hybrides électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules hybrides à travers le monde. À l'avenir, GWM reste déterminé à mettre à jour sa gamme de produits fonctionnant aux nouvelles énergies dans le monde entier afin de fournir aux utilisateurs encore davantage d'options de haute qualité et intelligentes.

