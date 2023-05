Bell annonce l'émission de billets américains de série US-8





Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis d'un capital global de 850 millions de dollars américains de billets en une série (l'émission aux États-Unis). Les billets de série US-8 à 5,100 % d'un capital de 850 millions de dollars américains viendront à échéance le 11 mai 2033 et seront émis au prix de 99,930 $ US par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 5,109 %. Les billets sont offerts au public aux États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 11 mai 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Bell a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'émission aux États-Unis au remboursement de dettes à court terme et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

L'émission aux États-Unis est réalisée aux États-Unis en vertu d'un supplément de prospectus daté du 8 mai 2023 au prospectus préalable de base simplifié de Bell daté du 7 mars 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif à l'émission des billets déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières des États-Unis en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs de Bell Canada au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés électroniquement sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des billets aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada[1]. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 Selon le total des produits des activités ordinaires et le total des connexions clients combinées.

