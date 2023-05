L'aéroport Pearson de Toronto se prépare en vue de la saison estivale occupée et améliore l'expérience des passagers





TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« AAGT »), Deborah Flint, a annoncé les mesures exhaustives que l'aéroport international Pearson de Toronto (« aéroport Pearson de Toronto ») met en oeuvre pour appuyer une expérience sans heurt, prévisible et agréable pour les passagers pendant la ruée estivale.

« L'été dernier a été difficile pour les passagers, et nous avons réagi en apportant une série complète d'améliorations aux processus et aux pratiques avec nos partenaires afin d'offrir une expérience plus fiable et axée sur le client », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Nos nouvelles approches comprennent plus de ressources, de transparence et de planification de la résilience. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers pour de superbes voyages estivaux dans notre environnement aéroportuaire amélioré. »

Améliorations grâce aux innovations numériques, à la transparence et à la dotation

En réponse aux défis de l'été dernier en raison de la soudaine résurgence des déplacements aériens à la suite de la levée des restrictions liées à la pandémie, l'aéroport Pearson de Toronto a entrepris une série d'améliorations, de mises à niveau technologiques et d'augmentations de personnel pour accroître l'efficacité et la propreté, ainsi que pour offrir aux passagers une expérience positive.

L'aéroport a accéléré ses plans de modernisation en investissant dans des technologies novatrices qui aident déjà les passagers à naviguer plus facilement et plus rapidement dans l'aéroport. Parmi les innovations et les processus qui aideront à faciliter l'expérience de voyage à l'aéroport Pearson à l'été 2023, mentionnons les suivants :

Infrastructure en libre-service :

Processus d'enregistrement et d'embarquement sans contact



Nouveau partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour le déploiement de portes d'embarquement électroniques biométriques, de façon à accélérer le dédouanement des voyageurs

Nouvelle technologie numérique à l'enregistrement, aux portes d'embarquement et aux aires de bagages pour remplacer la génération actuelle de technologies libre-service à l'approche de la fin de sa vie utile

YYZ Express : Prolongation des heures de préréservation des places dans les files d'attente des contrôles de sécurité, et mise en service de cette fonctionnalité à chaque point de contrôle de sécurité

Prolongation des heures de préréservation des places dans les files d'attente des contrôles de sécurité, et mise en service de cette fonctionnalité à chaque point de contrôle de sécurité Cartographie numérique : Déploiement d'outils de cartographie numérique améliorés pour donner aux voyageurs de meilleurs renseignements lorsqu'ils naviguent dans nos terminaux

Déploiement d'outils de cartographie numérique améliorés pour donner aux voyageurs de meilleurs renseignements lorsqu'ils naviguent dans nos terminaux Bagages :

Système de bagages amélioré avec intelligence artificielle (IA) qui anticipe les surcharges et détecte les pannes potentielles avant qu'elles surviennent.



Collecte de données et responsabilisation des compagnies aériennes et de leurs agents d'escale en ce qui a trait à la formation et à la disponibilité du personnel. Une meilleure dotation en personnel permettra de réduire la recirculation des bagages, de maintenir la capacité des systèmes de bagages, de prévenir les blocages de bagages et de réduire les retards connexes à l'enregistrement et au départ.



Création d'un bassin de ressources composé d'employés et de personnel contractuel disponibles pour déplacer les bagages à la main pendant les opérations irrégulières.

Dotation : Renforcement de la dotation dans les secteurs critiques comme les autobus, la manutention des bagages et les opérations des terminaux. La semaine dernière, l'AAGT a annoncé l'embauche de 130 membres d'équipe. Cet effort s'ajoute à la collaboration entre l'aéroport Pearson de Toronto et ses partenaires pour appuyer leurs activités, y compris au moyen de la collaboration avec les compagnies aériennes pour équilibrer leurs activités et leurs ressources pendant les périodes de pointe.

Renforcement de la dotation dans les secteurs critiques comme les autobus, la manutention des bagages et les opérations des terminaux. La semaine dernière, l'AAGT a annoncé l'embauche de 130 membres d'équipe. Cet effort s'ajoute à la collaboration entre l'aéroport Pearson de et ses partenaires pour appuyer leurs activités, y compris au moyen de la collaboration avec les compagnies aériennes pour équilibrer leurs activités et leurs ressources pendant les périodes de pointe. Analyses en temps réel : Déploiement d'une nouvelle plateforme d'expérience client et d'un nouveau tableau de bord qui fourniront des analyses et des renseignements en temps réel sur les indicateurs clés de l'humeur des clients. Cela permettra à notre personnel de mieux comprendre la situation, de signaler les problèmes à nos partenaires des compagnies aériennes et de régler les problèmes de service plus rapidement.

Déploiement d'une nouvelle plateforme d'expérience client et d'un nouveau tableau de bord qui fourniront des analyses et des renseignements en temps réel sur les indicateurs clés de l'humeur des clients. Cela permettra à notre personnel de mieux comprendre la situation, de signaler les problèmes à nos partenaires des compagnies aériennes et de régler les problèmes de service plus rapidement. Confiance en temps réel : Installation de nouveaux capteurs et extraction de données de contrôle pour afficher les temps d'attente de tous les points de contrôle d'agence dans le terminal et sur notre site Web. Cela permettra à nos passagers de profiter de meilleurs renseignements en direct et de mieux comprendre ce à quoi ils peuvent s'attendre.

Installation de nouveaux capteurs et extraction de données de contrôle pour afficher les temps d'attente de tous les points de contrôle d'agence dans le terminal et sur notre site Web. Cela permettra à nos passagers de profiter de meilleurs renseignements en direct et de mieux comprendre ce à quoi ils peuvent s'attendre. Attribution des créneaux : Gestion proactive du volume de vols à destination de l'aéroport Pearson de Toronto avec des partenaires sur une base horaire pour s'assurer que l'écosystème de l'aéroport est en mesure de recevoir et de traiter les passagers entrants de façon rapide et efficace.

Gestion proactive du volume de vols à destination de l'aéroport Pearson de avec des partenaires sur une base horaire pour s'assurer que l'écosystème de l'aéroport est en mesure de recevoir et de traiter les passagers entrants de façon rapide et efficace. Planification des compagnies aériennes : Demande aux compagnies aériennes et à leurs fournisseurs de services de vérifier les plans de dotation et d'exploitation pour les opérations régulières et irrégulières. Cela permettra de réduire les initiatives de gestion de la circulation aérienne liées à la dotation ainsi que les interruptions, les retards et les correspondances manquées, et de s'assurer que les compagnies aériennes sont en mesure de respecter leurs horaires pour l'été 2023.

Demande aux compagnies aériennes et à leurs fournisseurs de services de vérifier les plans de dotation et d'exploitation pour les opérations régulières et irrégulières. Cela permettra de réduire les initiatives de gestion de la circulation aérienne liées à la dotation ainsi que les interruptions, les retards et les correspondances manquées, et de s'assurer que les compagnies aériennes sont en mesure de respecter leurs horaires pour l'été 2023. Ponctualité : Rencontres avec les compagnies aériennes et leurs agents d'escale et suivi du rendement dans des domaines comme l'enregistrement, la livraison des bagages, l'attente aux portes d'embarquement, l'absence d'équipage et les niveaux généraux de dotation. Nous demandons des plans de mesures correctives dans les domaines où le rendement ne répond pas à des normes acceptables.

Rencontres avec les compagnies aériennes et leurs agents d'escale et suivi du rendement dans des domaines comme l'enregistrement, la livraison des bagages, l'attente aux portes d'embarquement, l'absence d'équipage et les niveaux généraux de dotation. Nous demandons des plans de mesures correctives dans les domaines où le rendement ne répond pas à des normes acceptables. Stationnement des avions : Limite du stationnement des avions non autorisés au-delà de 12 heures. Une plus grande disponibilité se traduira par moins d'attente aux portes d'embarquement, une meilleure ponctualité et une résilience accrue dans le cadre des opérations irrégulières.

Limite du stationnement des avions non autorisés au-delà de 12 heures. Une plus grande disponibilité se traduira par moins d'attente aux portes d'embarquement, une meilleure ponctualité et une résilience accrue dans le cadre des opérations irrégulières. Pistes et voies de circulation : Atténuation des risques grâce à des projets ambitieux d'éclairage et d'électricité pour les aérodromes, et accent sur les pistes et les voies de circulation pour maintenir leur état d'atterrissage CAT III. La réduction du risque de réparations d'urgence nous permettra d'éviter les perturbations des horaires d'exploitation.

Améliorations mesurables et meilleure expérience des passagers

Ces améliorations ont déjà donné des résultats tangibles, rehaussant considérablement l'expérience des passagers grâce à des processus d'enregistrement et d'embarquement plus rapides, à des temps d'attente réduits et à une manutention plus fluide des bagages.

Alors que les Torontois, les Ontariens, les Canadiens et les voyageurs du monde entier planifient leurs voyages pour cet été, ils peuvent avoir l'assurance que l'équipe de l'aéroport Pearson de Toronto est déterminée à assurer un voyage agréable dans notre aéroport, ce qui leur permettra de commencer leurs déplacements sans stress.

Croissance durable à moyen et à long terme

L'AAGT reconnaît le rôle crucial que joue la collaboration dans le succès et la croissance continus de l'aéroport.

L'AAGT s'est réjouie des changements apportés dans le récent budget fédéral, en particulier l'amélioration du partage des données, le financement de l'ACSTA et la modernisation des frontières.

Le gouvernement fédéral peut également faciliter l'expérience des passagers cet été en mettant en oeuvre un programme pour les voyageurs dignes de confiance et en aidant l'aéroport à recruter d'autres agents de prédédouanement pour les clients américains afin de réduire les temps d'attente.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

