Le Canada et la Colombie-Britannique font équipe pour améliorer la qualité de l'air dans des écoles de la Colombie-Britannique





ABBOTSFORD, BC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et l'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 3,2 millions de dollars pour améliorer les systèmes de ventilation dans cinq écoles primaires et secondaires en Colombie-Britannique.

Deux écoles d'Abbotsford, Rick Hansen Secondary et Terry Fox Elementary, recevront un financement pour le remplacement de thermopompes et d'un refroidisseur, ainsi que pour la mise à niveau des commandes numériques directes, ce qui simplifiera les processus de chauffage et de refroidissement grâce à l'établissement d'un point de commande unique pour le système de CVCA des installations. Ces améliorations permettront de réduire la consommation énergétique dans les bâtiments.

D'autres améliorations dans des écoles de Chilliwack, le District de 100 Mile House et le village de Harrison Hot Springs comprennent le remplacement d'unités de traitement de l'air utilisées dans des zones où une ventilation fréquente est requise, ainsi que des unités sur le toit qui distribueront l'air conditionné à l'intérieur de zones définies dans les bâtiments. Ces améliorations permettront d'augmenter l'apport d'air extérieur et d'augmenter l'efficacité et la durabilité des systèmes, ce qui améliorera le confort, la santé et la sécurité des occupants de l'école, tout en réduisant la pollution.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie du pays, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations



« Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à appuyer des initiatives visant à accroître l'efficacité énergétique, tout en veillant à ce que l'environnement dans lequel les élèves, les enseignants et le personnel scolaire passent la majeure partie de leur journée soit invitant, confortable et sain. Nous continuerons à investir dans des projets de ce type afin de créer des collectivités plus sécuritaires, plus propres et plus dynamiques. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement comprend l'importance de fournir aux élèves et au personnel scolaire des salles de classe modernes et sécuritaires. Le partenariat et l'investissement continus du gouvernement fédéral dans l'entretien de nos écoles s'ajoutent à l'engagement de la province à veiller à ce que les élèves de la Colombie-Britannique apprennent dans les meilleurs environnements possibles. »

L'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 613 899 $ dans ces projets, alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 653 475 $.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, 137 projets d'infrastructure ou groupes de projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 ont été financés en Colombie-Britannique, ce qui porte la contribution fédérale totale à plus de 122 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, de la croissance rapide de nos villes jusqu'aux changements climatiques, en passant par les menaces environnementales relatives à l'eau et au sol.

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada est offert dans le cadre d'ententes bilatérales avec toutes les provinces et tous les territoires pour effectuer des investissements dans des infrastructures publiques.

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique font équipe pour améliorer la qualité de l'air dans des écoles de la Colombie-Britannique

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2023/05/le-canada-et-la-colombie-britannique-font-equipe-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-dans-des-ecoles-de-la-colombie-britannique0.html

Liens connexes

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

8 mai 2023 à 13:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :