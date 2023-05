Karolina Wisniewska et Josh Vander Vies ont été nommés co-chefs de mission du Canada pour les Jeux paralympiques de 2024 et les Jeux parapanaméricains de 2023





Des athlètes paralympiques exemplaires partageront le rôle de chef aux prochains Jeux de Santiago et de Paris

OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien a annoncé aujourd'hui que les médaillés paralympiques Karolina Wisniewska (ski para-alpin) et Josh Vander Vies (boccia) mèneront Équipe Canada comme co-chefs de mission aux prochains Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 et aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Pour la première fois, le rôle de chef de mission sera partagé par deux personnes. Wisniewska et Vander Vies ont récemment exercé des rôles de chefs à des Jeux. Wisniewska a été chef adjointe (avec le chef de mission Josh Dueck) aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 et Vander Vies a tenu le même rôle et a appuyé la chef de mission Stephanie Dixon, aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Originaire de Calgary, Wisniewska est triple paralympienne et réside actuellement à Montréal. Elle a participé aux épreuves de ski para-alpin aux Jeux de 1998, de 2002 et de 2010 et elle a remporté huit médailles paralympiques, soit quatre médailles d'argent et quatre de bronze. Elle est la première athlète paralympique à être intronisée au Temple de la renommée du ski canadien et elle est membre du Temple de la renommée paralympique canadien.

Elle est restée proche de la communauté sportive après sa carrière compétitive et elle a adopté divers rôles, notamment ceux de conférencière et de mentor. Elle est actuellement gestionnaire chez Plan de match, qui appuie les athlètes paralympiques et olympiques du Canada au cours des différentes étapes de leur carrière.

« Je suis ravie d'être l'une des deux co-chefs de l'équipe qui représentera fièrement le Canada aux parapanams de Santiago cet automne et aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris l'année prochaine! », déclare Wisniewska. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir et propulser nos formidables athlètes, entraîneurs et équipes vers des performances incroyables et des expériences positives. Je veux aussi que tous les Canadiens voient et ressentent le pouvoir unique du sport paralympique. »

Double paralympien Vander Vies, qui a grandi à Sarnia (Ontario) et réside actuellement à Vancouver (Colombie-Britannique), a été pendant de nombreuses années l'un des meilleurs joueurs de boccia canadiens. Il a représenté le Canada aux Jeux de 2004 et de 2012. Il a remporté la médaille de bronze en BC4 en duos avec son coéquipier Marco Dispaltro aux Jeux de Londres 2012. Ils ont été les premiers joueurs de boccia canadiens dans leur classification à monter sur le podium aux Jeux paralympiques.

Il pratique actuellement le droit en Colombie-Britannique, mais il a endossé de nombreux rôles de chef auprès des athlètes au long de sa carrière. Il a été président du conseil des athlètes du Comité paralympique canadien, président d'AthlètesCAN et membre de divers comités nationaux et internationaux.

« C'est énergisant d'avoir une chance aussi significative de contribuer au leadership de l'équipe Canada », déclare Vander Vies. « Je suis déterminé à faire ma part et à construire un environnement de fierté sportive, de fierté canadienne et de fierté du handicap. Nos incroyables athlètes, entraîneurs et membres de l'équipe méritent cela et bien plus encore alors qu'ils revendiquent leur place à Santiago, à Paris, et sur la scène mondiale ».

Dans leur rôle de co-chefs de mission, Wisniewska et Vander Vies, qui parlent couramment l'anglais et le français, mettront leur précieuse expertise au service de l'équipe de direction du CPC pour les deux éditions des Jeux, et contribueront à favoriser une atmosphère d'équipe positive pour les athlètes, les entraîneurs et l'ensemble du personnel. Ces co-chefs appuieront et guideront les athlètes, les encourageront par tous les moyens et se feront porte-paroles de l'équipe parapanaméricaine canadienne et de l'équipe paralympique canadienne afin de mettre en valeur le pouvoir du sport et les exploits des athlètes paralympiques du Canada.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Karolina et Josh dans l'équipe comme co-chefs de mission pour Santiago et Paris », a déclaré Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Après avoir travaillé avec ces deux personnes comme chefs adjoints à Tokyo et à Beijing, il était évident qu'elles seraient d'excellents choix pour diriger l'équipe lors de ces prochains Jeux. Ces personnes sont des chefs de file accomplis et respectés au sein de leur communauté. Elles ont des valeurs bien ancrées et possèdent une vaste expérience, des perspectives et des connaissances acquises dans le cadre de leurs différents rôles dans le sport. »

« Nous savons que leur contribution à un environnement positif et favorable pour l'ensemble d'Équipe Canada aux prochains Jeux parapanaméricains et paralympiques sera considérable, et nous avons hâte de travailler ensemble au cours des 16 mois à venir. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre de cette année au Chili, tandis que les Jeux paralympiques de Paris 2024 auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024.

