SI GROUP NOMME TERRY WALSH VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL, OPÉRATIONS





M. Walsh possède près de 30 ans d'expérience en gestion d'opérations mondiales.

THE WOODLANDS, Texas, 8 mai 2023 /CNW/ - SI Group, une entreprise de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui la nomination de Terry Walsh au poste de vice-président principal, Opérations. Son mandat prend effet immédiatement. M. Walsh possède une vaste expérience en fabrication allégée, en amélioration des processus et de la planification de la chaîne d'approvisionnement. Il sera chargé de superviser les opérations de fabrication et d'ingénierie de SI Group à l'échelle mondiale.

M. Walsh arrive chez SI Group avec près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la direction des opérations au sein de plusieurs entreprises manufacturières internationales dans divers secteurs d'activité. Plus récemment, il a été vice-président, Opérations mondiales pour Wilsonart. Auparavant, il a dirigé des sites de production et des organisations dans plusieurs entreprises internationales, notamment Danaher Corporation, Henkel, Novartis et Merck.

« Terry apporte un style de leadership énergique associé à une expérience approfondie et à un engagement inébranlable en matière de sécurité et de conformité. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de direction », a déclaré David Bradley, président et chef de la direction de SI Group. « Sous la direction de Terry, je suis convaincu que notre organisation opérationnelle apportera une valeur durable et à long terme à notre entreprise et à nos parties prenantes. »

« Les valeurs d'entreprise de SI Group, l'accent mis sur le développement durable, l'équipe de direction solide et la volonté inébranlable d'innovation m'ont attiré vers l'organisation. La transformation culturelle et les initiatives de croissance de l'entreprise sont passionnantes », a déclaré M. Walsh. « Je me réjouis de pouvoir aider SI Group à concrétiser sa vision de devenir le leader mondial des additifs de performance en dirigeant les meilleures équipes mondiales d'ingénierie et de fabrication de l'industrie. »

M. Walsh est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'université Rutgers et d'un MBA en finance de l'université Rider.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 20 installations de production sur trois continents dans le secteur manufacturier, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com .

