L'inflation, le prix élevé du carburant et le coût de la vie en hausse freinent les voyages en voiture pendant l'été





MONTRÉAL, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les routes du Québec seront bien moins achalandées que d'habitude cet été, selon un nouveau sondage Léger pour l'Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC/TRAC); https://tracanada.ca/).

Près de six conducteurs québécois sur dix (59 %) affirment que le stress financier les obligera à annuler ou à diminuer leurs déplacements cet été.

« Notre sondage révèle l'ampleur des difficultés financières auxquelles sont confrontés les conducteurs québécois et la nécessité de sensibiliser les automobilistes pour qu'ils optimisent l'efficacité énergétique de leurs pneus », déclare Carol Hochu, présidente de l'ACPC. « Bien que les conducteurs québécois soient au courant qu'un bon gonflage des pneus est important, ils ignorent à quel moment le faire et comment vérifier que la pression des pneus est toujours correcte. En connaissant quelques techniques simples, les automobilistes peuvent économiser à la pompe, mieux respecter l'environnement et profiter du rendement exceptionnel que les fabricants de pneus souhaitent offrir à tous les conducteurs. »

Principaux résultats

75 % des personnes interrogées pensent que le stress financier actuel, lié au coût de la vie, rend le bon gonflage des pneus plus important que jamais.

81 % des personnes interrogées savent que des pneus correctement gonflés réduisent les émissions des véhicules et aident à protéger l'environnement en raison de l'économie de carburant.

94 % des répondants comprennent qu'un bon gonflage des pneus est un facteur essentiel à la sécurité du véhicule.



En revanche, malgré la forte sensibilisation au bon gonflage des pneus, le sondage révèle un manque de connaissances sur certains aspects.

Seulement 20 % des conducteurs québécois vérifient chaque mois la pression de leurs pneus, comme le recommandent les fabricants.

59 % des automobilistes ignorent que la pression des pneus ne doit être mesurée que lorsque les pneus sont froids (un véhicule doit être immobile pendant au moins trois heures ou ne pas avoir parcouru plus de deux kilomètres avant la vérification de la pression des pneus. Si la mesure est prise lorsque les pneus sont chauds, alors la lecture sera inexacte).

28 % des répondants consultent la pression d'air indiquée sur le flanc du pneu pour déterminer la bonne pression de leurs pneus (La pression indiquée sur le flanc est la pression maximale qu'un pneu peut supporter sous une charge maximale, et non pas le niveau de gonflage recommandé. Une conduite prolongée à ce niveau de pression pourrait entraîner une usure irrégulière de la bande de roulement et une moins bonne traction. Pour connaître la pression recommandée de vos pneus, consultez la plaque signalétique du véhicule qui est généralement située sur le montant de la porte du conducteur).

10 % des répondants effectuent un contrôle visuel ou ne savent pas comment déterminer si leurs pneus sont correctement gonflés (un pneu peut être insuffisamment gonflé de 20 % ou plus et sembler normal).

L'effet de la pression des pneus sur l'économie de carburant

Des études industrielles montrent que les automobilistes peuvent améliorer leur consommation de carburant de 0,6 % en moyenne, et jusqu'à 3 % dans certains cas, simplement en maintenant leurs pneus gonflés à la pression recommandée par le fabricant automobile. De plus, des pneus insuffisamment gonflés peuvent affecter la consommation de carburant d'environ 0,2 % pour chaque PSI de moins dans la pression moyenne de tous les pneus. Donc, le fait de conduire un véhicule avec un seul pneu sous-gonflé de 56 kPa (8 PSI) peut augmenter la consommation de carburant du véhicule de 4 %.

Pneus écologiques et économes en carburant

Le sondage révèle que 65 % des conducteurs québécois ignorent que les fabricants de pneus offrent une grande variété de pneus conçus pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules jusqu'à 4 %. Et seulement 11 % des automobilistes québécois ont équipé leur véhicule de ces pneus à technologie avancée.

« Les Québécois qui subissent le contrecoup du prix élevé du carburant et du coût élevé de la vie sont peut-être mieux placés qu'ils ne le pensent pour réduire leur facture de carburant, déclare madame Hochu. Les pneus à faible consommation de carburant, surtout combinés à des vérifications mensuelles de la pression des pneus et à des habitudes de conduite qui influent sur le carburant comme le maintien d'une vitesse constante, l'accélération en douceur et la décélération en roue libre, permettent de réaliser des économies substantielles et d'alléger concrètement l'empreinte carbone du conducteur. »

Pour en savoir plus sur l'optimisation de la consommation de carburant et l'optimisation du rendement des pneus, consultez le site suivant : https://tracanada.ca/consumers/.

Méthodologie du sondage

Un sondage auprès de 1?517 conducteurs canadiens (dont 352 sont des résidents du Québec) a été mené entre le 6 et le 9 avril 2023, à l'aide du panel en ligne de la firme Léger. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d'erreur de +/ 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de l'Association canadienne du pneu et du caoutchouc

L'Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC/TRAC; https://tracanada.ca/) est l'association commerciale nationale représentant les fabricants de pneus, les fabricants et importateurs d'autres produits de caoutchouc, ainsi que les recycleurs du caoutchouc et les fournisseurs dont les produits et services sont reliés à l'industrie. L'ACPC contribue à l'élaboration de politiques publiques qui soutiennent l'innovation, le rendement, la sécurité et la durabilité de l'industrie du pneu et du caoutchouc, y compris la gestion de la fin de vie des pneus.

