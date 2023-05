Zoomlion célèbre son 30e anniversaire avec une exposition spéciale mettant en valeur les produits intelligents et les réalisations en matière de numérisation





CHANGSHA, Chine, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») célébrera son 30e anniversaire avec une série d'événements et d'expositions du 11 au 14 mai dans la Zoomlion Smart Industrial City (la « Ville ») à Changsha, dans la province du Hunan.

Zoomlion tiendra son congrès célébrant son 30e anniversaire le 11 mai, au siège de la Ville. En parallèle, une exposition spéciale sur les réalisations technologiques présentera plus de 500 unités d'équipement de pointe et de composants de base. L'exposition mettra également en avant les réalisations fructueuses de l'institut de recherche de Zoomlion, ZValley, 12 unités opérationnelles de machines et cinq unités opérationnelles de composants de base. Les événements se tiendront dans le bâtiment du siège et ses quatre parcs de fabrication intelligents. Les publics du monde entier peuvent participer aux événements en streaming en direct, où ils peuvent explorer l'usine de phare intelligente, internationale et durable de Zoomlion, les produits intelligents de pointe et les réalisations en matière de numérisation.

L'exposition du 30e anniversaire de Zoomlion mettra en valeur les dernières réalisations technologiques et intelligentes de l'entreprise auprès des visiteurs :

Embarquez pour un voyage à travers la plus grande base mondiale de l'industrie des machines de construction avec une gamme complète de produits et découvrez le monde captivant de la fabrication intelligente dans les usines Lighthouse. La Ville compte désormais huit usines phares de calibre mondial, 300 lignes de production intelligentes et huit plateformes nationales d'innovation technologique, qui offrent plus de 150 technologies de pointe et plus de 600 technologies de production brevetées. Elle est à l'avant-garde d'une nouvelle ère de la mondialisation, de la fabrication intelligente et de la transformation numérique, et elle mène l'industrie afin que celle-ci atteigne ses objectifs en matière de pic d'émissions de carbone et de neutralité carbone grâce à la fabrication écologique.

Découvrez une grande vitrine de plus de 500 unités de l'équipement phare de Zoomlion et de ses composants de base, ainsi que des technologies et des solutions de pointe. Sont notamment présentés la plus grande grue tout-terrain de tonnage au monde, la grue à tour avec télécommande 5G et un camion-pompe avec la plus longue flèche en fibre de carbone du monde. Les visiteurs peuvent également découvrir la plus haute plateforme élévatrice de travail à flèche droite et les nouveaux matériaux de construction en mortier sec.

Goûtez à la culture authentique Changsha dans la Ville, où vous aurez accès à diverses activités de loisir et divertissement, notamment des concerts ou des jeux. Vous pourrez également faire du camping, découvrir les promenades en montgolfières et plus encore.

Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire, Zoomlion participera également à la Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE) les 12 et 15 mai, et tiendra une journée portes ouvertes pour les employés le 13 mai.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=J6HczITjq7Y

7 mai 2023

