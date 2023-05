Développement harmonieux de l'activité minière - Bonification des consultations sur l'activité minière au Québec





QUÉBEC, le 7 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la démarche participative sur le développement harmonieux de l'activité minière au Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce la bonification des consultations en cours.

Afin de permettre à l'ensemble des citoyennes et citoyens s'étant déjà inscrits avant le 1er mai 2023 de prendre part aux exercices de consultation annoncés, plusieurs ateliers régionaux seront ajoutés dans les semaines des 22 et 29 mai 2023. Les personnes déjà inscrites seront ainsi contactées pour leur communiquer les détails entourant leur participation.

En plus des ateliers régionaux, les citoyennes et citoyens souhaitant participer aux démarches de consultation en cours sont invités, d'ici le 19 mai 2023, à déposer un mémoire ou à remplir un questionnaire Web qui leur permettra de s'exprimer sur des sujets liés au développement harmonieux de l'activité minière au Québec.

Rappelons que cette plateforme de participation citoyenne constitue l'un des quatre volets de la démarche participative dévoilés le 6 avril dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Les trois autres volets sont un atelier de consultation avec les communautés autochtones et une journée de concertation avec des acteurs nationaux, lesquelles ont eu lieu respectivement les 14 et 20 avril 2023, ainsi que des ateliers d'échanges régionaux avec la population et avec les intervenantes et intervenants locaux.

Citation :

« L'objectif de ces consultations est simple : nous souhaitons entendre le plus grand nombre de citoyens au sujet de leurs aspirations pour nos ressources naturelles. En ce sens, l'ajout d'ateliers régionaux prodigue encore plus de valeur à cette démarche qui nous mènera vers l'amélioration du régime minier au Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Liens connexes :

