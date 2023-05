Un nouveau rapport du Global Hygiene Council (GHC) souligne le rôle crucial de l'hygiène dans la lutte contre l'antibiorésistance et les futures pandémies





LONDRES, 7 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Global Hygiene Council (GHC), un conseil indépendant composé d'éminents experts en hygiène et en prévention des infections, appelle à des mesures urgentes pour accorder la priorité à l'hygiène à domicile et dans les collectivités dans le cadre de plans de préparation en cas de pandémie au-delà du COVID-19. Le GHC exhorte les gouvernements et les décideurs à accroître l'importance de l'hygiène pour protéger des millions de vies.

Alors que la pandémie de COVID-19 semble prendre fin, la « pandémie silencieuse » d'antibiorésistance se poursuit, reconnue comme l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine. En 2019, 4,95 millions de décès ont été associés à l'antibiorésistance, ce qui en fait l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine. Si l'on ne fait rien, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès par an d'ici 2050. Le rapport du GHC, intitulé Making Hygiene Matter (accorder la priorité à l'hygiène), souligne l'importance de l'hygiène à domicile et dans les collectivités pour atténuer l'incidence des infections et la prévalence de l'antibiorésistance.

Le rapport identifie quatre piliers pour le changement, à savoir le maintien de la sensibilisation à l'hygiène dans les contextes quotidiens, la réduction des besoins d'antibiotiques par l'adoption de pratiques d'hygiène, la reconnaissance des avantages économiques d'une hygiène efficace, et l'incitation aux changements de comportement pour établir de solides habitudes en matière d'hygiène.

Elizabeth Scott, microbiologiste, professeure émérite à Simmons University, à Boston aux États-Unis et présidente du GHC, a commenté :

« Le nouveau rapport du GHC arrive à point nommé et contient des recommandations concrètes en matière d'hygiène. Nous devons agir maintenant pour protéger la santé publique - une bonne hygiène est l'une des solutions les plus économiques, faciles et accessibles pour prévenir les infections et sauver des vies. »

Les effets secondaires bénéfiques de l'augmentation des pratiques d'hygiène pendant la pandémie de COVID-19 sont aujourd'hui évidents. Depuis le début de la pandémie, on a observé une diminution de la prévalence d'autres maladies, notamment des cas de grippe saisonnière et d'autres virus respiratoires saisonniers, avec une baisse importante du nombre de maladies courantes chez les enfants. Les scientifiques ont confirmé qu'il existe un « consensus clair » selon lequel la raison pour laquelle d'autres maladies respiratoires ont diminué pendant la pandémie était le comportement humain et les mesures d'atténuation fondées sur l'hygiène.

Le GHC exhorte les gouvernements, les décideurs et les autorités sanitaires à adopter et à mettre en oeuvre les recommandations du rapport lorsqu'ils réagissent aux menaces actuelles et futures de maladies infectieuses, y compris l'antibiorésistance.

