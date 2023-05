Gaz naturel : Québec solidaire appuie les villes dans l'interdiction des nouveaux branchements





QUÉBEC, le 7 mai 2023 /CNW/ - Pour que le Québec puisse atteindre la cible de carboneutralité en 2050, le responsable solidaire en matière d'Énergie, Haroun Bouazzi, demande à la CAQ d'interdire dès maintenant tout nouveau branchement au réseau de gaz naturel, comme les villes de Montréal, de Laval et 6 autres municipalités ont annoncé leur intention de le faire.

« Pour atteindre la cible de carboneutralité en 2050, il est nécessaire d'éliminer les sources d'énergies fossiles et de sortir le gaz des bâtiments. Les équipements au gaz ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à plus de 30 ans, c'est dès maintenant qu'il faut agir! Le ministre Charette doit l'inclure dans la mise à jour du plan pour une économie verte. » a déclaré M. Bouazzi.

En plus de l'interdiction de nouveaux branchements au réseau de gaz naturel, Québec solidaire demande d'interdire toute installation ou remplacement d'équipements de chauffage au gaz naturel et l'instauration d'un programme de subvention pour inciter à l'électrification des bâtiments. « Il n'est pas possible de sortir du gaz d'un coup, mais il faut arrêter l'hémorragie et commencer à faire des choix pour sortir le gaz et électrifier ». Rappelons que le secteur des bâtiments représente 10 % des GES au Québec, toutes énergies confondues et le gaz naturel dans les bâtiments, à lui seul, représente 7 % des GES du Québec.

Par ailleurs, Québec solidaire invite le gouvernement du Québec à devenir un leader mondial en termes de lutte aux énergies fossiles. L'Écosse et l'Allemagne ont récemment annoncé leur intention de bannir l'installation d'équipements aux énergies fossiles à partir de 2024, et pas plus tard que cette semaine, l'État de New York en a fait de même.

7 mai 2023 à 05:01

