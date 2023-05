LA NFL CANADA ET FOOTBALL CANADA ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE





Ce partenariat officiel soutiendra la croissance du football à tous les niveaux, partout au Canada

L'accent sera mis sur la participation des jeunes, le perfectionnement de l'entraînement et le football féminin

TORONTO, le 5 mai 2023 /CNW/ - La NFL Canada et Football Canada, l'organisme de régie du football amateur canadien, ont annoncé un partenariat historique afin de soutenir et de permettre la croissance du sport au pays.

L'entente prévoit la création accélérée de programmes de participation des jeunes (garçons et filles ayant entre 8 et 12 ans), de cliniques d'entraînements qui engendreront des retombées directes sur les communautés ainsi que la croissance du football féminin au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de cet objectif partagé visant à augmenter la participation globale au pays, la NFL Canada appuiera les programmes de Flag football et de football pour les jeunes dans les communautés mal desservies et le renforcement du parcours de joueur vers la compétition internationale.

«?Nous sommes heureux de nous associer à Football Canada afin de soutenir la croissance du football à tous les niveaux au pays?», affirme David Thomson, administrateur délégué de la NFL Canada. «?Notre priorité est d'améliorer l'accessibilité à notre sport, en insistant pour engager et inspirer un nombre croissant de jeunes à jouer ou à prendre part au sport. Nous avons hâte de collaborer avec Football Canada afin de créer davantage de possibilités et de parcours menant à la pratique du football pour tous.?»

«?Notre objectif est de mettre en place une programmation qui amènera plus de jeunes canadiens à jouer au football et à rester dans le sport sous toutes ses formes, un objectif que partage la NFL?», explique le président de Football Canada, Jim Mullin. «?Bref, la NFL est là pour nous appuyer dans tout ce que nous faisons pour la croissance du football au pays.?»

Ce soutien a également permis à Football Canada de renforcer ses fondations et de faire évoluer son profil et sa visibilité, créant ainsi un ONS durable.

Mullin ajoute «?Nous croyons que ce partenariat nous donne la possibilité de transformer la présence de notre organisation dans le portrait national et de soutenir nos membres sur le terrain.?»

À propos de la Ligue nationale de football

La Ligue nationale de football est la ligue de sport professionnel la plus populaire en Amérique du Nord et elle compte 32 équipes qui luttent chaque année pour gagner le Super Bowl, le plus grand évènement sportif annuel au monde. Fondée en 1920, la NFL a mis au point le modèle à succès pour une ligue sportive moderne, y compris la distribution nationale et internationale, le partage étendu des revenus, l'excellence en matière de compétition et des clubs profondément enracinés dans les communautés.

À propos de Football Canada

L'Association canadienne de football amateur (ACFA) fonctionnant aujourd'hui sous le nom de Football Canada est l'organisme national de régie du football canadien amateur, qui représente les disciplines du football avec contacts, du touch-football et du flag-football, notamment les joueurs, les entraîneurs, les officiels et les administrateurs.

SOURCE NFL Canada

5 mai 2023 à 09:00

