Le BYM600 de BENY améliore l'extraction d'énergie en Pologne





WENZHOU, Chine, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- China-BENY, un fournisseur mondial de solutions d'énergie renouvelable, a annoncé qu'il présentera son système de micro-onduleur solaire de balcon en Pologne pour la première fois lors du salon Green Power du 16 au 18 mai (stand no 5 du pavillon 8A).

Le micro-onduleur à entrée unique BYM600 qui sera exposé est parfait pour les projets solaires de balcon et offre un courant d'entrée industriel maximal de 18 A et un rapport CC/CA de jusqu'à 1,5 fois. Le BYM600 offre un rendement MPPT statique exceptionnel de 99,8 % et un rendement EURO de 96 %, ce qui le place en tête de l'industrie et maximise l'extraction d'énergie.

L'Europe est en train de passer des mégawatts aux térawatts, et le développement du photovoltaïque en Pologne progresse. Les procédures d'approbation des projets solaires ont été simplifiées alors que l'Europe met en place un ensemble de mesures visant à mettre fin à sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. Les projets de balcon et les systèmes solaires économiques deviennent ainsi une tendance populaire. Le micro-onduleur BENY est spécialement conçu pour les petits systèmes solaires. La puce de contrôle du BYM600 est de qualité automobile. Elle assure un rendement optimal entre 50 °C à 55 °C et peut atteindre un rendement de 60 % à 70 °C. Le boîtier IP67 (NEMA 6) permet une adaptation à un environnement extérieur complexe. Ce produit a subi des tests stricts de vieillissement et de fiabilité de la qualité, avec une durée d'utilisation moyenne sans problème ? 30 ans et une garantie maximale de 25 ans.

BENY s'engage à mettre les besoins des clients au premier plan dans la conception des produits, en présentant ses dernières innovations en matière d'énergie solaire, de véhicules électriques et de mode de vie durable. BENY vous invite à découvrir ses solutions de sécurité PV+, à explorer les dernières innovations, à apprendre des experts de l'industrie et à vous connecter avec des personnes qui partagent les mêmes idées. Rejoignez-nous pour contribuer à l'écologie zéro carbone et à la transition énergétique mondiale.

À propos de BENY :

BENY New Energy, fondée en 2011, est une entreprise expérimentée et innovante dans le domaine de la fabrication de composants de protection. L'entreprise offre une valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement solaire, en s'adressant à un public mondial de propriétaires, d'entreprises, d'investisseurs en énergies renouvelables et de producteurs d'électricité. S'appuyant sur ses 30 années d'expérience dans le domaine de l'électronique de puissance, BENY possède une grande expertise en matière de conception et de gestion de produits fiables et durables dans le secteur des chargeurs pour véhicules électriques. Ses solutions de charge intégrées offrent une efficacité optimale, des capacités de protection supérieures et une gamme d'autres technologies innovantes et conviviales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beny.com.

5 mai 2023 à 08:09

