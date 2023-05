Groupe Adecco : Résultats T1 2023





ZURICH, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Résultats T1 2023

Une forte augmentation des parts de marché, une croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute

POINTS CLÉS DU T1

Chiffre d'affaires : +8 % en données brutes, +3 % en glissement annuel en données organiques, avec une performance exceptionnelle de LHH Career Transition, +63 %, et une croissance à deux chiffres d'Adecco APAC, Allemagne, Latam, EEMENA

Gains de parts de marché généralisés ; croissance relative du chiffre d'affaires d'Adecco de +600 points de base au 1er trimestre

Maintien d'une marge brute élevée de 21,3 % grâce à un mix d'activités favorable, à un mix de solutions et à des prix avantageux

Marge EBITA robuste hors éléments exceptionnels de 3,1 %, incluant l'impact du calendrier de consolidation d'AKKA et le revenu de la JV FESCO, ainsi qu'une contribution modérée d'Adecco North America

Productivité du groupe +2 % en glissement annuel ; productivité d'Adecco +5 % en glissement trimestriel avec des ETP -2 % en glissement trimestriel

L'intégration d'Akkodis est en bonne voie ; les activités de conseil se poursuivent à un rythme soutenu

Résultat d'exploitation : 144 millions d'euros, +3 % à taux de change constant

BPA de base 0,55? ; BPA ajusté 0,72?

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré :

« Le groupe a réalisé une très bonne performance au premier trimestre, conformément à notre plan, avec une croissance qui a continué à dépasser le marché et une marge brute qui est restée la meilleure du secteur. Chez Adecco, nous avons continué à gagner des parts de marché de manière significative en réalisant des performances supérieures dans de nombreuses zones géographiques clés, tandis que la tarification dynamique et les améliorations de la productivité ont permis de maintenir la rentabilité à un niveau solide. Akkodis a continué d'enregistrer de bonnes performances, notamment en surmontant le ralentissement du recrutement dans le secteur technologique aux États-Unis. L'équipe a exploité les capacités techniques et d'ingénierie nouvellement combinées pour remporter d'importants contrats de conseil, avec une réserve de travail bien fournie. Dans LHH, notre activité de transition de carrière a activement capturé de nouveaux projets de restructuration d'entreprise, ce qui s'est traduit par des niveaux de performance record, tandis qu'Ezra, notre activité de coaching numérique, a également affiché une excellente croissance.

Pour ce qui est de l'avenir, nous avons encore un certain nombre de domaines qui nécessitent une attention particulière et nous nous concentrons pleinement sur ceux-ci, tout en restant agiles et réactifs aux conditions du marché. Dans l'ensemble, notre plan Simplifier-Exécuter-Croître est très dynamique ; nos équipes se concentrent également sur la réduction significative des frais généraux et administratifs, qui devrait commencer à se faire sentir au second semestre, tout en stimulant la croissance et les parts de marché. »

