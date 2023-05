SAJ présente ses solutions d'énergie domestique intelligente eSAJ et CH2 au salon K.EY Expo





RIMINI, Italie, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- SAJ, leader du stockage d'énergie, a présenté ses derniers produits, la nouvelle version d'eSAJ et le tout nouveau CH2, au salon K.EY Expo, une exposition présentant des solutions de transition énergétique, à Rimini, en Italie. Ce salon a permis à SAJ d'interagir avec les consommateurs et les experts en énergie, en mettant en avant son partenariat de longue date avec son partenaire de distribution italien.

eSAJ est un système intelligent de gestion de l'énergie domestique conçu pour donner aux utilisateurs un contrôle total sur leur consommation d'énergie. L'application est disponible en 10 langues et les utilisateurs peuvent personnaliser leurs préférences en fonction de leurs besoins individuels. Avec sa fonction Personal Energy Guardian, eSAJ propose différents modes, notamment le fonctionnement intelligent, le fonctionnement autonome, l'alimentation de secours et les horaires de fonctionnement, qui permettent tous de maximiser l'efficacité énergétique et d'économiser des frais sur les factures.

eSAJ assure en outre un service client exceptionnel avec un service de réparation en un clic et des mises à jour météorologiques en temps réel, afin que les utilisateurs puissent rester informés et prévoir leur consommation d'énergie. L'application est également élégante et minimaliste, avec une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs données énergétiques sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle.

Parallèlement à eSAJ, SAJ a présenté le CH2, la dernière nouveauté de sa gamme de produits de stockage d'énergie pour les particuliers. Le CH2 permet une conversion efficace de l'énergie avec un courant d'entrée maximal de 22,5 A pour mieux s'adapter aux panneaux à haute puissance. Il est configuré avec une sortie à déséquilibre triphasé, ce qui le rend particulièrement utile dans les foyers et les locaux commerciaux qui utilisent de l'électricité triphasée. Les systèmes de stockage d'énergie solaire dotés de cette fonction permettent de fournir différentes quantités d'énergie à chaque phase, ce qui garantit une alimentation plus intelligente et plus efficace des charges monophasées du système. Par ailleurs, le CH2 peut être installé sur des systèmes solaires existants afin qu'ils puissent commencer à stocker de l'énergie.

La présentation d'eSAJ et du CH2 à K.EY Expo marque une étape importante pour SAJ. La société s'est engagée à fournir des solutions de stockage d'énergie innovantes qui non seulement profitent à ses clients, mais contribuent également à un avenir plus durable. Avec eSAJ et CH2, SAJ fait un pas de plus vers la réalisation de cet objectif.

À propos de SAJ

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et des services fiables dans les secteurs du stockage d'énergie intelligent résidentiel et commercial, de la production d'énergie intelligente et de l'automatisation industrielle.

