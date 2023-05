BCE annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat Votes « Pour » % « Pour » Votes « Contre » % « Contre » Mirko Bibic 369 941 369 99,57 % 1 615 379 0,43 % David F. Denison 364 645 134 98,14 % 6 909 636 1,86 % Robert P. Dexter 369 628 887 99,48 % 1 924 970 0,52 % Katherine Lee 368 606 578 99,21 % 2 950 195 0,79 % Monique F. Leroux 367 207 758 98,83 % 4 348 966 1,17 % Sheila A. Murray 369 350 083 99,41 % 2 205 848 0,59 % Gordon M. Nixon 368 833 321 99,27 % 2 721 451 0,73 % Louis P. Pagnutti 368 223 920 99,10 % 3 329 091 0,90 % Calin Rovinescu 369 460 132 99,44 % 2 096 611 0,56 % Karen Sheriff 368 554 935 99,19 % 2 991 092 0,81 % Robert C. Simmonds 366 838 907 98,73 % 4 717 841 1,27 % Jennifer Tory 369 630 420 99,48 % 1 925 242 0,52 % Louis Vachon 366 267 828 98,58 % 5 287 839 1,42 % Cornell Wright 367 312 824 98,86 % 4 240 785 1,14 %



Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de BCE sont disponibles sur SEDAR.com.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

_______________________ 1 Selon le total des produits des activités ordinaires et le total des connexions clients combinées.



