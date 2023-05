Le gouvernement du Canada annonce du financement pour la technologie accessible





Les investissements du Programme de développement de la technologie accessible offriront un soutien à des organisations qui mettent au point des dispositifs et des solutions technologiques pour aider les Canadiens vivant avec un handicap à participer à l'économie numérique

OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les Canadiens ont besoin d'être branchés pour interagir étroitement avec les réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels de leurs communautés. Cependant, même de nos jours, bon nombre de personnes vivant avec un handicap se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement à l'économie numérique. Le gouvernement du Canada poursuit donc ses efforts pour trouver des moyens novateurs d'éliminer les freins à l'accessibilité et à l'inclusion.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que 11 organisations situées dans diverses communautés du pays recevraient un financement lors de la deuxième phase du Programme de développement de la technologie accessible, qui est assorti d'un investissement de 5,8 millions de dollars. Cet investissement soutiendra la mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation visant à aider les Canadiens en situation de handicap à participer pleinement à l'économie numérique.

Au fil du temps, les technologies à grande diffusion deviennent généralement moins coûteuses lorsqu'elles sont plus facilement accessibles. Or, c'est l'inverse qui se produit dans le cas des dispositifs d'assistance et d'adaptation, car ceux-ci nécessitent des ajustements en fonction des besoins particuliers des personnes qui les utilisent. Par conséquent, il est nécessaire d'accroître les niveaux actuels de soutien pour la mise au point de technologies accessibles en vue de répondre aux besoins uniques des Canadiens handicapés.

Le Programme de développement de la technologie accessible contribuera donc à réduire les coûts de mise au point des technologies d'assistance et d'adaptation, et aidera les personnes vivant avec un handicap au Canada à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent sur le marché de l'emploi. Ces personnes pourront ainsi être plus indépendantes et décrocher les emplois bien rémunérés qu'elles désirent.

Les 11 organisations qui obtiennent un financement sont :

AAVAA inc.

CanAssist

Compusult Limited

Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview

INCA (Institut national canadien pour les aveugles)

Réseau de santé Horizon

Société Neil Squire

Technologies HumanWare inc.

TrySight Inc.

Université Concordia d' Edmonton

Université Laval

Citations

« Tous les Canadiens méritent d'occuper de bons emplois, de pouvoir contribuer à leur communauté et d'être en mesure de bâtir une meilleure vie pour leur famille et pour eux-mêmes. Les investissements de notre gouvernement par le Programme de développement de la technologie accessible favorisent l'autonomie des personnes qui sont encore aux prises avec des obstacles à leur participation à l'économie numérique. En travaillant avec d'excellentes organisations partout au pays, nous favorisons l'accessibilité et nous aidons les Canadiens vivant avec un handicap à avoir accès à de l'équipement essentiel et à de l'équipement d'assistance de haute qualité qui leur permettront d'avoir une meilleure qualité de vie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Pour que le Canada devienne un pays sans obstacle d'ici 2040, il doit offrir des technologies sans obstacle. L'accès à la technologie et à Internet est essentiel au développement des réseaux culturels et professionnels, qui sont nécessaires à la pleine participation des personnes à l'économie numérique. Grâce à ces investissements, le gouvernement s'attaque aux obstacles à l'emploi auxquels doivent faire face les personnes en situation de handicap, et les aide à trouver des emplois bien rémunérés. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

Faits en bref

Le Programme de développement de la technologie accessible (PDTA) s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. La Loi canadienne sur l'accessibilité a été déposée au Parlement le 20 juin 2018. Elle a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et elle est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

a été déposée au Parlement le 20 juin 2018. Elle a reçu la sanction royale le 21 juin elle est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. L'investissement initial au titre du PDTA, qui était prévu dans le budget de 2017, a permis de soutenir 28 projets entrepris par 24 bénéficiaires, et a mené à la mise au point de plus de 28 technologies. Plus d'une dizaine de ces nouvelles technologies sont maintenant offertes sur le marché à la population canadienne.

