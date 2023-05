ADM annonce ses résultats financiers au 31 mars 2023





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2023. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 4,5 millions au premier trimestre de 2023, en hausse de 101,6 % par rapport à l'année 2022 soit 96,7 % du trafic de la période correspondante de 2019. Soulignons la bonne performance du secteur international qui enregistre une demande supérieure à 2019 au premier trimestre avec 2,2 millions de passagers, soit 105,9 % de la période correspondante de 2019.

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section «?Mesures non conformes aux PCGR?» pour plus d'informations) s'est chiffré à 88,7 millions $ pour le trimestre en revue soit une hausse de 53,7 millions $ par rapport au BAIIA de la même période de 2022.

Les investissements en capital, avant subventions, ont été de 47,5 millions $ au premier trimestre de 2023, comparativement à 26,1 millions $ pour la période correspondante de 2022, soit une augmentation de 21,4 millions $ ou 82,0 %. Les subventions provenant du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) du gouvernement du Canada ont totalisé

24,1 millions $ comparativement à 10,1 millions $ pour le premier trimestre de 2022.

Citation

« La reprise des activités aériennes poursuit sur sa lancée à YUL Aéroport Montréal-Trudeau et à l'aube de la saison estivale, l'équipe d'ADM multiplie les efforts afin de favoriser une expérience fluide des passagers au sein de ses installations. En plus d'avoir investi plus de 40 M$ pour notamment améliorer de façon significative le traitement des bagages et des voyageurs en correspondance, nous travaillons en continu sur nos processus aéroportuaires, en collaboration avec les transporteurs aériens et agences gouvernementales. Ainsi, les horaires de vols ont été révisés en fonction de notre capacité et nous avons mis en place des mesures pour assurer l'efficience des opérations au sol par les manutentionnaires. De plus, dans un souci de maintenir un haut standard de qualité des services, une foire à l'emploi a récemment été organisée à YUL, permettant ainsi d'attirer plus de 1 000 participants vers les kiosques de nos nombreux partenaires. De nouveaux visages qui viendront donc s'ajouter aux équipes déjà en place, et qui permettront à Montréal d'être fin prête à recevoir des visiteurs de partout dans le monde...pourvu que la météo estivale ne vienne pas déjouer nos plans! », a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM.

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 185,8 millions $ pour les trois premiers mois de 2023, en hausse de 83,0 millions $ ou 80,7 % par rapport à la période correspondante de 2022. Ces résultats positifs sont en lien direct avec la reprise du trafic de passagers qui se poursuit en 2023.

Les charges d'exploitation pour le trimestre en revue ont atteint 65,9 millions $, une augmentation de 18,9 millions $ ou de 40,3 % par rapport au même trimestre de 2022. Cette variation des frais d'exploitation est principalement liée à la hausse des frais opérationnels pour les services aux passagers en raison de la reprise soutenue des activités qui se poursuit en 2023 et à la diminution des subventions salariales. En effet, ADM a rencontré les critères d'admissibilité du Programme de relance du tourisme et de l'accueil jusqu'en mars 2022. Pour la période correspondante de 2022, le montant des subventions salariales sous ce programme totalisait 3,2 millions $ et était comptabilisé en réduction des salaires.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) ont atteint 31,2 millions $ pour la période en revue, représentant 16,8 % des revenus totaux de la Société (comparativement à 20,8 millions $ et 20,2 %, respectivement, pour la période correspondante de 2022).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation est demeuré stable à environ 39,0 millions $ pour les trois premiers mois de 2023.

Les charges financières nettes totalisent 24,3 millions $ au 31 mars 2023 en baisse de 7,3 millions $ ou 23,1 % par rapport à la même période de 2022. Cette variation s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt sur les placements, combinée à un plus grand surplus de liquidités.

Au 31 mars 2023, l'excédent des produits par rapport aux charges s'est chiffré à 25,6 millions $, soit une amélioration de 61,2 millions $ ou 171,9 % par rapport à l'insuffisance de 35,6 millions $ pour la même période en 2022.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 31 mars 2023 était de 2,26 milliards $ comparativement à 2,30 milliards $ au 31 décembre 2022, voir la section «?Mesures non conformes aux PCGR?» pour plus d'informations.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière («?IFRS?»), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant l'excédent des produits par rapport aux charges avant charges financières, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut à payer des obligations à long terme, y compris les contrats de location, et le montant disponible dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que dans le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières





Cumulé au 31 mars

(en millions de dollars) 2023 2022 Variation (%)

Produits 185,8 102,8 80,7

Charges d'exploitation 65,9 47,0 40,3

Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 10,8 10,5 2,6

Loyer à Transports Canada 20,4 10,3 97,6

Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation 39,0 39,2 (0,4)

Charges financières nettes 24,3 31,6 (23,1)

Total des charges 160,4 138,6 15,7

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant quote-part 25,4 (35,8) 171,1

Quote-part des résultats des coentreprises 0,2 0,2 23,8

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 25,6 (35,6) 171,9

BAIIA 88,7 35,0 153,3







(en milliards de dollars) 31 mars

2023 31 décembre

2022 Variation

(%) Dette nette 2,26 2,30 (1,5)











Les variations en % dans les tableaux ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.



Investissements en capital

Les investissements à YUL et à YMX au premier trimestre de 2023 ont été financés par les activités d'exploitation et les subventions.



Cumulé au 31 mars (en millions de dollars) 2023 2022 Variation (%) Programme aéroportuaire





Travaux réalisés 26,8 11,0 142,7 Subventions PIEA (7,6) - 100,0 Sous-total programme aéroportuaire 19,2 11,0 74,9 Station REM





Travaux réalisés 20,7 15,1 37,0 Subvention PIEA (16,5) (10,1) 63,9 Sous-total Station REM 4,2 5,0 16,7 Total investissements en capital 23,4 16,0 41,3

Les variations en % dans les tableaux ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.



Trafic de passagers

Pour le premier trimestre de 2023, le trafic à YUL a totalisé 4,5 millions de passagers, une augmentation de 101,6 % par rapport à la même période en 2022. Le trafic international a connu une hausse de 118,4 %, le transfrontalier (États-Unis) a observé une croissance de 116,8 %, tandis que le domestique a enregistré une hausse de 70,3 % par rapport au premier trimestre de 2022.

Le trafic de passagers des trois premiers mois de 2023 représente 96,7 % du trafic de la période correspondante de 2019, soit 86,4 % pour le domestique, 93,9 % au transfrontalier et 105,9 % pour l'international.

Trafic de passagers total *

Aéroports de Montréal (en milliers) 2023 2022 Variation 2023 vs 2022 2019 2023 en % de 2019 Janvier 1 487,7 607,0 145,1 % 1 532,2 97,1 % Février 1 383,0 623,2 121,9 % 1 432,6 96,5 % Mars 1 653,8 1 014,0 63,1 % 1 712,6 96,6 % Total 4 524,6 2 244,2 101,6 % 4 677,5 96,7 %

Note : Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers.

Source : Aéroports de Montréal



La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place de nombreuses initiatives afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité. L'organisation a donc notamment :

Dévoilé son tout premier Plan de durabilité 1.0. ADM a conçu un plan qui permettra à ses sites de YUL et de YMX de devenir des aéroports de référence, sécuritaires, influents dans leurs secteurs d'activité et reconnus dans la collectivité pour leurs pratiques durables et leur responsabilité sociale.

Adopté une nouvelle directive afin d'éliminer graduellement certains plastiques à usage unique, tels que les ustensiles, récipients alimentaires, gobelets et sacs, dans les concessions et les salons VIP de YUL. Cette directive est entrée en vigueur le 1 er mars dernier et s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable d'ADM d'atteindre un taux de récupération de 70 % en 2025 et zéro déchet en 2030.

mars dernier et s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable d'ADM d'atteindre un taux de récupération de 70 % en zéro déchet en 2030. Participé à l'inauguration de la nouvelle usine de fabrication de batteries au lithium-ion de Lion Électrique, située sur le site de YMX. Première du genre au Canada , la présence de cette usine à l'Aérocité internationale de Mirabel représente un véritable pilier pour son pôle d'électrification des transports et d'innovation. ADM a d'autant plus l'ambition de faire rayonner ce pôle au niveau local et international, et ce, pour les prochaines années.

, la présence de cette usine à l'Aérocité internationale de représente un véritable pilier pour son pôle d'électrification des transports et d'innovation. ADM a d'autant plus l'ambition de faire rayonner ce pôle au niveau local et international, et ce, pour les prochaines années. Publié son Rapport de durabilité 2022 s'inspirant des normes GRI (Global Reporting Initiative), lequel s'inscrit dans les pages de son rapport annuel intégré, et qui propose un volet sur l'avancement de ses plans d'action en développement durable.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le «?World Airport Star Rating?» de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

