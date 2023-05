Buildup Recrutement devient Groupe Buildup !





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Fondé en 2016 par Philippe Gauthier, Buildup s'était donné la mission de soutenir les entreprises dans la gestion de leur croissance en leur fournissant le meilleur capital humain sur le marché.

Se spécialisant à prime abord dans l'industrie de la construction et du développement immobilier, Buildup a ouvert ses horizons à mesure que ses activités existantes et les références de clients satisfaits commençaient de plus en plus à résulter à des mandats dans d'autres industries. Avec plus de 400 postes clés comblés par l'entremise de ses services depuis ses débuts, l'entreprise s'active désormais dans une nouvelle phase de croissance.

« Le recrutement est un milieu compétitif, pour pénétrer ce marché, il était favorable de concentrer nos efforts sur un secteur en particulier » affirme Philippe Gauthier, fondateur de l'entreprise.

« Comme nos clients dans l'immobilier et la construction étaient heureux de nos services, ils nous fournissaient souvent d'excellentes références. Bien entendu, ils ne nous envoyaient généralement pas chez le compétiteur, c'est pourquoi nous avons commencé à obtenir de plus en plus de mandats dans des secteurs différents » ajoute-t-il.

« Nos compétences, à moi et à mes associés des autres divisions, sont complémentaires. Par exemple, j'ai longtemps évolué dans le milieu du marketing, tandis que l'un de mes associés a passé une quinzaine d'années chez un chef de fil dans le domaine de la construction. C'est bien entendu avec lui que j'ai créé ma division construction. Je réitère cette même logique en me trouvant des associés extrêmement qualifiés dans les autres verticaux » conclut Philippe.

Après 7 années de succès, le Groupe Buildup a désormais pour objectif de consolider, en 2023, sa place comme l'une des seules entreprises nouveau genre dans le recrutement, conjuguant autant la versatilité d'un généraliste et l'expertise d'un spécialiste, grâce à sa structure d'associés experts dans chaques divisions.

