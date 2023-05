Bell fera l'acquisition du leader des services en nuage FX Innovation pour accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes





FX Innovation se joindra au groupe d'entreprises de Bell pour renforcer la pratique des services gérés et professionnels de Bell dans le domaine de l'informatique en nuage

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente en vue d'acquérir FX Innovation , un fournisseur montréalais de services professionnels et gérés axés sur le nuage et de solutions d'automatisation du flux de travail pour les clients d'affaires.

Cette entente s'appuie sur les forces des deux sociétés pour aider les entreprises à satisfaire leurs ambitions en matière de transformation numérique grâce à des solutions multinuages intégrées. L'expertise de FX Innovation en matière de services professionnels et de services gérés en nuage, combinée à l'envergure nationale, aux ressources et aux réseaux de fibre optique et 5G de classe mondiale de Bell, permettra d'offrir des solutions de bout en bout pour aider les entreprises à innover et à se développer. Cette collaboration permettra à Bell et à FX Innovation de développer leurs activités et de stimuler la croissance des services tout en offrant une valeur ajoutée encore plus grande à leurs clients.

« Nous sommes ravis que FX Innovation se joigne au groupe d'entreprises de Bell. Il s'agit réellement d'un cas où le résultat est supérieur à la somme des parties. L'implication profonde de FX Innovation dans les services en nuage complétera les forces existantes au sein de notre équipe de produits et services avancés, et ensemble, nous permettrons aux clients d'accélérer leur transformation numérique grâce à l'adoption et à la gestion de l'informatique en nuage et au soutien du meilleur réseau au pays. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et IA, Bell

FX Innovation est un leader en tant que fournisseur de services multinuages de bout en bout, de solutions d'automatisation des flux de travail en TI et de services-conseils en matière d'infonuagique aux entreprises. Elle possède une grande expertise de ServiceNow, intégrant l'application au sein d'environnements d'affaires au Canada et à l'échelle internationale. De plus, FX Innovation offre des services bilingues pour permettre aux clients de gérer leurs environnements infonuagiques publics et hybrides avec les fournisseurs de services infonuagiques les plus importants au monde, y compris Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure. Le siège social de FX Innovation se trouve à Montréal, au Québec, tout comme celui de Bell.

« Nous sommes très heureux de cette annonce importante et de notre partenariat avec une entreprise québécoise pour faire progresser les services en nuage des entreprises du Canada et d'ailleurs. En joignant nos forces à celles de Bell, nous accélérerons notre parcours visant à devenir un acteur mondial, à permettre aux entreprises de mener à bien leurs initiatives de transformation numérique et, en fin de compte, à générer une incidence positive sur notre économie. »

- Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction, FX Innovation

« Depuis 2018, la CDPQ appuie la montréalaise FX Innovation dans son plan stratégique d'expansion, ce qui lui a permis de générer de la croissance et de parfaire son offre de services. La transaction annoncée aujourd'hui permettra à FX Innovation de continuer d'évoluer aux côtés d'un joueur local qui a la volonté et les ressources nécessaires pour amener l'entreprise encore plus loin. »

- Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ

Après la clôture du processus d'acquisition, FX Innovation continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction actuel. La transaction est sujette aux approbations réglementaires et devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2023.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

_______________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées



Questions des médias

Caroline Audet

[email protected]

Questions des investisseurs

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant l'acquisition proposée de FX Innovation par Bell, certains avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite de l'acquisition, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de Bell ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. La réalisation de l'acquisition proposée est assujettie aux conditions habituelles de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, aux approbations des organismes de réglementation. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que l'acquisition proposée sera réalisée ou qu'elle le sera selon les modalités indiquées dans le présent communiqué de presse. L'acquisition proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. De plus, rien ne garantit que les avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite de l'acquisition proposée seront réalisés. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2022 de BCE Inc. (BCE) daté du 2 mars 2023, au rapport de gestion du premier trimestre 2023 de BCE daté du 3 mai 2023, et au communiqué de BCE daté du 4 mai 2023 annonçant ses résultats financiers du premier trimestre de 2023, déposés ou à déposer par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles au Sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles au SEC.gov ). Ces documents sont accessibles ou seront accessibles au BCE.ca .

SOURCE Bell Canada

4 mai 2023 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :