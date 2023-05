Signature d'un accord entre Aramco, Baosteel et PIF pour la création du premier complexe intégré de fabrication de tôles d'acier en Arabie saoudite





DHAHRAN, Arabie saoudite, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, le leader mondial intégré de l'énergie et des produits chimiques, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), le premier conglomérat sidérurgique mondial, et le Fonds d'investissement public (PIF) ont signé un pacte d'actionnaires en vue de la création d'un complexe intégré de fabrication de tôles d'acier dans le Royaume d'Arabie saoudite.

Sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, le complexe de la coentreprise devrait être implanté dans la ville industrielle de Ras al-Khair, l'une des quatre nouvelles zones économiques spéciales récemment annoncées par Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier, premier ministre et président du Conseil des affaires économiques et de développement.

Le complexe tirera à la fois parti de l'écosystème unique de services énergétiques et industriels d'Aramco, des capacités industrielles avancées de Baosteel en matière de tôles d'acier, et des solides capacités financières et de l'expertise en investissements du PIF. Cette usine sera la première de ce type dans le Royaume et dans la région du CCG, qui permettra de faire progresser l'écosystème sidérurgique régional. Le projet vise à renforcer le secteur manufacturier national par la localisation de la production de tôles d'acier lourdes, le transfert de connaissances et la création d'opportunités d'exportation.

L'installation devrait avoir une capacité de production annuelle de tôles d'acier de 1,5 million de tonnes. Elle sera également équipée d'un four à fer à réduction directe (FRD) au gaz naturel et d'un four à arc électrique, dont le but est de réduire les émissions de CO2 lors du processus de fabrication de l'acier jusqu'à 60 % par rapport à un haut-fourneau traditionnel. L'usine de réduction directe serait compatible avec l'hydrogène sans qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications majeures à l'équipement, ce qui permettrait de réduire les émissions de CO2 de 90 % à l'avenir.

Amin H. Nasser, président-directeur général d'Aramco, a déclaré : « La première usine de production de tôles d'acier du Royaume devrait renforcer l'écosystème sidérurgique saoudienne et améliorer la localisation de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du programme d'investissement industriel phare d'Aramco, Namaat, et avec le soutien du programme gouvernemental Shareek, cette coentreprise devrait créer des emplois et contribuer à la croissance et à la diversification de l'économie. Cette coentreprise est également un exemple du recours à l'expertise d'autres secteurs. Avec le soutien de Baosteel et du PIF pour le renforcement des capacités dans le secteur industriel du Royaume, Aramco entend créer de la valeur ajoutée pour notre entreprise et nos partenaires ».

Yazeed A. Al-Humied, gouverneur adjoint et responsable des investissements dans la région MENA au PIF, a déclaré : « Le PIF diversifie l'économie saoudienne en débloquant des opportunités et en soutenant des secteurs stratégiques clés sur le marché local. Ce partenariat a pour objectif de créer une usine intégrée de fabrication de tôles d'acier qui renforcera le développement industriel de l'Arabie saoudite et lui permettra de jouer son rôle de fournisseur dans le secteur de la métallurgie. Il s'appuiera également sur le mandat du PIF pour nouer de nouveaux partenariats stratégiques à l'échelle locale et mondiale ; adapter les technologies et les connaissances ; soutenir le secteur privé ; et créer davantage d'opportunités d'emploi directes et indirectes sur le marché local. Depuis 2017, le PIF a investi dans 13 secteurs stratégiques et créé 77 nouvelles entreprises au niveau national. »

Zou Jixin, président de Baosteel, a déclaré : « Ce projet est un effort actif entrepris par Baosteel pour explorer les solutions à faible émission de carbone pour l'industrie sidérurgique, et constitue une réalisation majeure dans la promotion de la stratégie de développement international de Baosteel. Le projet entend contribuer positivement à la localisation de la chaîne sidérurgique, à la création d'emplois et à la prospérité économique locale en Arabie saoudite. »

M. Chen Derong, président du groupe Baowu (la société mère de Baosteel), et M. Hu Wangming, directeur du groupe Baowu, ont également approuvé le projet avec une confiance totale.

L'Arabie saoudite serait le premier marché cible du projet, qui envisage également la possibilité d'exporter vers les pays du CCG et l'ensemble de la région MENA. Le projet devrait créer de nouveaux emplois et réduire considérablement la dépendance à l'égard de l'acier importé, en servant des clients dans plusieurs secteurs industriels stratégiques, notamment les pipelines, la construction navale, la fabrication d'appareils de forage, la fabrication de plates-formes offshore et la fabrication de réservoirs et de récipients à pression. Il devrait également servir les secteurs de la construction, des énergies renouvelables et de la marine.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie du PIF visant à débloquer les capacités des secteurs prometteurs et des industries d'importance stratégique susceptibles de favoriser la diversification de l'économie locale. Il soutiendra un certain nombre de secteurs prioritaires du PIF qui ont besoin de tôles d'acier et créera une industrie sidérurgique plus résiliente dans la région.

Le complexe de tôles d'acier est soutenu par le programme Shareek du Royaume mis en place pour les grandes entreprises, qui vise à favoriser une plus grande coopération entre le secteur privé et le secteur public, à créer des emplois et à renforcer le développement de l'économie saoudienne en offrant des incitations à l'investissement national. Il s'inscrit également dans le cadre du programme Namaat d'Aramco, qui vise à instaurer des partenariats stratégiques pour favoriser la diversification et l'expansion de l'économie, de la chaîne d'approvisionnement et des investissements industriels de l'Arabie saoudite.

Cérémonie de signature entre Aramco, Baosteel et le PIF de l'accord de création d'une coentreprise de fabrication de tôles d'acier à Dhahran, en Arabie saoudite, le 1er mai.

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cette démarche encourage la stabilité et la croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com.

À propos du PIF

Le Fonds d'investissement public (PIF) est l'un des fonds souverains les plus importants et les plus influents au monde. Depuis 2015, date à laquelle le conseil d'administration a été reconstitué et la supervision du PIF confiée au Conseil des affaires économiques et du développement, le conseil d'administration du Fonds est présidé par Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, premier ministre, président du Conseil des affaires économiques et du développement, et président du Fonds d'investissement public. Le PIF joue un rôle de premier plan dans la promotion de la transformation et de la diversification de l'économie saoudienne, tout en contribuant à façonner l'avenir de l'économie mondiale. Depuis 2017, le PIF a fondé 77 entreprises et créé, directement et indirectement, plus de 500 000 emplois à la fin de 2021.

Le PIF élabore un portefeuille diversifié en saisissant des opportunités d'investissement attrayantes et à long terme dans 13 secteurs stratégiques en Arabie saoudite et dans le monde. La stratégie du PIF, telle qu'elle est définie dans le Programme 2021-2025 du PIF - l'un des programmes de réalisation de la Vision 2030 - vise à favoriser de nombreux secteurs prometteurs et à contribuer au renforcement du contenu local en créant des partenariats avec le secteur privé, en plus d'injecter au moins 150 milliards de riyals par an dans l'économie locale. Le PIF s'emploie à transférer les technologies et à adapter les connaissances au contexte local afin de bâtir une économie prospère et durable à l'échelle nationale. En tant qu'organe d'investissement de l'Arabie saoudite, le PIF cherche à réaliser des investissements uniques et noue des alliances et des partenariats stratégiques avec des institutions et des organisations internationales prestigieuses, qui contribuent à créer une véritable valeur à long terme pour l'Arabie saoudite, conformément aux objectifs de la Vision 2030. Le PIF a également créé un modèle de gouvernance opérationnelle qui reflète ses principales tâches et ses objectifs, et ce conformément aux meilleures pratiques internationales. L'application de ce modèle de gouvernance améliore le niveau de transparence et d'efficacité dans la prise de décision et les progrès futurs.

Vous trouverez de plus amples informations sur PIF à l'adresse : http://www.pif.gov.sa

À propos de Baosteel

Baosteel est une entreprise sidérurgique intégrée et modernisée de premier plan au niveau mondial. L'entreprise possède des capacités de fabrication et de service de premier ordre au niveau mondial et occupe la deuxième place en termes de production d'acier brut, la première place en termes de production de tôles pour l'industrie automobile et la première place en termes de production d'acier au silicium parmi toutes les entreprises sidérurgiques cotées en bourse dans le monde. La société est également l'une des entreprises sidérurgiques mondiales dont les produits en acier au carbone sont les plus complets.

Baosteel accorde une grande importance au développement de ses capacités d'innovation, développe et déploie activement des technologies avancées en matière de fabrication, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, et a mis en place un réseau de commercialisation, de traitement et de services d'une portée nationale et d'une implication mondiale. Ses produits haut de gamme développés de manière indépendante répondent tous aux normes mondiales les plus exigeantes. Avec pour objectif stratégique de devenir l'entreprise sidérurgique la plus compétitive au monde et une société cotée en bourse présentant la plus grande valeur d'investissement, Baosteel se consacre à fournir des produits et des services de premier plan aux clients, à créer la meilleure valeur pour les actionnaires et la société et à réaliser un développement commun avec les parties prenantes.

www.baosteel.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives aux faits historiques ou actuels inclus dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives donnent les attentes et les projections actuelles de la Société en ce qui concerne ses dépenses en capital et ses investissements, ses principaux projets, ses résultats en amont, y compris par rapport à ses pairs, et sa croissance en aval et dans le secteur des produits chimiques. Ces énoncés peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots comme « cible », « croire », « s'attendre », « viser », « avoir l'intention », « peut », « prévoir », « estimer », « planifier », « projet », « aura », « peut », « probablement », « devrait », « pourrait », « pourrait ». "continuer", "vers l'avant" et d'autres mots et termes au sens similaire ou le négatif. Ces énoncés prospectifs font intervenir des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui échappent au contrôle de la Société et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations attendus, exprimés ou implicites, dans ces déclarations prospectives, y compris les facteurs suivants : l'offre et la demande internationales de pétrole brut et les prix auxquels Aramco vend du pétrole brut ; l'incidence du COVID-19 sur les conditions commerciales et économiques ainsi que sur l'offre et la demande de pétrole brut, de gaz et de produits raffinés et pétrochimiques ; les développements économiques ou politiques défavorables qui pourraient avoir une incidence sur les résultats d'exploitation de la Société ; les pressions concurrentielles auxquelles la Société fait face ; tout écart ou changement important dans les conditions économiques et opérationnelles existantes qui pourrait influer sur la quantité et la valeur estimées des réserves prouvées ; les risques et dangers opérationnels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; la nature cyclique des industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; les conditions météorologiques ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans les régions où Aramco exerce ses activités et d'autres régions ; les pertes liées aux risques liés à une assurance insuffisante ; la capacité de la Société à mener à bien les projets actuels et futurs ; les litiges dont la Société est ou pourrait faire l'objet ; la capacité de la Société à tirer profit des acquisitions récentes et futures, y compris en ce qui concerne SABIC ; les risques liés aux opérations internationales, y compris les sanctions et les restrictions commerciales, les lois anticorruption et d'autres lois et règlements ; les risques liés au pétrole, au gaz, à l'environnement, à la santé et à la sécurité et à d'autres règlements qui ont une incidence sur les industries dans lesquelles Aramco exerce ses activités ; la dépendance de la Société à l'égard de sa haute direction et de son personnel clé ; la fiabilité et la sécurité des systèmes informatiques de la Société ; les préoccupations et les répercussions liées aux changements climatiques; les risques liés aux projets dirigés par le gouvernement et aux autres exigences du gouvernement, y compris ceux liés au niveau maximal de production de pétrole brut fixé par le gouvernement et au MSC cible ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; et les autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives figurant au présent communiqué, comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Pour de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes potentiels qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les renseignements contenus dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à compter de la date du présent communiqué de presse et ne visent pas à donner d'assurance quant aux résultats futurs. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à diffuser toute mise à jour ou révision du communiqué, y compris toute donnée financière ou déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. Personne ne devrait interpréter le communiqué de presse comme des conseils financiers, fiscaux ou de placement. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2067167/Aramco_Baosteel.jpg

