Mittu Sridhara rejoint Clayton, Dubilier & Rice en tant que directeur opérationnel





LONDRES et NEW YORK, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice a annoncé aujourd'hui la nomination de Mittu Sridhara, cadre technologique chevronné, en tant que directeur opérationnel. M. Sridhara jouera un rôle clé dans l'évaluation des opportunités d'investissement et la création de valeur pour les entreprises du portefeuille de la société.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mittu au sein de CD&R alors que nous continuons à renforcer l'étendue et la profondeur de notre équipe de directeurs opérationnels, qui, selon nous, jouent un rôle essentiel dans la croissance et la transformation des entreprises de notre portefeuille », a déclaré David Novak, coprésident de CD&R. « Nous pensons que sa vaste expérience dans la croissance d'entreprises technologiques leaders sur le marché sera déterminante alors que nous cherchons à améliorer davantage nos capacités de numérisation et à nous associer à des équipes de gestion exceptionnelles pour développer des entreprises plus fortes et plus durables. »

« CD&R est réputée pour ses partenariats actifs avec des entreprises innovantes et leaders du secteur, et je suis ravi de m'associer à l'équipe talentueuse de CD&R pour poursuivre sur la lancée de la société », a déclaré M. Sridhara. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les entreprises de son portefeuille et les parties prenantes pour aider à mettre en oeuvre des opportunités de croissance significatives et créer de la valeur à long terme. »

M. Sridhara apporte 30 ans d'expérience en matière de stratégies et d'opérations, ainsi qu'une connaissance approfondie du secteur technologique aux niveaux local et international. En tant que directeur d'exploitation d'Eurowag, il a dirigé la transformation de la stratégie et de la vision de l'entreprise en matière de numérisation, ce qui lui a permis d'élargir sa gamme de solutions intégrées de paiement et de mobilité de bout en bout.

Avant de rejoindre Eurowag, M. Sridhara était directeur de la technologie chez Careem. Il a également occupé les postes de directeur de l'information, directeur de la technologie et directeur des produits chez Hepsiburada, TUI Group, Landbrokes PLC et Sabre Corporation, où il a contribué à l'expansion et à la numérisation rapides de leurs plateformes numériques.

M. Sridhara est titulaire d'une maîtrise en ingénierie industrielle de l'université d'État de la Caroline du Nord et d'une licence en ingénierie mécanique de l'institut national de technologie Visvesvaraya.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privée dont la stratégie repose sur la création d'entreprises plus solides et plus rentables dans un large éventail de secteurs, y compris l'industrie, la santé, les services aux entreprises, les biens de consommation, la technologie et les services financiers.

