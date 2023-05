Mercedes-Benz Cars Operations s'associe à NavVis pour accélérer sa transformation numérique avec des usines virtuelles





Plant View, basé sur NavVis IVION Enterprise, est une solution logicielle qui permet à ses utilisateurs de naviguer dans un jumeau numérique d'usines complètes et permet la collaboration et la conception du design initial.

Depuis la mise à disposition d'une fonctionnalité Cloud en 2022, il est possible de collaborer avec des partenaires externes, ce qui accroît l'efficacité et la rapidité de la prise de décisions.

Mercedes-Benz Group AG est l'un des partenaires: en coopération avec NavVis, Mercedes-Benz Cars Operations crée une représentation virtuelle de son système production mondial basée sur le système Plant View.

MUNICH, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- NavVis est un leader mondial des solutions intégrées pour la capture des jumeaux numériques. L'entreprise a pour mission de combler le fossé entre le monde physique et le monde numérique en permettant un accès immédiat aux informations sur les infrastructures, à tout moment. Les produits de NavVis comprennent la solution de capture de la réalité la plus avancée au monde, qui permet la numérisation rapide des bâtiments et des actifs, et un logiciel de gestion des jumeaux numériques dans l'environnement Cloud pour le secteur de la fabrication et de la construction.

Mercedes-Benz Group AG s'associe à NavVis, un fournisseur leader de solutions de capture de la réalité et de création de jumeaux numériques, pour accérer le processus de digitalisation de l'outil de production et être en mesure de collaborer dans le monde entier dans les meilleures conditions possibles.

Le but du partenariat est de rendre toutes les usines virtuellement accessibles dans Plant View. La solution logicielle NavVis IVION Enterprise est au coeur de cette vision. Elle fournit en effet des images panoramiques photoréalistes, des plans d'étage et des données de nuage de points à partir de balayages 3D. Après adoption d'un modèle Cloud, les données peuvent être utilisées non seulement par les employés de Mercedes-Benz, mais également par des partenaires externes dans des domaines comme la planification, l'assemblage ou la gestion des installations pour simuler les changements apportés à la chaîne de production ou chercher des opportunités d'améliorer les processus.

« Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos lignes de production, mais pour ce faire, vous devez savoir à quoi ressemble l'usine actuellement », explique Oliver Geissel, responsable de la numérisation de la planification de la production chez Mercedes-Benz. « NavVis a fourni la technologie de balayage NavVis VLX pour cartographier tous les aspects de nos usines, puis a travaillé avec nous pour que les données recueillies soient disponibles dans Plant View. Désormais, nos employés et nos partenaires peuvent naviguer dans la version virtuelle de l'usine et effectuer facilement des tâches telles que la simulation de nouveaux aménagements et l'optimisation de l'espace disponible à partir de leurs appareils, sans jamais entrer dans l'usine ».

« Plant View et NavVis IVION peuvent être considérés comme l'équivalent d'une carte pour les usines, très similaire à ce que vous utilisez sur votre ordinateur et votre téléphone privés. C'est le premier point de contact pour toutes les personnes impliquées dans la planification d'usine. Elles peuvent naviguer dans l'usine, prendre des mesures, marquer des emplacements importants, et bien plus encore », ajoute le Dr Felix Reinshagen, PDG et cofondateur de NavVis. « Nous avons pris notre propre logiciel, NavVis IVION Enterprise, et l'avons adapté spécifiquement aux besoins de notre partenaire Mercedes pour les soutenir dans leur parcours de transformation numérique ».

BUILD BETTER REALITY ? Comblez le fossé entre le monde physique et le monde numérique grâce à une technologie de capture de la réalité qui fournit les bases numériques du monde dans lequel vous souhaitez vivre. Nous vous fournissons des données spatiales rapides et fiables qui vous aident à capturer et partager l'environnement bâti sous forme de jumeaux numériques photoréalistes. Nos solutions d'usine numérique vous confèrent plus d'opérabilité, de productivité, d'agilité et de rentabilité. Basée à Munich, en Allemagne, avec des bureaux aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, NavVis est au service d'une clientèle internationale dans les secteurs de la topographie, de l'AEC et de la fabrication. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.navvis.com/fr.

