L'expansion mondiale d'Alma Lasers et sa vision des solutions de bien-être dévoilées lors de la cinquième « Alma Academy » en Italie, en présence de médecins provenant de 46 pays différents





CAESAREA, Israël, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, une société Sisram Medical, leader mondial des solutions médicales et esthétiques basées sur les ultrasons, la radiofréquence et le laser, est ravie d'annoncer le lancement de la cinquième Alma Academy. Près de 500 médecins de 46 pays du monde participeront à l'événement, qui se déroulera au Lago Maggiore, en Italie, du 4 au 6 mai.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, Monsieur Lior Dayan, PDG d'Alma Lasers, a annoncé une importante expansion mondiale dans le cadre de la stratégie centrée sur le client, a souligné les réalisations remarquables de l'année écoulée et sa vision de l'avenir en tant que leader pour les solutions de bien-être. En plus de sa branche leader mondial Energy Based Device (EBD), Alma, en tant que membre du groupe Sisram, propose une gamme complète de produits cosmétiques et d'appareils à domicile. Monsieur Dayan a révélé que la société prévoyait de proposer dans un avenir proche des solutions holistiques pour de nombreuses autres indications, devenant ainsi une gamme complète pour le bien-être.

La conférence mondiale a réuni 18 experts de toute l'industrie pour partager des idées, des connaissances, des points de vue et des pratiques de cas réels. Les sessions interactives ont permis de couvrir les sujets les plus importants de l'industrie de l'esthétique médicale, guidées par des conférenciers de renom, tels que le professeur Ofir Artzi d'Israël, le Docteur Munir Somji du Royaume-Uni, le Docteur Chytra V Anand d'Inde et le Docteur Davin Lim d'Australie, le Docteur Massimiliano Brambilla d'Italie, le Docteur Pablo Naranjo d'Espagne. Les sujets abordés comprenaient le rajeunissement cutané l'acné, les cicatrices d'acné et le bien-être sexuel. Les participants incluaient des dermatologues, des médecins, des chirurgiens esthétiques et des chirurgiens plasticiens.

L'événement comprenait des sessions de démonstration en direct avec des équipements Alma tels que l'Alma Hybrid, un concept révolutionnaire pour le rajeunissement cutané et le traitement des cicatrices, Alma Harmony XL Pro, un appareil multitechnologique traitant plus de 65 indications esthétiques, et Alma Duo, récemment lancé, qui est un traitement réalisé en cabinet qui utilise des ondes de choc, pour augmenter le flux sanguin et restaurer la fonction naturelle des organes génitaux.

Alma Academy est un événement professionnel de renommée mondiale extrêmement demandé, organisé dans divers endroits du monde, tels que la Grèce, l'Amérique du Nord, l'Espagne, Dubaï et l'Italie. C'est une occasion unique pour les participants d'apprendre, de s'engager et d'exceller dans leur domaine aux côtés des leaders de l'industrie. Alma Academy rassemble chaque année des experts mondiaux de premier plan dans le domaine de l'esthétique médicale et leur permet de partager leurs découvertes récentes et des cas réels durant la journée. Grâce à une gamme de ressources disponibles, les participants peuvent renforcer leurs compétences professionnelles, acquérir des informations précieuses et découvrir les dernières innovations grâce à des démonstrations en direct.

À propos d'Alma Lasers

Alma est un distributeur d'équipements innovants de premier plan mondial sur les marchés esthétiques et chirurgicaux, proposant des systèmes équipés de technologies de pointe dotés de laser, radiofréquence et ultrasons, capables de garantir à leurs patients des traitements sûrs et efficaces, en utilisant des solutions de pointe et cliniquement prouvées. Depuis plus de 20 ans, Alma s'est imposé au niveau mondial comme l'une des solutions leaders dans les domaines de la médecine esthétique et de la chirurgie.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Hagai Cohen, responsable des relations publiques et des communications

[email protected]

+972-50-4488157

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069331/Lior_Dayan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2047372/Alma_Logo.jpg

4 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :