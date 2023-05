Aquyre Biosciences annonce la nomination de F. Samuel Eberts III au poste de CEO et président du conseil d'administration, et du fondateur Bertrand de Poly au poste de responsable de la stratégie et de la technologie





Aquyre Biosciences, Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de F. Samuel Eberts III au poste de CEO et de président du conseil d'administration. Le fondateur Bertrand de Poly assumera le rôle de responsable de la stratégie et de la technologie, en se consacrant à la stratégie et au développement technologique, tout en continuant à siéger au conseil d'administration.

Cette évolution de la direction vise à promouvoir la croissance de la société, en s'appuyant sur de récents accomplissements, notamment l'acceptation d'un manuscrit d'étude clinique avec Johnson & Johnson à l'Université de Boston et au Fox Chase Cancer Center, qui sera présenté lors de la réunion de l'American Thoracic Society à Washington, DC, du 19 au 24 mai 2023.

Samuel Eberts apporte à Aquyre Biosciences des décennies d'expérience au carrefour entre la santé, le droit et le monde universitaire. Au cours de sa riche carrière il fut associé dans un groupe d'actionnaires, membre de conseil d'administration et également membre d'un comité d'investissement au sein d'une société de capital-investissement dont la collaboration avec le centre Wellman de l'hôpital Mass General, affilié à Harvard, a facilité des perspectives médicales de haut niveau et des engagements continus en tant que partenaire de Market Street HealthCare Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans le secteur de la santé. Pendant 15 ans, Sam a fait partie de l'équipe de direction de LabCorp, où il a occupé les postes de chef des affaires juridiques, de secrétaire général et de vice-président principal des affaires générales, où il a supervisé les activités liées à la réglementation, aux relations gouvernementales et aux fusacs. Il est conseiller principal pour les investissements en santé auprès de l'actionnaire d'Aquyre, Invescore. Sam est également Senior Lecturing Fellow à la faculté de droit de l'université Duke, membre du conseil consultatif du Wilson Center, et a siégé au conseil consultatif du World Policy Institute, au Harvard Law School Corporate Governance Forum, et au John F. Kennedy School of Government Healthcare Policy Leadership Council. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs organismes à but lucratif.

« Je suis ravi que Samuel ait accepté d'aider Aquyre à passer au niveau supérieur, alors que nous perfectionnons notre technologie et faisons évoluer nos solutions partenaires et nos activités d'entreprise. J'ai hâte de travailler avec lui pour assurer le succès de notre entreprise », a déclaré Bertrand de Poly.

« Je suis particulièrement heureux que parmi les nombreux actionnaires d'Aquyre, Canon Medical Systems Corporation, la filiale d'équipement médical de la multinationale d'optique, d'imagerie et d'industrie Canon, Inc., soit un investisseur stratégique », a déclaré Samuel Eberts. « Je suis honoré de diriger un groupe aussi remarquable d'individus et de produits ; je suis également fasciné par le potentiel d'Aquyre Biosciences. C'est une leçon d'humilité et un plaisir de faire partie d'une organisation qui jouera un rôle important dans le secteur sanitaire. Nous sommes bien placés pour rendre plus précis le diagnostic du cancer, nous permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie des patients. »

À propos d'Aquyre Biosciences

Aquyre Biosciences, Inc est le créateur de CelTivitytm, le leader de l'industrie dans l'évaluation de l'adéquation des biopsies pulmonaires de deux minutes. Alimenté par deux technologies propriétaires, dont Dynamic Cell Imagingtm (DCI), CelTivity permet d'effectuer une biopsie et de mesurer les activités intracellulaire et métabolique dans l'ensemble des tissus extraits. Cette activité est présentée dans une carte thermique, ce qui la rend facile à interpréter. L'évaluation ne nécessite aucune coupe ni coloration, ce qui signifie que le même tissu évalué pour adéquation peut être soumis à la pathologie finale pour étudier le cancer, les granulomes, les lymphocytes, etc. Aquyre Biosciences a son siège à Weston, dans l'État du Massachusetts. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aquyre.com

