Fast Company qualifie Experian Go d'idée qui change le monde





Pour la deuxième année consécutive, Experian a reçu le prestigieux World Changing Ideas Award de Fast Company pour son utilisation de technologies innovantes afin de promouvoir l'inclusion financière. Experian Gotm, un programme gratuit qui permet aux « invisibles des crédits » d'établir leur identité financière en quelques minutes, a été nommé parmi les lauréats de cette année.

Fast Company a lancé le World Changing Ideas Award pour récompenser les idées les plus percutantes et innovantes qui ont le « potentiel de promouvoir un véritable changement ». Experian Go répond à un besoin crucial en fournissant aux individus sans antécédent de crédit les outils nécessaires pour participer au système financier et mieux gérer leur crédit.

« Le fait de recevoir ce prix pour la deuxième année consécutive confirme notre travail dans le développement de produits et de solutions novatrices qui aident les consommateurs dans leur parcours financier », déclare Jennifer Schulz, CEO, Experian North America. « Experian Go a déjà aidé des dizaines de milliers de consommateurs qui n'avaient encore jamais réalisé de crédit à créer un rapport de crédit Experian, une première étape cruciale pour des opérations telles que l'achat d'une voiture ou la location d'un appartement. »

Experian Go remplit une fonction importante

Près de 50 millions de consommateurs ont un historique de crédit inexistant ou limitéi. Sans rapport de crédit, les prêteurs ne peuvent pas facilement vérifier l'identité d'un consommateur, et ce consommateur peut être dans l'incapacité d'accéder au crédit à des taux équitables et abordables. Lancé l'année dernière aux États-Unis, Experian Go permet aux consommateurs d'obtenir leur premier score FICO® ii sans s'endetter. Le programme fonctionne sur l'application mobile d'Experian, éliminant une barrière importante pour ceux qui ne possèdent pas ou ont un accès limité à un ordinateur. Il permet à des millions d'invisibles du crédit issus de populations variées de commencer à obtenir un crédit en quelques minutes grâce à une interface utilisateur graphique intuitive et des instructions pratiques.

« Il est fantastique de voir la créativité et l'innovation que les entreprises déploient pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre société, et ces prix sont destinés à amplifier l'innovation utilisée pour relever ces grands défis », explique Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company. « Nos journalistes ont identifié certaines des initiatives les plus ingénieuses, qui, nous l'espérons, auront un impact significatif et inciteront d'autres à se joindre à la solution. »

Le prix d'Experian Go fait suite à la distinction reçue l'année dernière par Experian Boost®iii, une fonctionnalité unique en son genre conçue pour aider les consommateurs à améliorer leur profil de crédit et à prospérer financièrement, lors des World Changing Ideas Awards 2022 de Fast Company.

Des millions de personnes se sont connectées à Experian Boost pour améliorer leur score FICO® en déclarant leurs paiements de services publics, de télécommunications/téléphones et de streaming vidéo. En donnant aux consommateurs le contrôle de leur crédit, ils peuvent faire de réels progrès dans leur parcours de santé financière en améliorant leur profil grâce au règlement à temps de leurs factures. La solution innovante s'attaque à l'iniquité et à l'exclusion de l'économie du crédit, permettant aux consommateurs d'ajouter un historique de paiement positif directement à leur dossier de crédit Experian et potentiellement de booster instantanément leur score FICO®.

World Changing Ideas est l'un des principaux programmes de prix annuels de Fast Company et se concentre sur le bien social, cherchant à promouvoir des produits finis et des concepts courageux qui rendent le monde meilleur. Un panel de juges de tous les secteurs désigne les gagnants, les finalistes et les mentions honorables en fonction de la faisabilité et du potentiel d'impact. Dans le but de récompenser l'ingéniosité et de favoriser l'innovation, Fast Company attire l'attention sur les idées à fort potentiel et les aide à élargir leur portée pour inspirer davantage de personnes à travailler sur la résolution des problèmes qui touchent chacun d'entre nous.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. À chaque grand moment de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise grâce à la mise en relation avec de nouveaux clients, nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Forts de nos 21 700 collaborateurs portant nos activités dans 30 pays, nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, des personnes de talent, et des projets d'innovation, le tout afin de permettre à tous nos clients de maximiser chaque opportunité. Notre siège social est situé à Dublin (Irlande); nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plateforme mondiale de contenu sur notre blog pour suivre toute l'actualité du Groupe.

Experian et les marques Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou déposées d'Experian et de ses filiales. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

_____________________________

i Financial Inclusion and Access to Credit par Experian et Oliver Wyman, octobre 2021

ii Note de crédit calculée sur la base du modèle FICO® Score 8. Votre prêteur ou votre assureur peut utiliser un score FICO® différent du FICO® Score 8, ou une toute autre notation de crédit. En savoir plus.

iii Les résultats varient. Les paiements ne sont pas tous admissibles au boost. Certains utilisateurs peuvent ne pas recevoir un score amélioré ou des cotes d'approbation. Les prêteurs n'utilisent pas tous les fichiers de crédit Experian, et les prêteurs n'utilisent pas tous les scores impactés par Experian Boost. En savoir plus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2023 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :