Revlon sort de la réorganisation visée par le chapitre 11





Revlon, Inc. (« Revlon » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès le processus de restructuration financière et être sortie du chapitre 11 prête à assurer sa réussite et sa croissance futures. La Société nouvellement réorganisée s'appelle « Revlon Group Holdings LLC ».

Avec des liquidités d'environ 236 millions de dollars, financées par un placement de droits de souscription, une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang et de nouveaux prêts basés sur les actifs, Revlon sort du chapitre 11 en tant qu'entreprise privée avec de solides assises financières. La Société a considérablement simplifié sa structure du capital en supprimant plus de 2,7 milliards de dollars de dettes de son bilan, ce qui lui laisse environ 1,5 milliard de dollars de dettes en cours. La majorité des fonds propres réorganisés de la Société est désormais détenue par ses anciens prêteurs, notamment des filiales de Glendon Capital Management LP, King Street Capital Management, L.P., Angelo, Gordon & Co, L.P., Antara Capital LP, Nut Tree Capital Management, LP, Oak Hill Advisors, L.P., et Cyrus Capital Partners, LP, entre autres.

Debra Perelman, présidente-directrice générale de Revlon, a déclaré : « Aujourd'hui marque un moment important dans l'histoire et l'évolution de Revlon. Moins d'un an après le début du processus de restructuration financière, je suis fière de dire que nous sommes aujourd'hui une société plus forte et bien positionnée pour une croissance à long terme. Avec une structure de capital simplifiée, une dette considérablement réduite et un nouveau conseil d'administration très expérimenté et engagé, nous sommes impatients de libérer tout le potentiel de nos marques mondialement reconnues et de continuer à offrir à nos clients les produits emblématiques qu'ils aiment depuis des décennies ».

Comme annoncé précédemment, dans le cadre de sa sortie de faillite, Revlon a formé un nouveau conseil d'administration pour l'entreprise réorganisée, composé de cadres supérieurs ayant une connaissance approfondie des secteurs mondiaux de la grande consommation, de la distribution et de la beauté, notamment la présidente exécutive Elizabeth (Liz) A. Smith, ancienne présidente exécutive et CEO de Bloomin' Brands, Inc. et ancienne présidente de la Réserve fédérale d'Atlanta ; Martin Brok, ancien président mondial et CEO de Sephora ; Timothy McLevish, ancien directeur financier de Walgreens Boots Alliance, Inc ; Hans Melotte, ancien président du développement des canaux mondiaux de Starbucks ; et Paul Pressler, président du conseil d'administration d'eBay, Inc.

Liz Smith a déclaré : « Je suis convaincue que l'étape franchie aujourd'hui n'est que le début du brillant avenir de Revlon. Tout en honorant l'héritage de la Société, je suis impatiente de travailler aux côtés de l'équipe de direction et de mes collègues directeurs pour inaugurer une nouvelle ère, saisir les opportunités importantes qui s'offrent à nous et apporter une valeur durable à toutes les parties prenantes de Revlon ».

Noah Charney, directeur général de King Street Capital Management, L.P., a déclaré : « Au nom du nouveau groupe d'actionnaires de Revlon, nous sommes fiers d'être les gardiens de cette entreprise américaine historique et de soutenir la Société dans sa quête d'une croissance durable et rentable ».

Des informations supplémentaires, y compris les dossiers judiciaires et d'autres documents relatifs à la procédure supervisée par le tribunal, sont disponibles sur le site web de la restructuration de la Société, à l'adresse https://cases.ra.kroll.com/Revlon, en envoyant un e-mail à [email protected] ou en appelant le (855) 631-5341 (gratuit) ou le (646) 795-6968 (international).

PJT Partners a agi en tant que conseiller financier de Revlon et Alvarez & Marsal en tant que conseiller en restructuration. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique de la Société.

Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier et Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseiller juridique des prêteurs de la Société.

Résultats financiers

L'entreprise a également publié des résultats financiers préliminaires estimés pour le premier trimestre de l'exercice 2023 sur le formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 25 avril 2023.

Les faits saillants des résultats préliminaires du premier trimestre 2023 de la Société sont les suivants :

Le chiffre d'affaires net du trimestre s'est élevé à 490 millions de dollars contre 483 millions de dollars prévus dans le plan d'affaires de la Société indiqué sur le formulaire 8-K déposé auprès de la SEC le 19 décembre 2022 (le « plan d'affaires »).

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 51 millions de dollars contre 19 millions de dollars prévus dans le plan d'affaires.

Le BAIIA récurrent s'élève à 77 millions de dollars, soit une marge de 15,8 %, contre 50 millions de dollars, soit une marge de 10,4 %, prévus dans le plan d'affaires.

À propos de Revlon

Revlon s'est forgée une réputation de longue date en tant qu'autorité en matière de couleurs et créateur de tendances dans le monde des cosmétiques et des soins capillaires. Depuis le lancement du premier vernis à ongles opaque en 1932, Revlon propose des produits de haute qualité, innovants, performants et d'un glamour sophistiqué. En 2016, Revlon a acquis l'entreprise emblématique Elizabeth Arden et son portefeuille de marques, y compris ses principaux parfums de créateurs, historiques et de célébrités. Aujourd'hui, le portefeuille diversifié de marques de Revlon est vendu dans environ 150 pays à travers le monde, dans la plupart des canaux de distribution, y compris les magasins de prestige, les salons, les magasins de masse et les magasins en ligne. Revlon est l'une des principales entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec certaines des marques et des offres de produits les plus emblématiques et les plus appréciées au monde dans le domaine des cosmétiques de couleur, des soins de la peau, de la coloration, des soins capillaires et des parfums, sous des marques telles que Revlon, Revlon Professional, Elizabeth Arden, Almay, Mitchum, CND, American Crew, Creme of Nature, Cutex, Juicy Couture, Elizabeth Taylor, Britney Spears, Curve, John Varvatos et Christina Aguilera.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que l'entreprise prévoit, croit, cible ou anticipe et qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir sont des déclarations prospectives. En raison de certains risques et d'autres facteurs, les résultats réels de la société peuvent sensiblement différer de ceux anticipés dans ces déclarations prévisionnelles. L'entreprise déconseille donc aux lecteurs de se fier à ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives attribuables à l'entreprise ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde ci-dessus. Toutes ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf obligation légale, l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Clause de non-responsabilité en matière de transparence financière

Les estimations préliminaires de certains résultats financiers de l'entreprise pour le trimestre clôturé le 31 mars 2023 contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les informations actuellement disponibles. L'entreprise n'a pas encore finalisé ses résultats pour cette période trimestrielle, et ses états financiers consolidés au 31 mars 2023 et pour le trimestre clos à cette date ne sont pas encore disponibles. Les résultats réels de la société restent soumis à l'achèvement du processus de clôture du trimestre. Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, l'entreprise peut identifier des éléments qui l'obligent à procéder à des ajustements des estimations préliminaires de ses résultats énoncées dans ce communiqué de presse. Par conséquent, les résultats réels de l'entreprise pourraient être différents de ceux présentés dans le communiqué de presse et les différences pourraient être significatives. En outre, les estimations de l'entreprise sont des déclarations prospectives fondées uniquement sur les informations dont elle dispose actuellement et peuvent être différentes des résultats réels, ces différences peuvent être significatives. Par conséquent, il convient de ne pas se fier aveuglément à ces estimations préliminaires des résultats de l'entreprise. Les estimations préliminaires des résultats de l'entreprise incluses dans ce communiqué de presse ont été préparées par la direction de l'entreprise et relèvent de sa responsabilité. Les auditeurs indépendants de l'entreprise n'ont pas vérifié, examiné ou compilé ces estimations préliminaires des résultats de l'entreprise. Par conséquent, KPMG LLP n'exprime aucune opinion ni aucune autre forme d'assurance à cet égard. Les estimations préliminaires de certains résultats financiers présentés dans ce communiqué de presse ne doivent pas être considérées comme un substitut aux résultats définitifs.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ce communiqué de presse inclut le BAIIA récurrent qui est une mesure financière non conforme aux PCGR que l'entreprise utilise pour compléter ses résultats présentés conformément aux PCGR des États-Unis. Le BAIIA récurrent est le résultat d'exploitation PCGR de l'entreprise, ajusté pour (1) les éléments non opérationnels qui comprennent principalement les frais de restructuration et les charges connexes ; les coûts d'acquisition, d'intégration et de cession ; le gain (la perte) sur les actifs cédés ; et les charges de dépréciation et (2) les charges d'amortissement et de rémunération à base d'actions sans effet sur la trésorerie. L'entreprise utilise le BAIIA récurrent comme mesure de performance. Celui-ci ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à la mesure la plus directement comparable préparée conformément aux PCGR et doit être lu conjointement avec les états financiers de l'entreprise et les notes de bas de page qui s'y rapportent. D'autres entreprises peuvent définir différemment les mesures financières non conformes aux PCGR telles que le BAIIA récurrent.

Le tableau ci-dessous réconcilie le BAIIA récurrent avec le résultat d'exploitation.

Aux taux de change du budget 2023 T1 2023 Act. prélim (en millions $) Plan d'affaires (en

millions $) CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT $ 608 $ 603 Retours, remises, provisions (119 ) (120 ) Chiffre d'affaires net $ 490 $ 483 Pourcentage brut sur net 19,5 % 19.,9 % Coût des marchandises vendues (191 ) (180 ) Bénéfice brut $ 299 $ 302 Marge bénéficiaire brute en pourcentage 61,0 % 62,6 % Distribution (28 ) (30 ) Contribution brute $ 270 $ 272 Frais de ventes, frais généraux et administratifs (220 ) (254 ) Résultat d'exploitation $ 51 $ 19 Réintégration sur cessions et acquisitions 24 27 Rémunération basée sur les actions 2 5 EBE récurrent $ 77 $ 50 Marge d'EBE récurrent en pourcentage 15,8 % 10,4 %

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2023 à 08:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :