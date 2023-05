BTB annonce l'acquisition d'une propriété industrielle située dans le parc industriel McIntyre à Edmonton, Alberta





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce l'acquisition d'une propriété industrielle située au 8810, 48e avenue NO à Edmonton en Alberta.

Le prix d'achat de cette propriété totalise 7,35 millions de dollars, excluant les frais de transactions et ajustements. BTB acquitte le prix de cette acquisition en partie par l'émission de 550 000 parts du Fonds au vendeur au prix de 4,50 $ la part et le reste en sécurisant une hypothèque.

À propos de la propriété

Construite en 1978, cette propriété industrielle de 83 292 pieds carrés se situe au coeur du parc industriel McIntyre et est actuellement louée à quatre locataires dont le groupe Redco Equipment Sales (« Redco »), déjà client de BTB au 8743 50e Avenue NO, Edmonton, Alberta. Redco est un des principaux acteurs du secteur des outils de complétion de têtes de puits sur le marché canadien des énergies fossiles. Au cours des vingt dernières années, Redco a connu une croissance sans pareil, gagnant continuellement des parts de marché et se diversifiant avec de nouvelles offres de produits et des acquisitions stratégiques de technologies exclusives. L'entreprise compte désormais plus de 250 employés et ses opérations s'étendent dans l'Ouest canadien, de la Colombie-Britannique au Saskatchewan.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au coeur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

3 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :