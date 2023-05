Keypoint Intelligence acquiert la société suédoise ProPrintPerformance





L'acquisition renforce l'offre de services à l'échelle mondiale sur le marché de l'impression de production

FAIRFIELD, New Jersey, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence, une société mondiale de données et de renseignements commerciaux pour l'industrie de l'impression numérique et de l'imagerie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de ProPrintPerformance, basée à Stockholm, en Suède. Grâce à cette acquisition, Keypoint Intelligence étend sa portée à l'échelle mondiale et s'assure la première place en matière de conseil, de formation, de développement de plateformes et de tests sur le marché de l'impression de production.

ProPrintPerformance, cofondée en 2016, résulte d'un partenariat de longue date entre Erik Brijker, responsable de l'innovation client, et Étienne de Wette, responsable de l'expérience client. L'entreprise propose des plateformes de veille concurrentielle et des services de formation aux professionnels de la vente et du marketing dans le secteur de l'impression de production numérique. La plateforme d'aide à la vente de ProPrintPerformance, ainsi que la formation et le coaching virtuels et en face-à-face, améliorent les résultats des ventes en fournissant des connaissances et des compétences avancées qui soutiennent la croissance professionnelle continue.

Commentant cette acquisition, Anthony Sci, président et PDG de Keypoint Intelligence, a déclaré : « Dès la première réunion avec Erik et Etienne, j'ai su que leur vaste expérience et leurs offres de services s'intégreraient parfaitement à notre activité. Les synergies et les services supplémentaires sont une combinaison gagnante qui permet une croissance future pour nos deux organisations et qui améliorera l'expérience client que nous offrons. »

fondateur et associé directeur d'Atar Capital, la société d'investissement privée qui a acquis Keypoint Intelligence en octobre 2019, a commenté : « Alors qu'Atar opère à l'échelle mondiale avec les entreprises de son portefeuille qui disposent d'installations dans le monde entier depuis un certain nombre d'années, l'acquisition de ProPrintPerformance est notre premier rachat international en tant qu'acquisition complémentaire pour Keypoint Intelligence. Il s'agit de la prochaine étape logique pour continuer à favoriser la croissance de l'empreinte de Keypoint Intelligence dans le domaine de l'impression numérique de production. »

Etienne de Wette, responsable de l'expérience client chez ProPrintPerformance, a également commenté l'acquisition en ces termes : « Nous sommes ravis de cette acquisition et nous nous réjouissons de travailler avec Anthony et l'équipe de Keypoint Intelligence. Il sera formidable de tirer parti de l'expertise, des ressources et de l'histoire que Keypoint Intelligence a à offrir. Nous nous réjouissons de maintenir la relation avec nos clients, d'améliorer notre niveau de service et de continuer à développer notre activité. »

À propos de Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients de l'industrie de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur pour des informations, des analyses et des récompenses impartiales, grâce à des décennies d'expérience des analystes. Les clients ont exploité ces connaissances essentielles à la prise de décisions stratégiques, à l'amélioration des ventes quotidiennes et à l'excellence opérationnelle afin d'améliorer les objectifs commerciaux et d'augmenter les résultats.

À propos de ProPrintPerformance

ProPrintPerformance est issue d'une véritable formation à la production et se spécialise dans la production numérique, les ventes d'imprimés et le développement du marketing. Les cofondateurs, Erik Brijker et Etienne de Wette, sont partenaires commerciaux depuis plus de 20 ans, développant et faisant croître leur organisation. Les services de ProPrintPerformance sont conçus pour permettre aux professionnels de la vente et du marketing d'apporter une valeur ajoutée à leurs clients. Un grand nombre des principaux fabricants de solutions d'impression numérique de production tiennent à leur indépendance et ont établi un partenariat avec ProPrintPerformance, pour la plupart depuis plus de dix ans. Sa plateforme d'aide à la vente, associée à ses services de formation, apporte aux clients confiance et crédibilité, ce qui contribue à augmenter les résultats globaux des ventes.

À propos d'Atar Capital

Atar Capital est une société mondiale d'investissement privé qui acquiert un large éventail d'entreprises du marché intermédiaire inférieur présentant des opportunités de croissance, de revitalisation et de création de valeur significative. Les dirigeants d'Atar Capital ont réalisé plus de 80 opérations de capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.

La combinaison de l'expertise opérationnelle, de la connaissance du secteur et de l'expérience en matière d'investissement d'Atar Capital lui confère un avantage unique pour créer de la valeur et travailler en tant que véritable partenaire avec les entreprises de son portefeuille. La société apporte son aide dans des activités allant de la croissance de l'entreprise à l'amélioration des opérations et des performances financières, en tirant parti de toutes les ressources et de tous les talents disponibles au sein de l'équipe de direction d'Atar, ainsi que de son groupe de conseillers seniors chevronnés possédant une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.atarcapital.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2067796/Keypoint_Intelligence_Logo.jpg

3 mai 2023 à 07:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :