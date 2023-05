La Société Canadian Tire accroît la superficie des magasins Mark's grâce à l'acquisition de baux de Bed, Bath & Beyond





TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») accroît sa présence physique en concluant une entente visant l'acquisition de 10 baux immobiliers stratégiques, anciennement détenus par Bed, Bath & Beyond au Canada, pour un prix d'achat définitif de 1,6 million de dollars.

L'acquisition de ces baux permettra à la Société Canadian Tire de poursuivre la croissance de ses enseignes Mark's et Pro Hockey Life. Six des dix baux acquis ont été désignés pour le déménagement de magasins Mark's à Grande Prairie, Medicine Hat, Red Deer et Strathcona County (Alberta), Langley (C.-B.) et Oakville (Ontario).

« À la suite d'un 10e trimestre consécutif de croissance au 4e trimestre de 2022, Mark's continue de tirer parti de son incroyable élan sur le marché canadien avec le déménagement stratégique de six espaces de vente au détail dans des sites plus pratiques et plus grands », a déclaré PJ Czank, président de Mark's. « Ces magasins proposeront un plus grand nombre de produits et des assortiments plus complets de nos meilleures marques afin de répondre aux besoins de nos clients en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario. »

En plus de ces déménagements, l'entente permettra à la Société de mettre en oeuvre les plans de quatre nouveaux magasins Pro Hockey Life en Ontario et d'un nouveau magasin Canadian Tire à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Ces 10 baux représentent une superficie totale de plus de 242 000 pieds carrés d'espace commercial.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives fournissent des indications sur les attentes et les plans actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres parties intéressées de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à certains facteurs de risque qui pourraient faire que pour diverses raisons les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés. La Société ne peut garantir que les prévisions relatives à la performance financière ou opérationnelle, aux plans ou aux aspirations se concrétiseront vraiment ni, si c'est le cas, qu'elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs de risque, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses importants qui ont été appliqués lors de la préparation des informations prospectives et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, se reporter à la section 11 (Principaux risques et gestion des risques) du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : http://www.sedar.com et https://investors.canadiantire.ca . La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardin. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca .

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

2 mai 2023 à 17:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :