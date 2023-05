Le contrôle qualité d'Aiosyn alimenté par l'IA pour les lames de pathologie numérique est désormais disponible sur Sectra Amplifier Marketplace





La société Aiosyn, qui développe des logiciels de pathologie alimentés par l'IA, a annoncé l'intégration de son algorithme de contrôle de qualité automatisé alimenté par l'IA dans Sectra Amplifier Marketplace. Grâce à la plateforme Sectra, les laboratoires de pathologie peuvent à présent accéder facilement à AiosynQC et l'intégrer dans leur flux de travail.

Sectra Amplifier Marketplace est une plateforme qui offre une gamme complète d'applications alimentée par l'IA pour les pathologies et la radiologie, les rendant accessibles à un grand nombre d'hôpitaux et de laboratoires dans le monde entier. Une des nouveautés est AiosynQC, une application qui reconnaît et signale automatiquement les artefacts les plus courants dans les images de lames histologiques, dans le but d'améliorer la qualité et la rapidité du flux de travail de la pathologie numérique.

«?L'arrivée d'AiosynQC au Sectra Amplifier Marketplace marque une étape importante dans notre mission de développer et d'intégrer des algorithmes dans les flux de travail standard de la pathologie?», a déclaré Patrick de Boer, PDG d'Aiosyn.

AiosynQC est un logiciel évolutif et flexible offert en tant que solution de service qui peut être intégré dans un logiciel de pathologie numérique existant et déployé par le biais d'une installation sur le cloud ou sur site. Ce logiciel permet aux laboratoires de s'assurer que seules des images de haute qualité sont utilisées par les pathologistes, les techniciens et les chercheurs. En signalant les cas avant leur présentation au pathologiste, l'algorithme permet de réduire le temps actuellement consacré à la vérification manuelle des artefacts dans les images de lames entières, améliorant ainsi l'efficacité du processus de contrôle de qualité.

AiosynQC étant disponible sur la plateforme Sectra, un plus grand nombre de laboratoires de pathologie peuvent désormais bénéficier de cette solution automatisée de contrôle de qualité. Aiosyn entend développer son portefeuille d'algorithmes d'apprentissage profond, actuellement au stade de la mise au point pour différentes pathologies, et les intégrer au Sectra Amplifier Marketplace.

À propos d'Aiosyn

Aiosyn est une société néerlandaise de logiciels médicaux qui se consacre au développement de solutions de pathologie alimentées par l'IA, lesquelles seront intégrées dans les flux de travail standard de la pathologie. L'équipe d'Aiosyn a été construite sur plus de 20 ans d'expérience de recherche dans le domaine de la pathologie et possède une solide expertise dans la pratique de la pathologie.

AiosynQC

AiosynQC ne peut être utilisé que dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Dans l'UE et au Royaume-Uni, AiosynQC n'est pas considéré comme un dispositif médical en vertu de la directive européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de la loi britannique de 2002 sur les dispositifs médicaux, respectivement. AiosynQC n'est pas censé être utilisé en tant qu'accessoire, et il n'est pas nécessaire de l'utiliser en combinaison avec quelconque solution IA ou autre dispositif médical pour leur permettre spécifiquement d'atteindre leur objectif prévu ou de contribuer directement à leur fonctionnalité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2023 à 13:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :