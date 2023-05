Odimma Therapeutics lève 2 millions EUR pour achever la préparation de son premier essai clinique chez l'homme





Odimma Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans l'immunothérapie personnalisée contre le cancer, annonce avoir levé 2 millions EUR de fonds d'amorçage qui serviront à finaliser la préparation de son premier essai clinique chez l'homme de l'ODI-2001, une immunothérapie innovante personnalisée contre le cancer, la première de sa catégorie.

Ce tour de table a été soutenu par Capital Grand Est, Alsace Business Angels, Angels Santé, des fondateurs et associés historiques d'Odimma, plusieurs nouveaux business angels, ainsi que BpiFrance.

Ces derniers mois, Odimma Therapeutics a achevé les expérimentations de preuve d'efficacité de son produit phare ODI-2001 contre plusieurs modèles précliniques de cancer difficiles à traiter. Parallèlement, la Société s'est assurée du procédé pharmaceutique de production de l'ODI-2001. Comme annoncé précédemment, la production sera basée sur des partenariats pharmaceutiques avec des acteurs de classe mondiale dans le domaine : myNEO (Gand, Belgique) pour la prédiction des néo-épitopes par l'intelligence artificielle, Touchlight Genetics (Hampton, Royaume-Uni) pour la production d'ADN synthétique, et ABL Europe (Illkirch, France) pour la production du composant viral d'ODI-2001.

Actuellement, Odimma concentre ses activités sur la préparation de l'essai clinique de phase I chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Ces activités comprennent les interactions réglementaires, la toxicologie et les opérations cliniques. La Société a renforcé ses activités de R&D pour continuer à générer des données supplémentaires et des droits de propriété intellectuelle.

Au nom d'Alsace Business Angels, Jean-Sébastien Schmitt a déclaré : « Lutter contre le cancer en utilisant une avancée technologique personnalisée, plus efficace et rapidement accessible au patient, représentait une solution très attractive pour nos membres. Nous sommes ravis de soutenir les ambitions de l'équipe d'Odimma et, dans un premier temps, de leur offrir les conditions les plus propices à leur essai clinique.

»« Nous sommes ravis du succès de ce nouveau tour de table de financement et de contribuer ainsi au développement de cette technologie prometteuse. Nous sommes convaincus que la plateforme innovante d'immunothérapie personnalisée développée par Odimma Therapeutics, va donner les meilleures chances de réussite à l'immunothérapie en oncologie », a déclaré Patrick Squiban, directeur médical, membre et ambassadeur du réseau de business angels Angels Santé.

Le Dr Jean-Marc Limacher, président d'Odemma, a déclaré : « Le soutien renouvelé de nos actionnaires historiques et l'engagement de nouveaux investisseurs témoigne de leur confiance et de la reconnaissance des avancées réalisées par notre Société et ses collaborateurs. Ce nouvel investissement permettra à Odimma Therapeutics d'amener ODI-2001 au stade clinique de son développement. »

Dans le contexte de la préparation de son premier essai clinique, Odemma travaille activement au prochain tour de table de financement.

