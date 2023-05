Le gouvernement du Canada octroie 8,5 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer la santé mentale de la population de tout le pays





Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour venir en aide aux personnes les plus touchées par la COVID-19.

OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - En cette Semaine de la santé mentale 2023, nous demeurons détérminés à promouvoir une santé mentale positive pour tous, particulièrement pour les personnes qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, a annoncé l'octroi de 8,5 millions de dollars pour élargir le programme d'appels amicaux de la Croix-Rouge canadienne.

Le programme d'appels amicaux jumelle un membre du personnel de la Croix-Rouge avec un adulte qui pourrait bénéficier de plus de connexion sociale, ou qui a peu de liens sociaux et familiaux. À une heure fixe, une personne de la Croix-Rouge appelle les personnes avec lesquelles il est jumelé pour un entretien, et veille à les orienter, si nécessaire, vers des ressources offertes dans leur communauté. Le programme vise à stimuler les liens sociaux et le bien-être, notamment chez les personnes âgées, les Peuples Autochtones, les travailleurs de première ligne, les parents et les soignants. Il est également conçu pour toute personne susceptible de bénéficier de soutien émotionnel de façon régulière, d''interactions sociales, de capacités d'adaptation améliorées et de liens communautaires avec le soutien déjà en place.

L'annonce d'aujourd'hui repose sur les investissements du gouvernement du Canada figurant dans le budget 2023, dont notre intention d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé offerts aux Canadiens, réduire les arriérés chirurgicaux, soutenir les travailleurs de la santé, et améliorer les services intégrés en santé mentale et de consommation de substances. Nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour fournir aux Canadiennes et Canadiens les soutiens en matière de santé mentale et en consommation de substances, quand et où ils en ont besoin.

Citations

«?Le soutien de la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement ceux qui sont déjà confrontés à des défis disproportionnés en matière de santé mentale, est une priorité pour notre gouvernement. Alors que nous oeuvrons à l'amélioration du système de soins de santé universel du Canada, le financement accordé aujourd'hui permettra à la Croix-Rouge de développer un programme qui fonctionne et, de ce fait, d'atteindre un plus grand nombre de personnes qui pourraient bénéficier d'une plus grande interaction sociale.?»

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?La Croix-Rouge canadienne reconnaît, soutient et valorise le pouvoir de la communauté et des liens en tant qu'éléments essentiels à la résilience et au bien-être des individus et à un ensemble de soins sains et adaptés au Canada. Les avantages sociaux et émotionnels de la présence d'une voix bienveillante et d'une oreille compatissante sont énormes. Grâce au financement de l'Agence de la santé publique du Canada et du gouvernement du Canada, un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens bénéficieront du soutien émotionnel et de l'interaction sociale que le Programme d'appels amicaux peut fournir grâce au pouvoir de la connexion humaine.?»

Tanya Elliott

Cheffe, Santé, Croix-Rouge canadienne

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 pour soutenir des projets de promotion de la santé mentale et de prévention des maladies mentales dans les populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Il s'agit notamment des jeunes, des personnes âgées, des Peuples Autochtones, des Noirs et d'autres personnes racisées au Canada , des travailleurs de première ligne et d'autres travailleurs essentiels, ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été -- et continue d'être -- affectée par la pandémie.

Le Programme d'appels amicaux de la Croix-Rouge canadienne est sécuritaire, accessible et gratuit. Le programme est accessible dans tout le pays et toute personne âgée de 18 ans ou plus peut s'inscrire ou en apprendre davantage en appelant sans frais le 1-833-979-9779, de 9 h à 17 h, heure locale, les jours de semaine. Ou sur le site redcross.ca/appels amicaux.

La Croix-Rouge canadienne travaillera en collaboration avec divers partenaires, dont l'Institut canadien de prescription sociale, un réseau pancanadien axé sur l'équité, la collaboration intersectorielle et le leadership communautaire.

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge un Carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DÉC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge un Carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DÉC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada.

Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada, téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents.

, téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Jeunesse, J'écoute est accessible en tout temps et propose un service de santé mentale en ligne qui offre un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes, en anglais et en français.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

2 mai 2023 à 10:40

