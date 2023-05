Canadian Grocer, Convenience Store News Canada et The Medical Post d'EnsembleIQ figurent parmi les finalistes de neuf Prix du magazine canadien et sont reconnus pour l'excellence de leur contenu et de leur conception





TORONTO, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ, la première source d'informations et de connexions exploitables au service de la croissance des entreprises pour les professionnels du commerce de détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui que ses magazines Canadian Grocer, Convenience Store News Canada et The Medical Post figuraient parmi les finalistes de neuf Prix du magazine canadien : B2B. Ces prix récompensent le travail et les réalisations exceptionnels des entreprises canadiennes de commerce interentreprises.



« Notre mission est de fournir aux professionnels canadiens du commerce de détail et de la santé des informations précieuses dans des formats attrayants pour les aider à mieux servir leurs industries », a déclaré Joe Territo, directeur de la stratégie d'EnsembleIQ. « Le fait de figurer parmi les finalistes de ces neuf prix prestigieux valide notre stratégie et met en évidence la force de nos équipes chargées du contenu et de la conception. Nous sommes honorés d'être reconnus par les Prix du magazine canadien : B2B ».

Canada Grocer, la première source nationale de renseignements sur l'épicerie au Canada, est finaliste dans les catégories suivantes :

Meilleure chronique ou département régulièrement mis en vedette : Personnes

Meilleur article de fond : Commerce : commercial : Réinventer la boîte

Meilleure série d'articles : Pensée prochaine génération



Resourstore News Canada, la principale source d'information pour les détaillants de dépanneurs, les exploitants de stations-service et de lave-autos, est finaliste dans les catégories suivantes :

The Medical Post, source d'information pour les médecins canadiens, est finaliste dans les catégories suivantes :

Les lauréats des Prix nationaux du magazine canadien : B2B seront annoncés le 2 juin.

