Wemade met à jour le système « Potential » dans MIR4 pour offrir davantage de croissance





MIR4, le MMORPG à succès de Wemade, a dévoilé le 2 mai, le système « Potential », un nouveau contenu permettant la croissance des personnages.

Le système de croissance « Potential » offre aux utilisateurs un autre moyen d'augmenter les statistiques de leurs personnages en déverrouillant les trois types de Spot Points, Hunting, PvP et Secondary. Les personnages de niveau 90 ou plus peuvent franchir les étapes de Spot Point jusqu'à l'étape 6 en utilisant Dragonsteel et Skill Tomes.

Un total de 189 Spot Points peuvent être déverrouillés et utilisés pour diverses statistiques. Dès que l'étape d'un Spot Point est franchie, jusqu'à deux statistiques supplémentaires peuvent être gagnées et améliorées grâce à l'entraînement. Selon les étapes de déverrouillage des Spot Point, de nouvelles capacités passives sont disponibles.

Pour célébrer cette mise à jour, MIR4 organise l'évènement « Potential 7-day Check-in Event » jusqu'au 15 mai. L'ensemble des utilisateurs peuvent recevoir les articles nécessaires au déblocage du contenu du système « Potential », notamment un « Skill Tome Summon Ticket » et une « Epic Dragonsteel Box » en fonction du nombre de jours de connexion pendant l'événement.

L'événement « Golden Cherry Blossom 14-Day Check-in Event » célébrant le 600e jour depuis le lancement de MIR4 se tiendra également jusqu'au 15 mai.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

2 mai 2023 à 09:10

