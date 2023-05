Gold Fields s'associe à Osisko pour développer le projet Windfall au Québec (Canada)





JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Fields Limited (« Gold Fields ») (JSE, NYSE : GFI) est heureuse d'annoncer un partenariat avec Minière Osisko inc. (TSX : OSK) (« Osisko ») pour développer et exploiter le projet souterrain de classe mondiale Windfall au Québec (Canada) maintenant connu sous le nom de Windfall Mining Group (Groupe minier Windfall) (« Partenariat »). Aux termes des ententes signées et mises en oeuvre relativement à l'opération, Gold Fields, par l'intermédiaire d'une filiale canadienne détenue à 100 %, a acquis une participation de 50 % dans le projet Windfall au stade d'étude de faisabilité (y compris un potentiel d'exploration) aux conditions clés suivantes :



a) paiement en espèces de 300 millions de dollars CA (env. 220 millions de dollars US) versé à la signature;



b) paiement en espèces de 300 millions $ CA payable à la délivrance de permis clés par le sous-ministre du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (« MELCCFP ») au Partenariat autorisant la construction et l'exploitation du projet Windfall; et



c) coparticipation de 50/50 aux dépenses en immobilisations provisoires et de construction.



Dans le cadre du Partenariat, Gold Fields a également acquis un intérêt acquis initial de 50 % dans les camps d'exploration très prometteurs d'Osisko dans les districts d'Urban Barry et de Quévillon, totalisant environ 2 400 km 2 (« Propriétés d'exploration »), qui seront co-explorés et co-développés aux termes du Partenariat. En échange, Gold Fields financera les premiers 75 millions de dollars CA d'exploration régionale sur ces Propriétés d'exploration au cours des sept premières années du Partenariat. Par la suite, les dépenses d'exploration seront partagées à 50/50.

Cette opération constitue une entrée stratégique mesurée dans un territoire minier de catégorie 1 recherché, à une évaluation attrayante, appuyée par un actif de classe mondiale près de la mine, présentant un important potentiel d'exploration à l'échelle des camps. Gold Fields est enthousiaste à l'idée de travailler en partenariat avec un exploitant chevronné, Osisko, qui a déjà obtenu d'excellents résultats d'exploration à Windfall et au camp Urban Barry, et qui apporte une solide expérience et une bonne réputation en matière de permis, de construction, de mise en service et d'exploitation d'actifs de catégorie 1 dans la province de Québec.

Aux termes de la structure du Partenariat, Osisko et Gold Fields détiennent respectivement une participation effective de 50 % dans le projet Windfall et les Propriétés d'exploration. La direction et l'exploitation seront conjointes, et chaque partenaire détient une participation de 50 % dans une société nouvellement constituée chargée de gérer les opérations du projet Windfall et d'explorer les Propriétés d'exploration pour le compte de Gold Fields et d'Osisko. La société de gestion sera régie par un conseil d'administration composé de trois administrateurs nommés par Gold Fields et de trois administrateurs nommés par Osisko.

Après avoir procédé à un examen de diligence raisonnable et de contrôle préalable approfondi, à des échanges avec la direction et à des visites sur les lieux pendant un peu plus d'un an, Gold Fields estime que le projet Windfall est en voie de devenir une mine d'or souterraine de qualité supérieure et à faible coût ayant une empreinte de surface relativement réduite et des perspectives de croissance considérables le long de l'axe et en plongement, bien au-delà des réserves minérales délimitées et de la durée de vie de la mine actuellement prévue de 10 ans dans l'étude de faisabilité de Windfall faite par Osisko en décembre 2022.

Tirant parti de plus de 20 années d'exploration fructueuse des friches industrielles et de croissance des réserves dans ses opérations en Australie-Occidentale, Gold Fields voit le potentiel d'une voie similaire dans les ceintures de Windfall, d'Urban Barry et de Quévillon. Ces ceintures aurifères présentent des similitudes frappantes avec les ceintures aurifères de roches vertes très productives de l'Australie-Occidentale et comptent un nombre croissant de cibles intéressantes dans le régime foncier étendu et sous-exploré d'Osisko.

Afin d'accélérer la prochaine phase de découvertes, Gold Fields financera la première tranche de 75 millions de dollars CA au cours des sept prochaines années, dans le but de faire rapidement des découvertes d'exploration et de transformer les ceintures de Windfall, d'Urban Barry et de Quévillon en exploitations minières de premier plan s'étalant sur plusieurs décennies. Des travaux d'exploration régionale et à proximité du gisement sont déjà en cours sur l'ensemble des propriétés, six forages explorant des cibles développées par Osisko au cours des sept dernières années, notamment les zones productives potentielles de Golden Bear, Fox et Shellian. Un programme d'exploration initial élaboré par Osisko and Gold Fields comprend 20 millions de dollars consacrés à ces cibles et à d'autres cibles au cours des 24 prochains mois.

Fondement stratégique

Cette opération s'inscrira résolument dans le troisième pilier de la stratégie de Gold Fields, qui consiste à accroître la valeur et la qualité de son portefeuille d'actifs. Le projet Windfall et les Propriétés d'exploration répondent parfaitement aux principaux critères de gestion de portefeuille de Gold Fields.

Gold Fields estime que la durée de vie utile de la mine projetée de 10 ans (fondée uniquement sur les réserves minérales indiquées dans l'étude de faisabilité de Windfall) est prudente. Le coût de maintien tout compris (CMTC) projeté moyen, selon l'étude de faisabilité, de 758 $ US/oz (985 $ CA/oz), devrait permettre à Windfall de se positionner comme l'une des mines à coûts les plus bas de notre portefeuille, ce qui améliorera la qualité moyenne des actifs du portefeuille de Gold Fields. En outre, une mine productive au Canada améliore la qualité territoriale de notre empreinte mondiale.

La prolongation de la durée de vie, à la fois dans l'empreinte de la mine Windfall grâce à la conversion des ressources et à la réussite attendue de l'exploration sur le site, ainsi que l'important potentiel d'exploration régional dans les Propriétés d'exploration devraient offrir un éventail d'occasions supplémentaires au portefeuille de Gold Fields. Aucune de ces occasions haussières ne fait partie de l'étude de faisabilité de Windfall.

Gold Fields possède une vaste expérience dans l'exploration, la délimitation et l'exploitation de corps minéralisés complexes similaires, tels que le gisement Windfall, grâce à deux décennies d'exploitation efficace et rentable de ses actifs en Australie-Occidentale en particulier. L'occasion de Windfall présente une géologie et des méthodes d'exploitation que nous connaissons et comprenons bien. Notre expérience en matière d'exploitation et de construction, particulièrement à Gruyere et à Salares Norte, de même que les antécédents d'Osisko en matière d'exploration et de construction au Québec, constituent une solide capacité qui s'efforcera de dégager une valeur considérable au moyen des permis, de la construction et de l'exploitation du projet Windfall et des Propriétés d'exploration.

Il est important de noter que le Partenariat de Windfall est également conforme au deuxième pilier de la stratégie de Gold Fields, qui consiste à mettre à profit notre engagement de premier plan en matière de facteurs ESG, et contribuera à la réalisation de nos engagements en matière de facteurs ESG à l'horizon 2030. Nous sommes encouragés par les solides pratiques d'Osisko en matière de facteurs ESG et ses relations avec les communautés d'accueil. Osisko a fait preuve d'un réel engagement par ses actions, par exemple, en concluant récemment avec Miyuukaa Corp., société en propriété exclusive de la Première Nation Crie de Waswanipi, une entente relative à la construction d'installations de transport proposées et au transport d'hydroélectricité au projet Windfall par le biais d'une ligne de transport d'électricité de 87 km. La construction de la ligne électrique est déjà en cours.

Description de l'actif

D'après l'étude de faisabilité de Windfall1 :

Réserves minérales de 3,2 Moz (12,18 Mt à 8,06 g/t)

Durée de vie de la mine de 10 ans

Production moyenne (base de 100 %) de 294 000 onces (production maximale de 374 000 onces au cours de la deuxième année)

CMTC de 758 $ US/oz (985 $ CA/oz)

Dépenses en immobilisations totales env. 1,1 milliard de dollars CA, y compris les dépenses avant construction et le capital du projet devant être financé à 50/50

La première production est prévue en 2025, sous réserve de l'approbation des permis et de la conception technique finale

À ce jour, Osisko a investi globalement plus de 800 millions de dollars CA dans le projet Windfall. Une partie de l'infrastructure souterraine déjà en place comprend 12,5 km de développement souterrain à 635 mètres de profondeur verticale, quatre principales monteries de ventilation et 40 baies de forage. À ce jour, Osisko a effectué trois chambres d'essais pour confirmer la capacité de cibler le minerai en quantités de production. En outre, d'importants travaux de génie civil ont déjà été entrepris, notamment un bassin de traitement des déchets et des bassins de traitement des eaux, un complexe d'hébergement, des bureaux administratifs, une tour de communication et une aire de loisirs.

Osisko a soumis le rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement du projet Windfall aux autorités compétentes à la fin de mars 2023.

_______________

1 Les résultats de l'étude de faisabilité du projet Windfall peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://www.miniereosisko.com/miniere-osisko-depose-une-etude-de-faisabilite-positive-pour-windfall



Structure de l'opération et financement

L'acquisition de la participation de 50 % du Partenariat a été exécutée et réalisée le 2 mai 2023, et il n'existe aucune autre condition préalable, incluant les approbations réglementaires, à la clôture. La notification nécessaire de la Banque de réserve sud-africaine a été effectuée.

Le Partenariat Windfall dans lequel Gold Fields a investi détient les droits miniers, les permis, les employés, les contrats et les actifs connexes nécessaires pour poursuivre l'exploration et le développement du projet Windfall et des Propriétés d'exploration en collaboration avec Osisko.

Gold Fields a financé la tranche initiale de 300 millions de dollars CA au moyen des réserves de liquidités et des facilités de crédit existantes. Nous avons l'intention de financer le reste du prix d'achat et du capital du projet au moyen des liquidités générées à l'interne et des facilités de crédit.

Notre versement de dividendes majoré de 30 % à 45 % des bénéfices normalisés prendra effet à partir de la déclaration de dividende intermédiaire de 2023 et cette opération n'aura aucune incidence sur le versement de dividendes.

Commentaire de M. Martin Preece (Chef de la direction par intérim de Gold Fields)

« Nous sommes très heureux de nous associer à Osisko afin de mettre en production le projet Windfall qui est de grande qualité et nous croyons qu'il s'agira de la première mine parmi plusieurs dans le cadre de ce partenariat dans une région très prometteuse. Nous avons activement examiné un éventail d'occasions pour obtenir une exposition à la région prolifique de l'Abitibi et nous estimons que cette entente répond à nos exigences. Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Cette entente, qui fait suite à la récente annonce de la coentreprise avec AngloGold Ashanti au Ghana, démontre notre engagement à accroître la valeur et la qualité de notre portefeuille d'actifs. En outre, l'ajout de Salares Norte, qui devrait entrer en production à la fin de cette année, renforce le profil de production futur de Gold Fields et améliore sa position sur la courbe de coût. »

Le Partenariat est classé au-dessous du niveau de catégorisation de 5 %, et n'est donc pas classé dans les exigences d'inscription de la JSE.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseillers juridiques pour Gold Fields dans le cadre de l'opération.

Notes aux éditeurs

À propos de Gold Fields



Gold Fields est un producteur d'or diversifié à l'échelle mondiale qui possède neuf mines en exploitation en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana (y compris la coentreprise Asanko) et au Pérou ainsi qu'un projet au Chili. La société a une production annuelle totale d'équivalent-or attribuable de 2,40 Moz, des réserves minérales d'or prouvées et probables de 46,1 Moz, des ressources minérales d'or mesurées et indiquées de 31,1 Moz (à l'exclusion des réserves minérales) et des ressources minérales d'or présumées de 11,2 Moz (à l'exclusion des réserves minérales). Les actions de la société sont inscrites à la cote du Johannesburg Stock Exchange (JSE) et ses actions américaines représentatives d'actions étrangères sont négociées au New York Stock Exchange (NYSE).

Promoteur : J.P. Morgan Equities South Africa (Pty) Ltd

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière cotée en bourse (TSX : OSK) axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Avant cette opération, Osisko détenait une participation de 100 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi que dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d'Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de forward-looking statements dans les dispositions « refuges » de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent être des énoncés prospectifs. On reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de verbes comme « croire », « prévoir », « s'attendre à », « pouvoir », « croire », « anticiper », « cibler », « estimer » et à l'emploi de termes analogues.

Ces énoncés prospectifs, notamment ceux qui ont trait à la situation financière future de Gold Fields, à ses stratégies commerciales, à ses perspectives commerciales, à ses orientations en matière de production et d'exploitation, à ses cibles liées aux facteurs ESG et à ses plans et objectifs pour les activités et opérations futures (y compris la prolongation de la durée de vie utile de la mine), au financement de projets et à la réalisation ou à l'intégration réussie de coentreprises, sont nécessairement des estimations qui reflètent le meilleur jugement de la direction de Gold Fields. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et généralement indépendants de la volonté de Gold Fields, ce qui pourrait faire en sorte que ses résultats réels diffèrent considérablement des résultats historiques ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, ces énoncés prospectifs doivent être pris en considération à la lumière de divers facteurs importants, notamment ceux qui sont énoncés dans le rapport annuel intégré 2022 de Gold Fields et dans son rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 30 mars 2023 (dossier SEC no 001-31318). Ces énoncés prospectifs ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse. Gold Fields décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser un énoncé prospectif (sauf dans la mesure où la législation l'exige).

Mesures non conformes aux IFRS

L'information que contient le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux IFRS, y compris le CMTC. Ces mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et ne sont pas des mesures de la performance financière de Gold Fields aux termes des IFRS. Ces mesures ne doivent pas être prises en considération isolément ni comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS.

Demandes de renseignements des investisseurs Demandes de renseignements des médias Avishkar Nagaser

Tél. +27 11 562 9775

Mobile +27 82 312 8692

Courriel [email protected] Thomas Mengel

Tél. +27 11 562 9849

Mobile +27 72 493 5170

Courriel [email protected] Sven Lunsche

Tél. +27 11 562 9763

Mobile +27 82 260 9279

Courriel [email protected]

2 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :