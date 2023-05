Le seul laboratoire de référence au Québec pour l'analyse du dépistage prénatal par ADN foetal Harmony®





ovo labo, le laboratoire d'analyses médicales de la clinique ovo devient le premier laboratoire québécois à offrir l'analyse du dépistage prénatal Harmony grâce à la construction de deux nouveaux laboratoires à Montréal.

La construction des nouveaux laboratoires répond à une demande grandissante pour les tests prénataux

Les laboratoires ont été construits exclusivement pour l'analyse du dépistage prénatal Harmony

Le test Harmony sera dorénavant analysé par une équipe québécoise d'experts accrédités

Avec un taux de précision de détection de la trisomie 21 supérieur à 99,9 % 1 , le test Harmony est le premier test de dépistage prénatal par ADN foetal à être approuvé par Santé Canada

, le test Harmony est le premier test de dépistage prénatal par ADN foetal à être approuvé par Santé Le test Harmony sert à évaluer le risque que le foetus soit atteint de trisomies 21, 18 et 13, d'anomalies des chromosomes sexuels ainsi qu'à identifier le sexe foetal

Toute femme enceinte peut passer un test Harmony, avec prescription en main, dès sa 10e semaine de grossesse.

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 La clinique ovo inaugure deux nouveaux laboratoires situés dans sa clinique de Montréal permettant aux femmes enceintes de passer le test de dépistage prénatal non invasif Harmony, donnant les résultats les plus précis2, et devient le seul laboratoire québécois à analyser Harmony au Québec.

« Nous sommes extrêmement fiers d'inaugurer ces nouveaux laboratoires à Montréal qui s'ajoutent à notre réseau de points de collecte à travers le pays pour offrir une meilleure qualité des services aux futures mamans, où elles seront entourées de nos équipes multidisciplinaires chevronnées au moment le plus important de leur vie », affirme le Dr. Jacques Kadoch, membre fondateur de la clinique ovo, où il occupe les fonctions de directeur médical et de directeur de la recherche chez The Fertility Partners, le plus grand consortium de cliniques de fertilité au Canada.

Le test Harmony est un test génomique prénatal non invasif (TGPNI), approuvé par Santé Canada, qui analyse l'ADN foetal présent dans le sang maternel et détermine la probabilité de trisomie 21 (syndrome de Down) ainsi que d'autres aneuploïdies foetales communes. Le test sert également à identifier le sexe du foetus. L'analyse du test Harmony par des experts du Québec permet de remettre des résultats fiables plus rapidement. Le taux de détection pour la trisomie 21 avec Harmony est supérieur à 99,9 %3.

« C'est grâce à un investissement important, autant en ressources financières qu'en ressources humaines, que la construction de ces nouveaux laboratoires a été possible. Ceci nous permet non seulement d'offrir le test de dépistage Harmony, mais de l'analyser localement grâce à notre équipe multidisciplinaire spécialisée. J'aimerais remercier nos équipes passionnées, guidées par l'excellence, l'engagement et l'éthique, et ce, afin d'aider les femmes de partout au Québec à réaliser leur rêve de famille », conclut le Dr Kadoch.

Un service à l'appui des efforts du gouvernement

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et le Collège canadien de généticiens médicaux (CCGM) déclarent dans les directives cliniques publiées en septembre 2017 que toutes les femmes enceintes du Canada, peu importe leur âge, devraient se voir offrir, dans le cadre d'un processus de consultation visant la prise de décision éclairée, un dépistage prénatal des aneuploïdies les plus courantes4.

Dans ce sens, le Québec compte sur une stratégie en matière de santé des femmes qui comprend le Programme québécois de dépistage prénatal. Ce programme, offert gratuitement dans le réseau public de santé5, vise à rendre accessible aux femmes enceintes et aux couples du Québec le dépistage prénatal de la trisomie 21, de la trisomie 18 et de la trisomie 13. Toutefois, pour que le test génomique prénatal non invasif soit couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), une femme enceinte doit répondre à certaines conditions6. Ainsi, le dépistage par le test Harmony offert chez la clinique ovo devient un complément des services offerts par le gouvernement du Québec puisqu'il est disponible pour les futures mamans au-delà de ces conditions.

Plus précisément, Harmony est disponible dès les 10 premières semaines de grossesse - plus tôt que dans le réseau public - pour les femmes ayant une prescription en main, qui attendent un enfant ou des jumeaux, pour celles qui ont suivi un traitement de fertilité par fécondation in vitro ou la donation de sperme et/ou d'ovocytes, et aussi dans le cas d'une grossesse de substitution (mère porteuse). Le test Harmony est couvert par certains régimes d'assurance privés et les résultats, obtenus très rapidement, permettent d'obtenir de l'information importante, tôt dans la grossesse.

NOTE : au Québec, les femmes bénéficient du libre choix. Peu importe leur décision suivant un résultat positif à la trisomie 21, elles peuvent avoir recours à des conseils et services au sein des réseaux public et privé pour les guider tout au long de leur parcours. Chez ovo, lorsqu'un risque de trisomie 21 est déterminé comme étant élevé à la suite de l'analyse du test Harmony, la femme enceinte est prise en charge par les experts multidisciplinaires de la clinique : médecins, généticiennes, conseillères en génétique, biochimistes cliniques, conseillères en périnatalité, infirmières auxiliaires, etc.

Quelques statistiques

L'Institut de la statistique du Québec estime le nombre de naissances en 2022 à 75 000 dans la province 7 .

. Le risque de trisomie augmente avec l'âge. Cependant, les jeunes femmes ne sont pas à l'abri d'accoucher un enfant trisomique 8 , 9 .

. Les enfants qui ont la trisomie 21 ont un risque plus élevé d'avoir des problèmes de santé. Il est toutefois possible que certains enfants qui présentent la trisomie 21 n'aient peu ou pas de problèmes de santé10.

À propos de la clinique ovo

La clinique ovo est une entreprise québécoise qui oeuvre dans le domaine de la santé reproductive et obstétricale depuis maintenant 20 ans. Nous nous démarquons non seulement par notre expertise, mais aussi par notre service chaleureux, humain et personnalisé dans tous nos domaines de développement. Pour plus d'informations, visitez www.cliniqueovo.com.

À propos de Harmony

Approuvé en 2019 par Santé Canada et disponible au pays depuis 2013, HARMONY est un test prénatal non invasif largement prescrit chez les femmes enceintes de 18 ans et plus, avec plus de 2,4 millions de tests réalisés jusqu'à maintenant dans le monde. Plus de 268,000 patientes sont incluses dans 72 publications scientifiques revues par des pairs11, dont l'étude phare NEXT publiée dans le New England Journal of Medicine12. Ces études concluent que le test HARMONY est statistiquement supérieur à la pratique actuelle pour le dépistage au premier trimestre de la trisomie 21. Le test prénatal non invasif Harmony est basé sur l'analyse de l'ADN foetal et est considéré comme un test de dépistage prénatal, et non comme un test diagnostic. Le test Harmony ne recherche pas d'éventuelles affections chromosomiques ou génétiques autres que celles expressément identifiées dans ce document. Toutes les femmes devraient discuter de leurs résultats avec un professionnel de soins de santé, qui peut recommander des tests diagnostiques et de confirmation, lorsqu'approprié.

® HARMONY est une marque de commerce de Roche. Tous les autres noms de produits et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1Stokowski et al. Prenat Diagn. 2015 Oct; DOI: 10.1002/pd.4686.

2Norton M, et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97

3Stokowski et al. Prenat Diagn. 2015 Oct; DOI: 10.1002/pd.4686.

4 Audibert F et al. J J Obstet Gynaecol Can. 2017 Sep;39(9):805-817. doi: 10.1016/j.jogc.2017.01.032.

5 https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/programme-quebecois-de-depistage-prenatal

6 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/pqdp/Formation_professionnels_COVID19_2020-06-11.pdf

7 https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-par-trimestre-quebec

8 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/perinatalite/programme-quebecois-de-depistage-prenatal-de-la-trisomie-21/trisomie-21/

9 https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/depistage-et-offre-de-tests-de-porteur/programme-quebecois-de-depistage-prenatal

10 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/perinatalite/programme-quebecois-de-depistage-prenatal-de-la-trisomie-21/trisomie-21

11 https://www.rochecanada.com/en/media/roche-canada-news/harmony-test-the-first-non-invasive-prenatal-test-approved-by-health-canada.html /

https://harmonytest.roche.com/global/en/nipt-test-cfdna-clinicians/harmony-difference/the-harmony-nipt-test-cfdna-difference.html

12Norton M, et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97 - Harmony test references: https://harmonytest.roche.com/global/en/nipt-test-cfdna-clinicians/harmony-difference/nipt-test-cfdna-references.html

SOURCE Clinique ovo

2 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :