Alfar Capital et Partenaires Walter Capital acquièrent MSP Corp, qui fusionne avec Groupe Access, dans une transaction de plus de 100 M$

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Alfar Capital et Partenaires Walter Capital se sont portés acquéreurs de MSP Corp, un groupe canadien de fournisseurs de services de TI gérés renommé, dans une transaction de plus de 100 M$. Au terme de celle-ci, MSP Corp fusionnera avec Groupe Access, un chef de file des services de TI gérés et de cybersécurité. En résultera une nouvelle entité appelée MSP Corp, qui offrira une plateforme nationale canadienne de services de TI gérés positionnée à l'avant-garde de l'industrie de la transformation numérique, de l'infonuagique et de la cybersécurité.

La nouvelle société aura comme actionnaires majoritaires Alfar Capital et Partenaires Walter Capital, qui ont injecté de nouveaux capitaux pour procéder à cette acquisition et à la fusion avec Groupe Access. BDC Capital, déjà actionnaire de MSP Corp, conserve une participation minoritaire. Une fois la transaction complétée, les employés et la direction détiendront plus de 10 % du capital-actions, en plus de la participation des chefs de la direction de chacune des entités fusionnées, attestant de leur confiance et du sérieux de leur engagement à contribuer aux succès futurs de MSP Corp.

La nouvelle MSP Corp sera dirigée par l'ancien chef de la direction de Groupe Access, Habib Malik, qui assurera une transition harmonieuse tout en dotant l'entreprise d'une vision d'avenir unifiée. Ravi Ramharak, chef de la direction et cofondateur de MSP Corp, sera chef des fusions et acquisitions. Il continuera à ce titre d'exceller dans la création de partenariats avec des dirigeants d'entreprise au profit d'initiatives stratégiques. Après la fusion, on envisage de poursuivre la croissance organique et par acquisitions, ce qui augmentera les capacités et la portée de l'entreprise au Canada et aux États-Unis.

« La fusion de Groupe Access et MSP Corp restera un événement marquant dans le secteur de la technologie, mentionne Habib Malik, chef de la direction de Groupe Access. Elle nous permettra de proposer une offre inégalée à nos clients et de faire progresser l'univers du secteur numérique. Grâce à l'union de nos expertises et de nos ressources, combinée à l'apport du nouveau groupe MSP Corp, nous pourrons fournir des solutions d'avant-garde tout en répondant aux défis technologiques les plus pressants des entreprises d'aujourd'hui. »

« C'est un tournant plein de promesses pour moi comme pour toute l'équipe, se réjouit Ravi Ramharak, chef de la direction de MSP Corp. Voilà 18 ans que je contribue au développement de MSP Corp, et je n'en reviens pas de voir tout ce que nos entreprises ont réussi à accomplir. Maintenant, j'entrevois avec enthousiasme les nouveaux sommets où nous mènera Habib grâce à ce nouveau partenariat dont profiteront toutes les parties prenantes. »

D'envergure pancanadienne, la nouvelle MSP Corp comptera plus de 400 spécialistes des TI à mettre à la disposition de sa clientèle d'un océan à l'autre.

MSP Corp constituera une société d'exploitation consolidée regroupant un impressionnant groupe de 15 entreprises, soit :

Groupe Access (Québec)

MyCloud (Québec)

HLB System Solutions Inc. ( Ontario )

) MBC Computer Systems Ltd. ( Ontario )

) Netex Managed Services Inc. ( Ontario )

) Onserve Inc. ( Ontario )

) Stronghold Services Corporation ( Ontario )

) Tenet Computer Group Inc. ( Ontario )

) Broadview Networks Inc. ( Manitoba )

) Virtual Data Corp. ( Saskatchewan )

) Catalyst Network Solutions Inc. ( Alberta )

) Microtek Corporation ( Alberta )

) RJ Systems Ltd. ( Alberta )

) Softlanding Solutions Inc. (Colombie-Britannique)

Tangerine Technology ( Yukon )

La transaction a été financée par Desjardins, et le cabinet Fasken Martineau DuMoulin LLP a agi comme conseiller juridique pour Alfar Capital et Partenaires Walter Capital. Du côté des cédants, le cabinet Dentons Canada LLP a joué ce rôle pour MSP Corp, et le cabinet Blakes, Cassels & Graydon LLP pour Partenaires investissement de croissance BDC. Marchés des capitaux CIBC et Focus Investment Banking ont joué le rôle de conseillers financiers auprès de MSP Corp.

À propos de Groupe Access

Groupe Access est un fournisseur haut de gamme de solutions technologiques qui se spécialise dans la transformation numérique, les services gérés et la consultation en TI. Fort d'une équipe d'experts qui excelle à guider les organisations à travers l'univers complexe de la technologie, Groupe Access démontre une capacité éprouvée de livrer des solutions novatrices contribuant au succès des entreprises. www.groupeaccess.ca

À propos de MSP Corp

MSP Corp est un fournisseur de services gérés global qui se spécialise dans l'infonuagique, la cybersécurité et les services de soutien informatique. Résolument axée sur la satisfaction de la clientèle, MSP Corp offre des solutions sur mesure qui permettent aux entreprises de rester à l'avant-garde dans un monde numérique en constante mutation. www.mspcorp.ca

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds de capital d'investissement qui recourt à un ensemble de solutions diversifiées pour assurer un rendement supérieur. Son équipe d'entrepreneurs aguerris possède une solide feuille de route démontrant la réalisation de partenariats fructueux. Étant au fait des défis rencontrés par les chefs d'entreprise, ils peuvent mieux les aider à atteindre de nouveaux sommets. www.alfarcap.com

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

À propos de Partenaires investissement de croissance BDC

L'équipe de Partenaires investissement de croissance BDC offre aux moyennes entreprises canadiennes des investissements minoritaires et patients allant de 3 à 35 millions $. L'équipe Partenaires investissement de croissance conclut des partenariats à long terme avec des entreprises canadiennes et leurs propriétaires afin qu'ils puissent s'adapter à un monde en constante évolution et réaliser leur plein potentiel. www.bdc.ca

