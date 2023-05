ProAmpac offre des solutions d'emballage durable de pointe et un leadership éclairé au salon Interpack 2023





ProAmpac, un leader dans le domaine de l'emballage souple et de la science des matériaux, présentera ses produits à Interpack, le salon international de l'industrie de l'emballage, hall 10, stand D21. L'événement aura lieu à Düsseldorf, en Allemagne, du 4 au 10 mai.

« Nous sommes très heureux d'être de nouveau présents à Interpack cette année avec des innovations en matière d'emballage durable et des moyens accrus en Europe, en Irlande et au Royaume-Uni. Nos récents ajouts, tels que l'impression numérique, l'emballage à bec verseur et l'emballage aseptique, ainsi que notre engagement en faveur des critères ESG , nous permettent de collaborer sur les dernières innovations en matière d'emballage souple », déclare Adam Grose, chief commercial officer de ProAmpac.

Innovations en matière d'emballage durable

ProAmpac présentera ses offres durables avec sa gamme d'emballages ProActive Sustainability®. Parmi les nouveaux produits présentés, citons :

ProActive Recyclable R-2050. Ce film recyclable mono PE haute performance présente une résistance supérieure à la chaleur, une excellente déchirure directionnelle permettant une ouverture facile et diverses propriétés barrière utilisables qui conviennent même aux produits les plus sensibles.

QUADLFEX Recyclable est une solution d'emballage quadruple en film plastique qui convient parfaitement aux lignes de remplissage à grande vitesse. Cet emballage peut être personnalisé avec des fenêtres transparentes et des finitions de surface et il est préapprouvé pour le recyclage dans le cadre du programme points de livraison en magasin.

ProActive Recyclable RP-1000, un produit recyclable à base de papier qui offre une protection barrière pour les produits alimentaires secs et non gras.

PRO-EVO Recyclable offre une excellente protection contre les graisses en les éloignant sur les bords, sans ajout intentionnel de substances per- et poly-fluoroalkyles (PFAS). PRO-EVO Recyclable est également disponible avec une protection barrière élevée contre l'humidité qui préserve la fraîcheur des aliments pour animaux de compagnie.

RAP Packaging Products, à l'aspect élégant, conservent la fraîcheur des aliments à emporter, que ce soit dans une armoire chauffante ou dans une armoire réfrigérante. En outre, en termes de poids, le carton et le papier provenant de forêts bien gérées, qui sont largement recyclables en sources de fibres, constituent le composant le plus important de l'emballage. Les solutions d'emballage pour aliments à emporter de ProAmpac sont conformes à la norme OPRL 90/10 de 2023.

ProActive PIR, un film qui contient 30 % de contenu recyclé postindustriel à base de polyéthylène, qui répond aux directives de la taxe britannique sur les emballages en plastique pour l'exonération fiscale et qui est conforme à l'OPRL comme point de livraison à la devanture des magasins. Tous les matériaux et films vierges utilisés pour produire le film ProActive PIR sont des matériaux de contact alimentaire approuvés par l'UE et conformes au règlement (UE) n° 10/2011 qui ont également été soumis à des tests NIAS supplémentaires.

Leadership éclairé

Le lundi 8 mai, à 11 heures, Sal Pellingra, vice-président de la conception mondiale des emballages, des applications et du développement commercial chez ProAmpac, présentera la vision de ProAmpac en matière de durabilité sur le plateau télé d'Interpack, situé entre les halls 7 et 9 à l'entrée nord. Au cours de cette présentation, Sal soulignera les tendances du marché durable et la vision collaborative de ProAmpac pour la commercialisation des nouvelles technologies ProActive Sustainability® en vue d'une économie plus circulaire.

Pour organiser une réunion pendant le salon ou voir comment l'équipe de ProAmpac peut vous aider, veuillez contacter [email protected] ou rendez-vous sur le site ProAmpac.com.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un leader mondial de l'emballage souple qui propose à un marché mondial diversifié une gamme complète de produits, des solutions d'emballage créatives, un service client haut de gamme et des innovations primées. La vision de ProAmpac en matière de développement durable - ProActive Sustainability® - fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Notre travail repose sur cinq valeurs fondamentales qui sont la base de notre succès : Intégrité, Intensité, Innovation, Implication et Impact. ProAmpac, dont le siège se trouve à Cincinnati, appartient à Pritzker Private Capital, ainsi qu'à la direction et à des co-investisseurs. Pour de plus amples informations, visitez le site ProAmpac.com ou contactez [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et jouissant d'un excellent positionnement dans les secteurs des produits manufacturés et des services. L'apport de capital différencié à long terme de l'entreprise permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital crée des entreprises dans le long terme et représente un partenaire idéal pour les entreprises familiales et les entrepreneurs. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site PPCPartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2023 à 19:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :