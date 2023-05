L'IPFPC félicite l'AFPC pour son entente de principe





OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - La présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'IPFPC), Jennifer Carr, fait la déclaration suivante : « Je suis fière de constater que le militantisme syndical a incité le plus grand employeur du Canada à offrir une meilleure entente aux membres de l'AFPC. Les améliorations apportées à cette entente profiteront à l'ensemble de la population active du pays, syndiquée ou non, dans les secteurs public et privé.

« Le gouvernement fédéral a tenté de forcer l'AFPC à accepter une offre qui n'était pas mauvaise que pour ses membres, mais aussi pour les autres travailleuses et travailleurs. Car les membres de l'AFPC se sont battus pour tout le monde et ont obtenu une meilleure entente.

Pour les membres de l'IPFPC, cette lutte n'est pas terminée. Nous défendrons les priorités de nos membres à nos tables de négociation. Je suis fière de la solidarité dont ont fait preuve les membres de l'IPFPC en marchant aux côtés de leurs collègues de l'AFPC sur ces piquets de grève historiques. C'est cette même énergie qui nous portera dans nos négociations pour les mois à venir.

Cependant, la grève des membres de l'AFPC employés à l'Agence de revenu du Canada se poursuit pendant que les deux parties négocient. L'IPFPC reste solidaire de nos collègues du Syndicat des employé-e-s de l'impôt (SEI-AFPC) jusqu'à la conclusion d'une entente de principe

Je remercie également le public canadien pour le soutien qu'il a apporté aux travailleuses et travailleurs en grève. Les Canadien·nes ont défié les attentes de certains politiciens et commentateurs en manifestant un fort soutien aux revendications des fonctionnaires, qu'on parle de salaires équitables ou d'options de télétravail et d'horaires flexibles. La solidarité croissante entre les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs envoie un message clair aux employeurs : les Canadien·nes comptent sur une entente équitable qui respecte leur contribution à notre économie.

La présente déclaration est émise par la présidente de l'IPFPC, Madame Jennifer Carr.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

1 mai 2023 à 11:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :