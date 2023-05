Le groupe WestJet finalise l'acquisition de Sunwing





La transaction annonce un avenir prometteur pour la stratégie de croissance ambitieuse du groupe WestJet et crée de nouvelles occasions de voyages d'agrément et de loisirs au Canada

Le groupe WestJet et Sunwing poursuivront leurs activités de manière indépendante, tout en collaborant pour combiner des stratégies complémentaires en vue d'une transition progressive et efficace

MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines. La transaction, annoncée initialement en mars 2022, combine deux entreprises canadiennes prospères dans le domaine de l'aviation et des voyages de loisirs afin d'offrir aux voyageurs canadiens un plus grand choix, des tarifs aériens compétitifs et un meilleur accès direct aux destinations soleil. De plus, elle permet à Sunwing de poursuivre son expansion au Canada et à la nouvelle entreprise fusionnée de protéger des emplois.

Dans un premier temps, les compagnies aériennes poursuivront leurs activités de manière indépendante, tout en s'engageant à offrir une expérience exceptionnelle aux clients et à garantir la sécurité des opérations. Alors que les deux entités passeront de concurrents à collaborateurs, la fusion de leurs activités sera planifiée de manière à positionner Sunwing comme un pilier essentiel du groupe WestJet et à prioriser l'expérience d'un nombre croissant de clients.

« Comme nous l'avons mentionné dans notre nouvelle trajectoire stratégique pour le groupe WestJet, le fait d'investir davantage dans les vols d'agrément et de loisirs partout au Canada est un moteur de croissance essentiel », a dit Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « Je suis très heureux d'accueillir Sunwing, le plus important voyagiste de vacances au Canada comptant dix-huit Boeing 737 et 2 000 employés, et d'élargir considérablement notre présence dans l'est du Canada. Ensemble, nous améliorerons stratégiquement notre offre de voyages de loisirs et de vacances au soleil afin d'offrir aux Canadiens des options de voyage encore plus abordables et accessibles. »

Stephen Hunter, anciennement chef de l'exploitation de Vacances Sunwing, a été nommé chef de la direction de la division de vacances du groupe WestJet, laquelle sera responsable de toutes les activités liées aux voyages organisés et aux forfaits vacances des marques Vacances Sunwing et Vacances WestJet.

« La combinaison de nos activités complémentaires marque une étape importante qui nous permettra d'accélérer nos plans de croissance et d'offrir aux Canadiens des vacances plus abordables dans plus de destinations que jamais auparavant », a dit Stephen Hunter, chef de la direction de la division de vacances du groupe WestJet. « Je suis ravi d'unir nos forces à celles de WestJet et, ce faisant, de créer encore plus de possibilités pour notre personnel et d'offrir une plus grande valeur aux voyageurs canadiens. »

Comme il a été annoncé précédemment, le nouveau groupement de voyagistes du groupe WestJet, comprenant Vacances WestJet et Vacances Sunwing, aura son siège social à Toronto, en Ontario, et continuera d'exploiter un bureau à Montréal. Au cours des prochaines années, la division de vacances prévoit offrir de nouveaux vols et de nouvelles possibilités d'emploi en conservant les avions de Sunwing au Canada tout au long de l'année, entre autres sources de croissance prévue.

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue aux employés de Sunwing au sein du groupe d'entreprises WestJet. Tout au long de la planification de cette transaction, nous avons été impressionnés par leur expertise et leur expérience dans le secteur des vacances », a conclu Alexis von Hoensbroech. « Nous avons hâte de travailler avec eux pour offrir des services mémorables à un nombre croissant de Canadiens. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

1 mai 2023 à 10:00

