Le nouveau timbre de la Fondation communautaire de Postes Canada souligne le pouvoir des histoires dans la vie des enfants





La campagne de financement annuelle appuie des projets communautaires pour les enfants et les jeunes; les bénéficiaires de subventions seront annoncés en août.

OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation communautaire de Postes Canada a émis un timbre spécial qui met en lumière le pouvoir de l'heure du conte et des histoires dans la vie des jeunes.

L'émission de timbre fait partie de la campagne annuelle de la Fondation visant à recueillir des fonds pour des subventions à des organismes de bienfaisance, écoles et organismes canadiens qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans). Depuis 2012, la Fondation a distribué 12,3 millions de dollars à plus de 1 100 projets communautaires partout au Canada.

En plus de la vente du timbre, la Fondation amasse des dons de clients dans les bureaux de poste, lors d'activités de collecte de fonds et au moyen de retenues sur la paie des employés. Chaque dollar amassé est directement versé aux responsables de projets en appui à leurs efforts, dans la province ou le territoire où les sommes ont été recueillies.

Les subventions appuient diverses causes, notamment des programmes d'alphabétisation et de langue, de mentorat, d'éducation spécialisée, de santé, des services d'aide pour les jeunes, des projets de soutien aux jeunes autochtones, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs et des initiatives contre l'intimidation. Nous annoncerons les bénéficiaires des subventions de cette année en août.

À propos de l'émission de timbre

Conçu par John Belisle, le timbre de la Fondation communautaire de Postes Canada de 2023 présente divers animaux qui lisent une histoire ensemble. Il nous rappelle la joie qu'apportent les histoires à l'heure du conte, ainsi que la créativité et la curiosité qu'elles inspirent.

Le motif a été choisi par le personnel de vente au détail de Postes Canada. Le timbre, offert dans un carnet de 10, et le pli Premier Jour officiel, oblitéré à Ottawa (Ontario), sont vendus sur le site postescanada.ca/achat. Visionnez les images à haute résolution et obtenez d'autres renseignements dans le magazine En détail.

À propos de la Fondation

Créée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. Elle a versé 12,3 millions de dollars à plus de 1 100 projets communautaires partout au pays. Avec chaque dollar qu'elle recueille et verse à des oeuvres de bienfaisance et à des organismes communautaires pour les enfants à l'échelle nationale, la Fondation joue un rôle essentiel en aidant Postes Canada à réaliser sa raison d'être, soit celle d'être porteurs d'un Canada plus fort.

