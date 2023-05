Arch Street Capital Advisors se développe dans l'infrastructure





NEW YORK, 1er mai 2023 /PRNewswire/ -- Arch Street Capital Advisors, LLC, (« Arch Street »), une société de conseil et d'investissement immobilier de premier plan, est ravie d'annoncer son entrée dans le secteur des infrastructures. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'exécution d'investissements réussis dans l'immobilier, Arch Street élargit son champ d'action pour inclure des investissements dans les infrastructures qui suivent des principes et des thèmes d'investissement similaires.

La décision de se développer dans les investissements d'infrastructure est basée sur un mandat spécifique reçu par Arch Street de l'un de ses partenaires financiers existants. « Nous sommes ravis d'élargir notre objectif d'investissement pour inclure l'infrastructure », a déclaré le PDG d'Arch Street Capital Advisors, Anup Patel. « Grâce à nos antécédents éprouvés en matière d'investissements immobiliers réussis, nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la même approche stratégique et diligente aux investissements dans les infrastructures. Notre équipe est ravie d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement qui s'alignent sur notre philosophie d'investissement et contribuent à des investissements durables à travers le monde. »

Au nom de son partenaire de capital institutionnel, Arch Street recherche des investissements dans les infrastructures passives dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Les actifs doivent être loués ou contractés à des contreparties de qualité supérieure pour une durée de plus de 20 ans, la contrepartie supportant tout le risque opérationnel. Les secteurs cibles incluent, mais sans s'y limiter, la production d'électricité et les services publics, l'exploitation minière et les ressources, le transport maritime et maritime, la santé et les télécommunications. Ces investissements seront effectués entièrement en numéraire, avec une préférence pour les transactions d'une taille allant de 200 millions de dollars à 800 millions de dollars, avec une capacité allant jusqu'à 3 milliards de dollars.

Les investissements dans l'infrastructure seront axés sur des projets qui soutiennent la croissance économique, favorisent le développement durable et améliorent la qualité de vie des collectivités. Arch Street se réjouit d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement qui apporteront de la valeur à ses partenaires financiers.

À propos d'Arch Street Capital Advisors

Arch Street Capital Advisors est une société d'investissement et de conseil immobilier à service complet.nvestissements immobiliers multiservices. Arch Street se spécialise dans l'assistance aux investisseurs institutionnels dans leurs stratégies d'investissement immobilier, y compris les conseils en matière d'acquisition et de coentreprise, les conseils en financement et les services de gestion et d'aliénation d'actifs. Depuis 2003, Arch Street a conseillé ses partenaires financiers sur plus de 9,7 milliards de dollars d'acquisitions, de cessions et de financements. Arch Street gère un portefeuille diversifié d'investissements dans plusieurs secteurs, notamment : industriel, commerce de détail, bureaux, multifamilial, unifamilial, hôtelier, soins de santé, logements étudiants et terrains.

